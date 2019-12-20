Налогообложение сделок с цифровыми правами

Вообще совести нет. Лгуны. А у главы Росстата такой незаурядный подход к делу!) К выступлению Пут...
Ау, люди! У кого выросла зарплата? Ну кроме бюджетников? Из моего окружения - в лучшем случае не ...
если спец ничем не интересуется, кроме того, с чем работает здесь и сейчас, это очень печально...
так автор-то бухгалтер, исходя из подписи, а не кадровик.....
Инна Д.Из штанов лезет, так ей нравится этот ад и готова за него голыми руками душить несогласных...
Ряды топителей за ад растутПричем, от усердия копипастит целиком страницу, включая выдвигающиеся ...
Неправда. Автор даже не прочитал судебное дело, на которое сослался. НДФЛ там ИПшник заплатил тол...
"..............ноут нашла в кустах два месяца назад. Притащила в офис учиться бухгалтер...
в очередь с...ны дети, в очередь!!!!!
А что про коды оквэд говорит наш любимый нк? ;)
Так звонят даже из утюгов, что упрощают жизнь ИПшникам ;)...
Пособие по БиР ИПшнику соцзащита не выплатит.
так ведь и упрощения нет - есть право выбора.Т.е. не отправит НП запрос = сам сдает. Вроде и реал...
Сначала надо встать на учет в ФСС как добровольный плательщик взносов. И только потом получить бо...
Медленная работа локальной «1С» может быть связана с небыстрой работой самого компьютера или же с...
А где Черноморский филиал?
наступает ЭРА, когда тебя будет штрафовать налоговая, за то что не успел вовремя подать деклараци...
Расскажи нам про цены и про добрых капэсэсовцев на примере Новочеркасска-1962. ...
да заморозьте вообще в принципе все вклады, ух и защита тогда будет!!! ...
у вас нездоровое любопытство к открытию кого либо, зачем вам чужая жизнь и соц.сети? здесь проф.с...
коэффициент 1,2 при расчёте пенсии применяется для того, чтобы пенсии старикам платить такие, как...
Спасибо за интересную статью!
Вопрос был - зачем ККТ )) А не про то, нужна ККТ или нет
С 01.07.19 расчёты с физическими лицами в безналичном порядке должны осуществляться с применением...
Девочки, не уходите. Вас интересно читать. Хоть какой-то свежий глоток, а то сухие статьи уже в "...
Здравствуйте, скажите пожалуйста какие документы надо предоставить в фсс для того, чтобы получить...
Анастасия, не нужно все комменты так близко к сердцу принимать. Люди разные )...
Нет,я не согласна. Это же слава, надо нести как корону, без устали)...
Если бы авторы не огрызались в комментах, то народ прочитал бы, посмеялся или пофукал и забыл бы ...
Да как-то устали от нападок)))
Между прочим история-то не вымышленная
Девочки, ну почему КОНЕЦЪ, я еще хочу! Ну, пожалуйста!!!! Распишитесь на моей футболке, я ваш фан...
Да, не нужно трогать, а-то ведь можно дойти и до того, что все нынешние политики и олигархи тоже ...