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Юзвак Максим

Патентная система по работам в нежилых помещениях

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#патент

Рассматривается возможность применения патента при осуществлении дизайнерских и ремонтных работ в нежилых помещениях (Письмо Минфина от 28 ноября 2019 г. № 03-11-11/92600, от 3 декабря 2019 г. № 03-11-11/93783)