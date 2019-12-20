Использование маткапитала, новый ОСАГО, поддержка самозанятых в обзоре правовых новостей за ноябрь 2019

Обзор правовых новостей за ноябрь 2019

Минимальный размер алиментов – Законопроект № 828623-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому минимальный размер алиментов, взыскиваемых с родителей, не может быть ниже прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Российской Федерации, где постоянно проживает получатель алиментов. В Пояснительной записке указывается, что зачастую средств, выплачиваемых обязанным родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка.

Поддержка самозанятых – Законопроект № 831098-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому положения настоящего Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в отношении лиц, уплачивающих налог на самозанятых. В Пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта направлено на создание благоприятных условий для становления и развития деятельности "самозанятых" граждан, путем облегчения доступа к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым отдельными видами юридических лиц, и будут способствовать достижению целей национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2019

Покупка машин на госуслугах – Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2019 г. № 1467

Как сообщается на сайте Минкомсвязи, юридически значимые действия, в том числе сделки купли-продажи имущества, можно будет совершать через портал госуслуг. Запустить такой сервис планируется в соответствии с подписанным в понедельник постановлением Правительства России № 1467. Предполагается, что в рамках портала «Госуслуги» можно приобрести автомобиль, поставить его на учет, а также получить страховку.

Материнский капитал на дошкольное образование – Законопроект № 839769-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому средства материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг (в случае получения образования ребенком (детьми) по образовательным программам дошкольного образования, также и на получение образования ребенком (детьми) по образовательным программам дошкольного образования, реализуемым индивидуальными предпринимателями). В Пояснительной записке указывается, что с учетом распространенности использования организационно-правовой формы «индивидуальный предприниматель» при оказании услуг дошкольного образования представляется обоснованным внесение изменений в законодательство, устанавливающих однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2019

Новый ОСАГО – Законопроект № 840167-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, устанавливающий новые подходы к определению стоимости полиса ОСАГО. Изменения устанавливают Переход к ценообразованию в сфере ОСАГО, базирующийся на рыночных принципах и конкуренции, предоставлении страховщикам права самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения Правил дорожного движения. При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО.

Жалобы на правоохранительные органы – сайт «забизнес.рф»

Создана электронная платформа для приёма обращений предпринимателей в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Одной из целей проекта является снижение неправомерного административного давления в отношении предпринимателей со стороны правоохранительных органов.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Защита получателей кредита – Законопроект № 843962-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому согласие с условиями договора потребительского кредита (займа) выражается заемщиком в простой письменной форме путем проставления им в договоре потребительского кредита (займа) собственноручной подписи. В Пояснительной записке указывается, что часто встречаются случаи, когда в индивидуальных условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки «X» («V»), означающие согласие заемщика на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка.

Обязанности Росгвардейца – Законопроект № 843907-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при обращении к гражданину сотрудник войск национальной гвардии обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения. В случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник войск национальной гвардии обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина. Указанные обязанности предлагается распространить на сотрудников подразделений вневедомственной охраны Росгвардии и подразделений лицензионно-разрешительной работы

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2019

Доходы дольщиков – Законопроект № 844913-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемое изменение позволит гражданам, заключающим договора долевого участия, получить дополнительный доход в виде процентов от средств, которые будут размещены на счетах эскроу.

Выходной 31 декабря – Законопроект № 847271-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным. В Пояснительной записке указывается, что Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019

Материнский капитал на строительство – Законопроект № 846971-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, обеспечивающий возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке. В Пояснительной записке указывается, что необходимость разработки законопроекта обусловлена вступлением в силу с 1 января 2019 г. Федерального закона, в соответствии с которым возможно строительство жилого дома в том числе на садовом земельном участке (ранее строительство жилого дома было возможно только на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства).

Защита детей от психов – Законопроект № 848142-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет. В Пояснительной записке указывается, что Увеличивается количество уголовных дел, возбужденных в отношении преподавателей, жертвами которых становятся учащиеся школ, появляются уголовные дела в отношении преподавателей ВУЗов.

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