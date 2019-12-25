Разъяснения Минфина по налогам за октябрь 2019





Общие вопросы

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-08-05/75776

Выполнение лицом функций в качестве управляющего, действующего от имени заинтересованных лиц и (или) в их интересах, не может являться основанием для признания его лицом, имеющим фактическое право на доход.

Письмо от 7 октября 2019 г. № 03-02-07/1/76717

Приостановление расходных операций по счету налогового агента (плательщика страховых взносов) в случае непредставления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета по страховым взносам), в налоговый орган также выступает мерой организационного характера и при отсутствии документально подтвержденной задолженности перед бюджетом не препятствует исполнению судебного решения, вступившего в законную силу.

Налоговый контроль

Письмо от 8 октября 2019 г. № 03-12-11/1/76966

При применении положений подпункта 2 пункта 2 и пункта 3 статьи 105.14 НК РФ в целях признания вышеуказанных сделок контролируемыми необходимо суммировать доходы по сделкам, стороны и предмет которых соответствуют требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 2 указанной статьи.

Письмо от 8 октября 2019 г. № 03-12-11/1/76960

При применении положений подпункта 10 пункта 2 и пункта 3 статьи 105.14 НК РФ в целях признания вышеуказанных сделок контролируемыми необходимо суммировать доходы по сделкам, стороны которых соответствуют требованиям, установленным подпунктом 10 пункта 2 указанной статьи.

Письмо от 8 октября 2019 г. № 03-02-07/1/76952

Пунктами 1 - 3, 3.2 указанной статьи не предусмотрены основания для принятия налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам, открытым на основании договора банковского вклада (депозита).

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2019

Налоговая ответственность

Письмо от 14 октября 2019 г. № 03-02-07/1/79228

Исходя из положений статьи 120 НК РФ в их системной связи следует вывод, что отсутствие счетов-фактур вне зависимости от их количества, если такое деяние совершено в течение одного налогового периода (при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи), влечет взыскание штрафа в размере десяти тысяч рублей.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 10 октября 2019 г. № 03-07-08/77811

Принимая во внимание, что особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость в отношении услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте и оплата за которые производится в рублях, НК РФ не предусмотрены, при приобретении у иностранного лица услуг, местом реализации которых признается территория Российской Федерации, оплата за которые осуществляется в рублях, налоговой базой по налогу на добавленную стоимость является сумма денежных средств, перечисляемых иностранному лицу.

Письмо от 21 октября 2019 г. № 03-07-14/80640

Операция по реализации квартиры, принадлежащей организации, физическому лицу, в том числе являющемуся работником этой организации, освобождается от налогообложения НДС. В случае отказа организации, реализующей квартиру, от освобождения от налогообложения в порядке, предусмотренном указанным пунктом 5 статьи 149 НК РФ, операция по реализации квартиры подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-03-06/1/80379

Счета-фактуры, выставленные исполнителем услуг после срока, установленного пунктом 3 статьи 168 НК РФ, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС, предъявленных заказчику исполнителем.

Письмо от 16 октября 2019 г. № 03-01-10/79312

У организации объекта обложения налогом на добавленную стоимость в отношении расходов по оплате физкультурно-оздоровительных услуг, фактически оказанных сторонними организациями сотрудникам данной организации, не возникает, поскольку реализация данных услуг этой организацией не осуществляется.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-07-14/80174

В случае превышения критерия выручки, установленного пунктом 5 статьи 145 НК РФ, налогоплательщик утрачивает право на освобождение на период с 1-го числа месяца, в котором имело место данное превышение, до окончания срока освобождения.

Что касается восстановления в указанный период утраченного налогоплательщиком права на освобождение, в случае если сделка, выручка по которой учитывалась в течение периода использования права на освобождение, была расторгнута (в том числе в судебном порядке), то положениями статьи 145 НК РФ такое восстановление не предусмотрено.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-07-11/82685

Поскольку услуга лицу при его отказе от посещения театрально-зрелищного мероприятия организацией, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, не оказывается, то удерживаемая этой организацией часть стоимости билета при его возврате лицом в налоговую базу по НДС включению не подлежит.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-07-08/82723

В целях принятия к вычету налога на добавленную стоимость при приобретении за иностранную валюту у иностранной организации услуг в электронной форме иностранная валюта пересчитывается российской организацией в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия услуг на учет.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-07-07/82695

В связи с этим суммы вознаграждений (комиссий), получаемые заимодавцем от клиента-заемщика по договору займа в денежной форме, в налоговую базу по НДС не включаются в случае, если суммы таких вознаграждений (комиссий) по существу являются денежными средствами, связанными с оплатой услуг по предоставлению займа в денежной форме, освобождаемых от налогообложения НДС.

В отношении вознаграждений (комиссий), получаемых заимодавцем за услуги правового, технического, аналитического и информационного характера, оказываемые заимодавцем клиенту-заемщику и необходимые в том числе для принятия заимодавцем решения о предоставлении займа в денежной форме, следует отметить, что такие услуги могут не включаться в условия договора займа в денежной форме и, соответственно, по этой причине не являются неотъемлемой частью операции займа в денежной форме, освобождаемой от НДС.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-07-05/82691

Осуществляемые банками банковские операции по переводу денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов освобождаются от обложения НДС.

Письмо от 24 октября 2019 г. № 03-07-03/81914

Местом реализации рыбопродукции, находящейся в момент начала транспортировки в исключительной экономической зоне Российской Федерации, территория Российской Федерации в целях применения налога на добавленную стоимость не признается и, соответственно, такая операция не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2019

Письмо от 25 октября 2019 г. № 03-07-05/82081

При определении понятия "первоначальный взнос участника хозяйственного общества" для целей статей 39 и 146 НК РФ следует руководствоваться нормами гражданского законодательства, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Письмо от 15 октября 2019 г. № 02-07-10/79001

В целях применения НК РФ разница между исчисленной в полных рублях суммой налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет за налоговый период, которая отражается в декларации по данному налогу, и суммой налога, указанной за соответствующий налоговый период в книге продаж, на основании которой составляется налоговая декларация, недоимкой не признается.

Налог на прибыль

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-03-06/1/75571

Особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами, для целей налогообложения прибыли положениями главы 25 НК РФ не устанавливается. Расходы, подтвержденные документами, составленными в виде электронного документа, признаются в том же порядке, что и составленными на бумажном носителе.

Письмо от 1 октября 2019 г. № 03-03-06/1/75340

Взыскание в пользу бюджета дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, является мерой воздействия на нарушителя указанного законодательства и имеет санкционную природу. В связи с изложенным перечисленные в федеральный бюджет суммы дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, не могут быть включены в состав расходов для целей налога на прибыль организаций в связи с прямым запретом, установленным статьей 270 НК РФ.

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78216

С 01.01.2019 полученный при выходе из общества с ограниченной ответственностью доход участника в виде имущества (имущественных прав) в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) участником стоимость доли, для целей налогообложения прибыли признается дивидендом, то есть внереализационным доходом. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются налоговые ставки, установленные пунктом 3 статьи 284 НК РФ. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ.

Указанная в пункте 1 статьи 284.2 НК РФ ставка налога на прибыль, применяемая к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций российских организаций (долей участия в уставном капитале российских организаций), в рассматриваемом случае неприменима.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-03-07/78160

Средства, полученные сельскохозяйственными товаропроизводителями в качестве возмещения за временно изымаемый земельный участок, а также в погашение убытка (включая упущенную выгоду), полученного в результате такого изъятия, в статье 251 НК РФ не поименованы.

Письмо от 14 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78532

В случае если при переуступке прав требования задолженность перед новым кредитором начинает отвечать критериям отнесения задолженности к контролируемой, налогоплательщик-должник обязан при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать положения пунктов 2 - 13 статьи 269 НК РФ.

Письмо от 14 октября 2019 г. № 03-03-06/2/78528

Вынесение арбитражным судом определения, на основании которого обязательства должника - физического лица, признанного банкротом, считаются погашенными, является основанием для признания задолженности такого должника безнадежной для целей статьи 266 НК РФ.

Письмо от 15 октября 2019 г. № 03-03-06/2/79044

Если расход, осуществленный в виде разового платежа в связи с приобретением неисключительных прав использования программ ЭВМ по лицензионному договору, относится к нескольким отчетным (налоговым) периодам, то такой расход распределяется равномерно в течение срока действия лицензионного договора и в соответствующей доле учитывается для целей налогообложения прибыли организаций на последний день отчетного (налогового) периода. При этом на последний день отчетного (налогового) периода также учитывается доход в виде разового платежа от предоставления указанных прав по сублицензионному договору в соответствующей доле, определенной исходя из принципа равномерности признания доходов и расходов.

Письмо от 14 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78573

В случае если налогоплательщиком возмещаются расходы другого налогоплательщика, то такие расходы не могут рассматриваться как расходы, произведенные для осуществления деятельности самого налогоплательщика, в связи с чем не подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 3 октября 2019 г. № 03-08-05/75878

В целях подпункта 11.1 пункта 1 статьи 251 НК РФ не имеет значения, когда был осуществлен вклад в имущество хозяйственного общества или товарищества - до или после 01.01.2018.

Не подлежат обложению налогом у источника выплаты доходы в виде денежных средств, полученные иностранной организацией безвозмездно от Общества, участником которого такая иностранная организация является, в пределах суммы ее вклада в имущество такого Общества в виде денежных средств, ранее полученных Обществом от такой иностранной организации в соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Письмо от 14 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78500

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушениями законодательства Российской Федерации, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не учитываются для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения. Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Следовательно, "QR-код" является обязательным реквизитом.

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78328

Вне зависимости от основания оплаты любые вознаграждения и иные выплаты, осуществляемые членам совета директоров, не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 25 октября 2019 г. № 03-03-06/1/82145

В случае если предыдущим собственником был неверно определен срок полезного использования основных средств, то в этом случае предыдущий собственник должен уточнить данные налогового учета, руководствуясь статьей 54 НК РФ, устранив искажения в порядке учета передаваемых объектов.

Письмо от 21 октября 2019 г. № 03-03-06/1/80568

Если все работники медицинской организации являются внешними совместителями, то условия, установленные в подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ в целях применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций, данной организацией не соблюдаются.

Письмо от 21 октября 2019 г. № 03-03-06/1/80555

Любая задолженность, признанная безнадежной по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 266 НК РФ, может быть списана за счет сформированного резерва по сомнительным долгам, а если сумма указанного резерва недостаточна, непосредственно в составе внереализационных расходов. При этом не обязательно, чтобы ранее такая задолженность признавалась сомнительной задолженностью и участвовала в формировании сумм резерва по сомнительным долгам.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-03-06/1/80308

Расходы на транспортировку, осуществленные до ввода в эксплуатацию основного средства, учитываются для целей налогообложения в первоначальной стоимости основного средства, которая, в свою очередь, в целях обложения налогом на прибыль организаций погашается путем начисления амортизации.

В ином случае такие расходы при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций подлежат учету в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Письмо от 15 октября 2019 г. № 03-08-05/79083

Учитывая, что SPV-компании являются иностранными эмитентами, доходы иностранных компании в виде процентного (купонного) дохода по выпущенным такими компаниями облигациям не относятся к доходам иностранных компаний от источников в Российской Федерации. Учитывая изложенное, накопленный купонный доход, выплачиваемый российской организацией при приобретении еврооблигаций на вторичном рынке у иностранных компаний, налогообложению в Российской Федерации не подлежит.

Письмо от 16 октября 2019 г. № 03-01-10/79312

Учитывая, что мероприятия, связанные с занятиями работников физкультурой и спортом, проводятся вне рабочего времени и не связаны с производственной деятельностью работников организации, расходы работодателя по компенсации работнику оплаты занятий спортом в клубах и секциях, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников, относятся к расходам, не учитываемым при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-07-11/82685

Учитывая, что при отказе лицом от посещения театрально-зрелищного мероприятия, проводимого организацией, осуществляющей деятельность в сфере культуры и искусства, соответствующая услуга ему не оказывается, часть стоимости билета, удерживаемая этой организацией при его возврате лицом, включается в состав внереализационных доходов в целях исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 25 октября 2019 г. № 03-03-06/1/82163

При реорганизации дочерней организации в форме присоединения течение срока владения учредителем (участником) вкладом (долей) для целей применения подпункта 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ прерывается с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. При этом в случае, если до реорганизации дочерняя организация соответствовала критериям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, и решение о выплате дивидендов было принято до проведения реорганизации, а выплата осуществляется после реорганизации, к выплачиваемым правопреемнику доходам в виде дивидендов может быть применима ставка, предусмотренная указанным подпунктом.

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2019

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 1 октября 2019 г. № 03-04-05/75427

Социальный налоговый вычет по расходам на свое обучение позволяет частично уменьшить налоговую нагрузку отдельных категорий лиц, которые фактически несут бремя уплаты налога на доходы физических лиц. Если в налоговом периоде у физического лица отсутствовали доходы, облагаемые по ставке в размере 13 процентов, воспользоваться социальным налоговым вычетом такое лицо не вправе.

Письмо от 15 октября 2019 г. № 03-04-05/78921

Штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего, а также неустойка (пеня), предусмотренные пунктом 3 и пунктом 4 статьи 16.1 Закона N 40-ФЗ, отвечают вышеуказанным признакам экономической выгоды и являются доходом налогоплательщика, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц. Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм указанных неустойки (пени) и штрафа, выплачиваемых организацией на основании решения суда, в статье 217 НК РФ не содержится, соответственно, такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 4 октября 2019 г. № 03-04-05/76261

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией физическим лицам, являющимся исполнителями по гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту выполнения работ по таким договорам, питания и проживания в данном месте, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

В случае если расходы на проезд, питание и проживание в целях оказания услуг по договору гражданско-правового характера были понесены самим налогоплательщиком, то такой налогоплательщик, в соответствии с пунктом 2 статьи 221 НК РФ, имеет право на получение профессионального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов.

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-04-05/78205

Суммы возмещения налогоплательщикам понесенных ими расходов на оплату обязательных медицинских осмотров, необходимость прохождения которых обусловлена требованиями статьи 213 Трудового кодекса, не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков, соответственно, доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, в таком случае не возникает.

Письмо от 23 октября 2019 г. № 03-03-06/1/81479

Если поездка работников для участия в награждении ведомственными наградами признается служебной командировкой в соответствии со статьей 166 Трудового кодекса, к суммам возмещения командировочных расходов работников применяются нормы пункта 3 статьи 217 НК РФ.

Письмо от 23 октября 2019 г. № 03-04-06/81252

День отказа налогоплательщика от причитающихся дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Письмо от 16 октября 2019 г. № 03-04-05/79420, от 17 октября 2019 г. № 03-04-05/79919

Поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а первичный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Особого порядка признания расходов в целях налогообложения, связанных с приобретением образованных в результате раздела земельных участков, НК РФ не предусмотрено. Учитывая, что в рассматриваемом случае прекращение права собственности на первоначальный объект недвижимого имущества не связано с приобретением права собственности на указанный объект другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества, для определения суммы расходов на приобретение каждого из таких участков, будет обоснованно разделить сумму понесенных расходов на приобретение первоначального участка пропорционально площади каждого участка, образованного в результате раздела первоначального земельного участка.

Письмо от 16 октября 2019 г. № 03-01-10/79312

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения организацией сотрудникам стоимости занятий спортом в клубах и секциях, указанная статья не содержит, и такие доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 17 октября 2019 г. № 03-04-05/79872

Положения абзацев девятнадцатого - двадцать первого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ применяются также в случае, если доля в объекте недвижимого имущества приобретена налогоплательщиком в качестве условия использования средств материнского (семейного) капитала, полученных за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Письмо от 24 октября 2019 г. № 03-04-05/81831

Если физическому лицу в соответствии с положениями Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» была возмещена сумма реального ущерба, причиненного его имуществу, данные суммы не являются доходом налогоплательщика и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 23 октября 2019 г. № 03-04-05/81365

НК РФ предусмотрен порядок учета фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-11-11/78435

Доходы, полученные от деятельности в качестве председателя совета МКД, не признаются объектом налогообложения НПД.

Налог на имущество

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-05-05-01/75784

Многолетние насаждения не являются объектом налогообложения налогом на имущество организаций.

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-05-05-01/83272

Объекты недвижимого имущества - долгосрочные активы к продаже, учитываемые на балансе в качестве оборотных активов, не признаются объектом обложения налогом на имущество организаций в силу статьи 374 НК РФ.

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-05-05-01/83284

Объекты недвижимого имущества - долгосрочные активы к продаже, учитываемые на балансе на соответствующих счетах бухгалтерского учета в качестве оборотных активов (в том числе на счете 01 "Основные средства", субсчет "Выбытие основных средств"), не признаются объектом обложения налогом на имущество организаций в силу статьи 374 НК РФ.

Письмо от 31 октября 2019 г. № 03-05-05-01/84051

Льгота, установленная пунктом 13 статьи 381 НК РФ, применяется в отношении всего имущества специализированных протезно-ортопедических предприятий, в том числе временно сдаваемого в аренду.

Письмо от 31 октября 2019 г. № 03-05-06-01/83813, № 03-05-05-01/83810

Изменения, внесенные Федеральным законом N 325-ФЗ в статью 378.2 НК РФ, касаются исключительно организаций и на физических лиц, являющихся собственниками объектов недвижимости, не распространяются.

Земельный налог

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-05-06-02/75636

В отношении земельного участка, на котором располагается здание, занимаемое общежитием, не может применяться вышеуказанное положение статьи 16 Федерального закона № 189-ФЗ и подпункта 6 пункта 2 статьи 389 НК РФ.

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-05-04-02/75781

В случае использования земельного участка лицом, которому передан земельный участок во временное пользование, при условии использования такого земельного участка по целевому назначению в соответствии с категорией и видом использования земельного участка (например, для жилищного строительства), в отношении указанного земельного участка при исчислении земельного налога применяется ставка, установленная подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ. При этом необходимо учитывать, что для отдельных категорий земельных участков (например, приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества) применение пониженной ставки, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ, допускается при условии, если указанные земельные участки не используются в предпринимательской деятельности.

Транспортный налог

Письмо от 10 октября 2019 г. № 03-05-05-04/77926

Транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке, в том числе на период менее одного месяца, в соответствии со статьей 358 НК РФ, являются объектом налогообложения по транспортному налогу.

Письмо от 10 октября 2019 г. № 03-05-06-04/77632

В случае предоставления регистрирующим органом информации в налоговый орган о специально оборудованном автомобиле для использования инвалидом у налогового органа возникнут основания для освобождения налогоплательщика от уплаты транспортного налога в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 358 НК РФ.

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-05-05-04/83285

Поскольку землеснаряд зарегистрирован в Государственном судовом реестре, он является объектом налогообложения по транспортному налогу, в отношении которого исчисляется и уплачивается транспортный налог.

НДПИ

Письмо от 4 октября 2019 г. № 03-06-06-01/76490

Порядок пересмотра начальных извлекаемых запасов нефти в результате переоценки, доразведки, а также по иным обстоятельствам в целях определения степени выработанности запасов участка недр НК РФ не предусмотрен.

Письмо от 7 октября 2019 г. № 03-06-06-01/76964

Принимая во внимание, что форма статистической отчетности N 5-гр отражает данные, непосредственно связанные с добычей недропользователем - налогоплательщиком НДПИ полезных ископаемых, данная форма отчетности может быть использована в целях подтверждения количества добытого полезного ископаемого при исчислении НДПИ и отражении соответствующих данных в налоговой декларации по НДПИ и может приниматься во внимание налоговыми органами, как и иные документы налогоплательщика, при проведении мероприятий налоговых проверок согласно статье 87 НК РФ с целью соблюдения налогоплательщиком законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. При этом следует учитывать, что количество добытого полезного ископаемого (кварцевого песка) по данным маркшейдерского учета определяется в плотном состоянии, а его реализация (в соответствии с технологией его добычи) - в разрыхленном состоянии. В связи с этим при отражении в декларации по НДПИ количества добытого полезного ископаемого необходимо учитывать не только объемную массу полезного ископаемого, но и коэффициент разрыхления.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-06-06-01/80294

В связи с этим отделенная в результате подготовки нефти вода, а также вода, содержащаяся в нефти во взвешенном состоянии, не относится к промышленным водам, не является добытым полезным ископаемым и, соответственно, объектом налогообложения НДПИ.

Страховые взносы

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-15-05/75576

Страховые взносы уплачиваются работодателями с выплат работникам независимо от их возраста и социального положения (пенсионер, инвалид и т.д.). При этом работники не являются самостоятельными плательщиками страховых взносов с сумм выплат, производимых им работодателями. Поэтому фискальная нагрузка по страховым взносам не влияет на уровень доходов работников.

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-03-06/1/78328

Вознаграждения членам совета директоров общества подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-15-06/80212

Выплата работнику денежных средств по договору займа, на основании пункта 4 статьи 420 НК РФ, не относится к объекту обложения страховыми взносами.

В случае прекращения обязательств работника по возврату денежных средств по договору займа сумма невозвращенного долга подлежит обложению страховыми взносами согласно пункту 1 статьи 420 НК РФ как выплата, произведенная в пользу работника в рамках его трудовых отношений с организацией.

Письмо от 11 октября 2019 г. № 03-04-05/78205

Прохождение обязательного медицинского осмотра работника должно осуществляться по направлению работодателя в медицинскую организацию (с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров) и за счет средств работодателя. Иной порядок прохождения данных медицинских осмотров является нарушением норм, установленных трудовым законодательством Российской Федерации.

Возмещаемые организацией работникам суммы расходов по оплате медицинских осмотров облагаются страховыми взносами в соответствии с пунктом 1 статьи 420 НК РФ.

Письмо от 23 октября 2019 г. № 03-03-06/1/81479

Если поездка работников для участия в награждении ведомственными наградами за производственные достижения в труде, длительный стаж работы на предприятиях транспортной отрасли является в соответствии с положениями Трудового кодекса служебной командировкой, то оплата организацией расходов на командировку работников в виде суточных в вышеуказанном размере, фактически произведенных и документально подтвержденных целевых расходов на проезд до места назначения и обратно, расходов по найму жилого помещения не подлежит обложению страховыми взносами на основании пункта 2 статьи 422 НК РФ.

Письмо от 16 октября 2019 г. № 03-01-10/79312

Оплата организацией занятий работников в фитнес-клубе подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых отношений работника и работодателя, независимо от источника данной выплаты и отнесения указанных расходов к расходам, не уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 17 октября 2019 г. № 03-15-05/79810

Начисленные организацией работнику выплаты, включая оплату труда за выполнение обязанностей руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации, облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

УСН

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-11-11/83065

Таможенные платежи, которые относятся к импортным товарам, приобретаемым для последующей реализации, учитываются налогоплательщиком, применяющим УСН, в составе расходов по мере реализации этих товаров при условии их фактической оплаты продавцу.

Письмо от 24 октября 2019 г. № 03-11-11/81568

Расходы на оплату услуг по предоставлению технологии интерактивного взаимодействия удаленных абонентов с возможностью обмена видеоинформацией в реальном времени, с учетом передачи управляющих данных, могут быть включены в состав расходов в целях применения упрощенной системы налогообложения. Указанные расходы принимаются при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ (пункт 2 статьи 346.16 НК РФ).

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-11-11/83088

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта налогообложения не вправе учитывать расходы, связанные с приобретением нежилого помещения, которое введено в эксплуатацию и расходы по которому осуществлены в период применения УСН с объектом налогообложения в виде доходов.

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-11-11/82968

Денежные средства за услуги, оказанные в рамках применения индивидуальным предпринимателем ПСН, взысканные по решению суда и поступившие после окончания срока действия патента и перехода предпринимателя на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), облагаются в рамках УСН.

ЕНВД

Письмо от 1 октября 2019 г. № 03-11-11/75093

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги платных туалетов, вправе применять систему налогообложения в виде ЕНВД.

Письмо от 18 октября 2019 г. № 03-11-11/80313

Налогоплательщик, применявший ЕНВД по автотранспортным услугам и перешедший на УСН в связи с утратой права применять ЕНВД, вправе при устранении указанного нарушения перейти с УСН на ЕНВД по указанному виду предпринимательской деятельности со следующего календарного года при соблюдении условий главы 26.3 НК РФ.

ЕСХН

Письмо от 9 октября 2019 г. № 03-11-11/77512

В целях применения подпункта 1 пункта 2 статьи 346.2 НК РФ налогоплательщик включает доходы в виде арендных платежей в состав выручки от реализации услуг в соответствии со статьей 249 НК РФ в том случае, если деятельность по предоставлению имущества в аренду является основным видом деятельности налогоплательщика и осуществляется им на систематической основе. В иных случаях доходы в виде арендных платежей являются внереализационными доходами, которые не включаются в общий доход от реализации товаров (работ, услуг) для расчета вышеуказанной доли доходов от реализации.

Патент

Письмо от 1 октября 2019 г. № 03-11-11/75461

В отношении предпринимательской деятельности по изготовлению металлической посуды по индивидуальным заказам населения индивидуальный предприниматель вправе применять ПСН при соблюдении положений главы 26.5 НК РФ.

Письмо от 1 октября 2019 г. № 03-11-11/75123

В случае если индивидуальный предприниматель оказывает услуги по сдаче в аренду транспортных средств физическим лицам для работы их в такси и не является согласно условиям статьи 786 ГК РФ перевозчиком, то оснований применять ПСН у него не имеется.

Письмо от 15 октября 2019 г. № 03-11-11/78920

В связи с этим индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по проведению занятий по фитнесу с использованием трех фитнес-залов на территории одного субъекта Российской Федерации, может получить один патент на применение ПСН в отношении указанного вида деятельности, если законом субъекта Российской Федерации не определена территория действия патентов в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 8 статьи 346.43 НК РФ.

Если законом субъекта Российской Федерации определена территория действия патентов, то при осуществлении предпринимательской деятельности по проведению занятий по фитнесу с использованием трех фитнес-залов, находящихся на разных территориях одного субъекта Российской Федерации, индивидуальному предпринимателю следует получить патент на применение ПСН по каждому месту осуществления указанной деятельности.

Письмо от 29 октября 2019 г. № 03-11-11/83072

Если индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность по устному переводу в городе Лондоне, то применять ПСН в отношении указанного вида деятельности данный налогоплательщик не вправе.

Письмо от 30 октября 2019 г. № 03-11-11/83721

Индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по монтажу искусственных елок, состоящих из металлоконструкций, вправе применять ПСН по виду предпринимательской деятельности, предусмотренному подпунктом 13 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ.

ККТ

Письмо от 2 октября 2019 г. № 03-01-15/75686

При осуществлении зачета встречных требований между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 8 октября 2019 г. № 03-01-15/77145

Индивидуальный предприниматель, применяющий патентную систему налогообложения, за вышеуказанным исключением, осуществляющий деятельность по сдаче в аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, принадлежащих ему на праве собственности, вправе осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи (направления) клиенту указанного документа.

Письмо от 10 октября 2019 г. № 03-01-15/77956

Привлечение застройщиком денежных средств граждан для строительства на основании договора участия в долевом строительстве не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ и не требует применения контрольно-кассовой техники.

Письмо от 10 октября 2019 г. № 03-01-15/77953

В случае, указанном в обращении, при осуществлении организацией выплаты денежных средств физическому лицу за приобретаемый у такого лица товар применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 24 октября 2019 г. № 03-01-15/81913

При получении денежных средств по закладным применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 25 октября 2019 г. № 03-01-15/82292

При приеме пожертвований контрольно-кассовая техника не применяется.

Письмо от 25 октября 2019 г. № 03-01-15/82287

При получении денежных средств по закладным применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-01-15/82897

При осуществлении расчетов в безналичном порядке с иностранным юридическим лицом применение контрольно-кассовой техники индивидуальным предпринимателем не требуется.

Письмо от 31 октября 2019 г. № 03-01-15/84123

В случае, указанном в обращении, при возмещении заемщиком расходов организации на расчетно-кассовое обслуживание применение контрольно-кассовой техники не требуется.

Госпошлина

Письмо от 28 октября 2019 г. № 03-05-05-03/82655

При государственной регистрации договора аренды как ограничения (обременения) права, предметом которого являются несколько объектов недвижимого имущества, совершается одно юридически значимое действие, связанное с регистрацией договора аренды, вне зависимости от количества указанных в нем арендованных объектов недвижимого имущества. Поэтому за государственную регистрацию одного договора аренды, предметом которого могут являться несколько объектов недвижимого имущества, должна уплачиваться государственная пошлина в соответствующих размерах, установленных подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Другие налоги

Письмо от 7 октября 2019 г. № 03-06-07-03/76701

Обязанность представления организациями и индивидуальными предпринимателями в налоговый орган сведений о выданных организациями и индивидуальными предпринимателями физическим лицам разрешениях на добычу объектов животного мира НК РФ не предусмотрена.

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