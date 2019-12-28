Совмещение налога на самозанятых и УСН

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Баир Цыдренов Лучше при приеме на работу дать работнику подписать 2 заявления - о приеме на работу и об увольне... Как уволить работника: инструкция для работодателя

TLBuh Котаны, тему надо было через пяток лет оживить, чего мелочитесь?... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

id216742322 Добрый день. Иск о компенсации расходов почти готов, ждал решения ВС. В начале года подам, напишу... ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером

Кошки Рyлят У меня 2 варианта:Инна вышла замуж за Светлану и они жили долго и счастливо,Инна пошла на курсы Л... Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

Нескучная А почему "единая транзакционная среда" рассматривается как "поле, для сбора урожая"? Согласно п... Все россияне «на крючке» у ФНС

бухлогик Это больной вопрос. У меня маленькая бухфирма в городе 450 км от Москвы. Цены в городе такие УС... Кто виноват в низких зарплатах бухгалтеров

Yana Ivanova Статья хорошая, но не помешала бы помощь редактора и корректора. ... Тоже боитесь налоговиков до жутиков?

forest_imp Поздравление уже записано, на акцию как на проявление политической позиции тоже всем плевать (раз... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

Над.К Ну вы прям наивны :) О чем же он писать будет, если все хорошо и спокойно? ... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

Кошки Рyлят Ничего им не грозит - они же пластиковые стаканчики в ментов не кидали, а давить комерсов - это и... Арестована банда ветеранов ФСБ, убивавшая бизнесменов

Arhimed0 @MaxC а нельзя найти канал где есть куранты, но нет так Вами ненавистного Президента?Президент - ... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

Arhimed0 @MaxC а нельзя найти канал где есть куранты, но нет так Вами ненавистного Президента?Президент - ... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

РюмкаБезысходности Был бы это частный дом, вопросов нет. Хотя и тут есть определенные границы. Можно загадить всю те... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно

oro@yandex.ru Добрый вечер!Можно задать вопрос? Если физическое лицо хочет оказать денежную помощь (безвозмездн... Облагается ли благотворительная помощь физическим лицам НДФЛ?

MaxC И не смотрел бы)) Шум, гам за столом в это время, улыбки, веселье. И все ждут боя курантов. Тради... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

alex1995 Не смотрите! Показывать или нет это не наша прерогатива, не смотрю телек и мне хорошо. Но право д... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

MaxC Не надо мне никого показывать)) Не этого, ни других. Это мой семейный праздник. Я его (и других) ... Депутаты попросили Путина обойтись без поздравлений в Новый год

Над.К А у других людей есть право распоряжаться своим имуществом так, как они считают нужным. И сам фак... «Гостиницам не место в домах»: кому это выгодно