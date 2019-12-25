Налог на самозанятых по дистанционным услугам

значит 9 января должны принять? с утречка пораньше )))))
Ещё одна кормушка открылась.
Мы сами не нарадуемся ) Это же так удобно )
При чем здесь зарплата? Вы это к чему приплели? Обсуждаемая тема НДС уплачиваемый налоговым агент...
Чего-чего? Слушайте, ваши познания в экономике все больше удивляют. О вашем понятии справедливост...
Вообще-то об этом прямо в НК написано.
Надо повышать рентабельность, сокращать издержки. Для этого пригодятся те интеллектуальные ресурс...
В Вологодской области в начале декабря 2019 года как раз многие пострадали от наводнения. Юрист Ш...
И в кризис помог друзьям не разорится тем самым спас экономику потому что она зависит вся от них....
"Не позднее 1 числа налогового периода" А откуда уверенность, что 1 число можно перенести на перв...
Для налоговой нет разницы с кого сдирать оборотный налог, есть разница для предпринимателей. Это ...
Нам заблокировали счёт в конце декабря на оплату пеней, который были начислены и оплачены в октяб...
Так а что тут обосновывать? Оборот по счетам налоговой прекрасно и так виден. Никаких проблем со ...
Я думаю, ЦОК на нашем корпоративе сорвет весь банк наград! )...
Просто "опека", следившая за девчёнками до удочерения, предоставила 1) не всю информацию по детям...
Это утверждение можете обосновать, а не просто заявлять?...
А почему просто не выдать нержавые дубликаты?
Если я правильно понимаю, то такая возможность представляется , если у головной организации и обо...
Оборотные налоги сами по себе абсурдны. И раз сто тут уже это обсуждали. У всех разные затраты. У...
Ну, почему же абсурд то? По своему фактическому устройству на сегодняшний день НДС сейчас и являе...
Так не бывает :) Даже когда есть налоговое агентство, база есть. Иначе не было бы налога.Ваш прин...
Здравствуйте!!!Вы пишите что ; 2. Если изменения кадастровой стоимости произошли из-за тех...
Отличная новость, прохождение 40 часов для членов ипб на клерке!! Супер!!! ...
Да, я знаю, что Вы делаете, я делаю так же точно в своей работе. Вы вычет из той суммы что отгру...
Простите, с чьего оборота? :) С моего? Чем дальше в лес...А НДС, уплаченный поставщикам, я у себя...
Это откуда такой неверный вывод? Ваш покупатель тоже налоговый агент в этом случае....
Калькулятор пеней есть на сайте. Пени вам насчитают на всю сумму авансов, без учета вычета взносо...
Вы платите 20% с оборота тупо поставщикам. )) Это Вас почему то не смущает. Налоговый агент плати...
Т.е. один раз уплатил 20, когда продавцу платил, а потом с него еще и его покупатель 20 сдерет, ч...
Да что ж такое... Вы предлагаете тупо заплатить 20% от оборота в бюджет. Без всяких вычетов. Пото...
Да, знакома мне система вычетов. )) Это я предлагаю к тому, что бы всей этой мути с вычетами не б...
То есть на нашем коропративе ЦОКу дадут награду?
С покупки материалов надо полагать. )
Я так понимаю, что система вычетов по НДС вам не знакома? ...