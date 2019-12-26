Патентная система по работам в нежилых помещениях

ИП__ Был сюжет по РЕН тв про нашего товарища Турова, то ли он последователь, то ли он приверженец этой... Очень дорогие персональные данные: 18 млн рублей за ошибку

Над.К И вот как можно было сделать такой вывод из новости? ;) Что поменяется в УСН

Ali Что значит "Будьте осторожны!". Директор с пулеметом возле двери банка должен стоять и отстрелива... Как мошенники легко могут увести деньги со счета любой компании

Ali Что значит "зафиксированных ККТ". А если у меня нет ККТ, тогда что мне можно не платить налоги?... Что поменяется в УСН

Кошки Рyлят Заявления Кудрина выглядят белой горячкой даже на фоне самого Кудрина.... Как Путин спас нашу экономику

Кошки Рyлят Не понятно кто и как будет контролировать достоверность и полноту.Сейчас за этим "следит" работни... Что вам надо сделать из-за введения электронных трудовых книжек

Старый ворчун .(Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 08.07.2000 Источник публикации: "Российская га... Путин назвал главную задачу правительства

Natalie Chi А что делать с внешними совместителями? Они же штатные сотрудники, с ними заключается трудовой до... Что вам надо сделать из-за введения электронных трудовых книжек

Елена_N Так для этого все и затевалось. Борьба с бедностью дала результаты. ... В России снизился прожиточный минимум

Тишина блин а какой эффективности они говорят своих блатных топов, одни утечки данных, постоянно воруют ... Сколько премиальных получат топ-менеджеры крупнейших банков

id347351117 Осталось меньше 2-х месяцев до первого отчёта СЗВ-ТД, а он всё ещё "проходит общественное обсужде... Что вам надо сделать из-за введения электронных трудовых книжек

Над.К Туров как всегда, в своем репертуаре. Для нагнетания в ход что угодно идет.Ничего, что в начале з... Очень дорогие персональные данные: 18 млн рублей за ошибку

Невоспитанная Они бы сначала элементарные бытовые условия создали. Геленджик и Новороссийск с воскресенья без ... Путин назвал главную задачу правительства

Невоспитанная Теперь по статистике станет меньше бедных В России снизился прожиточный минимум

yante А колонка будет газовая или "колонка связи"? :) МТС скоро представит умную колонку

yante А если наш НЭСК присылает мне чужие(!) квитанции, причем ни я, ни "абонент с квитанции" не давали... Очень дорогие персональные данные: 18 млн рублей за ошибку

ToT Что? Колонка от МТС? Думаю этот рынок уже бесповоротно проигран гуглу амазону и ксяоми ... МТС скоро представит умную колонку

id49561203 Анекдот времен СССРНе имейте сто баранов, а женитесь, как Чурбанов (зять генерального секретаря Ц... Сколько лет надо работать, чтобы стать министром

msneg Еще как установлено. Больше того, пошли схемы - соискатели идут в суд с неправильно написанными о... Из-за каких формулировок при отказе соискателю придется судиться