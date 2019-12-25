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Юзвак Максим

Учет по УСН расходов по договору цессии

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Рассматривается возможность учета по упрощенной системе налогообложения расходов на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования (Письмо Минфина от 2 декабря 2019 г. № 03-11-11/93316)