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Юзвак Максим

Налогообложение сделок с цифровыми правами

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Рассматриваются налоговые последствия, возникающие при совершении сделок с цифровыми правами (Письмо Минфина от 4 декабря 2019 г. № 03-03-06/1/94158)