Налогообложение сделок с цифровыми правами

glawbuh Вообще совести нет. Лгуны. А у главы Росстата такой незаурядный подход к делу!) К выступлению Пут... Путин объяснил, как решить проблему с благосостоянием народа

keshka Ау, люди! У кого выросла зарплата? Ну кроме бюджетников? Из моего окружения - в лучшем случае не ... Путин объяснил, как решить проблему с благосостоянием народа

beworse если спец ничем не интересуется, кроме того, с чем работает здесь и сейчас, это очень печально... Как найти бухгалтера 21 века?

Над.К Неправда. Автор даже не прочитал судебное дело, на которое сослался. НДФЛ там ИПшник заплатил тол... Как ИП не переплачивать на упрощенке

yante А что про коды оквэд говорит наш любимый нк? ;) Как ИП не переплачивать на упрощенке

Над.К Пособие по БиР ИПшнику соцзащита не выплатит. Декрет для ИП

SBIS_MO так ведь и упрощения нет - есть право выбора.Т.е. не отправит НП запрос = сам сдает. Вроде и реал... Минфин намерен освободить плательщиков УСН от предоставления налог/декларации

SBIS_MO Сначала надо встать на учет в ФСС как добровольный плательщик взносов. И только потом получить бо... Декрет для ИП

Бухгалтер Гэндальф Медленная работа локальной «1С» может быть связана с небыстрой работой самого компьютера или же с... После «смерти» компьютера все данные базы «1С» попадают в облако

onair2011 наступает ЭРА, когда тебя будет штрафовать налоговая, за то что не успел вовремя подать деклараци... ФНС дадут монополию по ЭЦП? Что ждет бизнес

kotobormot да заморозьте вообще в принципе все вклады, ух и защита тогда будет!!! ... Пресс-конференция Путина: новой пенсионной реформы не будет

Над.К Вопрос был - зачем ККТ )) А не про то, нужна ККТ или нет Минфин намерен освободить плательщиков УСН от предоставления налог/декларации

Дмитрий Нестеров С 01.07.19 расчёты с физическими лицами в безналичном порядке должны осуществляться с применением... Минфин намерен освободить плательщиков УСН от предоставления налог/декларации

hub Девочки, не уходите. Вас интересно читать. Хоть какой-то свежий глоток, а то сухие статьи уже в "... Когда налоговик вспоминает боцмана. Главбух в кабинете начальника ИФНС

Rufinabulatova74@gmail.com Здравствуйте, скажите пожалуйста какие документы надо предоставить в фсс для того, чтобы получить... Декрет для ИП

ToT Анастасия, не нужно все комменты так близко к сердцу принимать. Люди разные )... Когда налоговик вспоминает боцмана. Главбух в кабинете начальника ИФНС

glawbuh Если бы авторы не огрызались в комментах, то народ прочитал бы, посмеялся или пофукал и забыл бы ... Что можно построить из пятидесяти кубов? Хроника выездной налоговой проверки. День третий