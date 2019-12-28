Совмещение налога на самозанятых и УСН

@llensonТак вам налог (4 или 6 %) надо не с 10000 платить, а с вашего дохода. А вычет — 1% от тог...
Лучше при приеме на работу дать работнику подписать 2 заявления - о приеме на работу и об увольне...
Котаны, тему надо было через пяток лет оживить, чего мелочитесь?...
Добрый день. Иск о компенсации расходов почти готов, ждал решения ВС. В начале года подам, напишу...
Наивен! И понимаю, если я перестану быть наивным, перестану удивляться хоть чему-нибудь новому, н...
У меня 2 варианта:Инна вышла замуж за Светлану и они жили долго и счастливо,Инна пошла на курсы Л...
А почему "единая транзакционная среда" рассматривается как "поле, для сбора урожая"? Согласно п...
Это больной вопрос. У меня маленькая бухфирма в городе 450 км от Москвы. Цены в городе такие УС...
Статья хорошая, но не помешала бы помощь редактора и корректора. ...
Поздравление уже записано, на акцию как на проявление политической позиции тоже всем плевать (раз...
...похожей на «полноценный рацион здорового питания», обещает премьер-министр Дмитрий Медведев.Кл...
Это точно. Аттракцион неслыханной щедрости...
Ну вы прям наивны :) О чем же он писать будет, если все хорошо и спокойно? ...
Есть законы о тишине и их должны соблюдать. Все. Опять попали мимо )...
Ничего им не грозит - они же пластиковые стаканчики в ментов не кидали, а давить комерсов - это и...
Всё еще проще - нет ума, лопатой не накидаешь.Нечего сказать - гони пургу.Не разбираешься в учете...
@MaxC а нельзя найти канал где есть куранты, но нет так Вами ненавистного Президента?Президент - ...
@MaxC а нельзя найти канал где есть куранты, но нет так Вами ненавистного Президента?Президент - ...
Был бы это частный дом, вопросов нет. Хотя и тут есть определенные границы. Можно загадить всю те...
Аминь, бро. Физов ФНСникам нереально тяжело смотреть. Если это происходит, то по резонансным дела...
Понятно, взгляд с позиции жительницы туристического центра.А вот остальная страна живет командиро...
"Куранты" отвязать бы по времени от этого поздравления.......
А вообще, в порядке самообразования...На Эхе ведет блог управляющий питерской "Гельвеции" Юнис Те...
Добрый вечер!Можно задать вопрос? Если физическое лицо хочет оказать денежную помощь (безвозмездн...
Не знала, что кто-то это еще смотрит
И не смотрел бы)) Шум, гам за столом в это время, улыбки, веселье. И все ждут боя курантов. Тради...
Не смотрите! Показывать или нет это не наша прерогатива, не смотрю телек и мне хорошо. Но право д...
Не надо мне никого показывать)) Не этого, ни других. Это мой семейный праздник. Я его (и других) ...
Мне в нашей ИФНС сказали, что "физиков никто пока трогать не будет - чтобы заглянуть в его счет...
А у других людей есть право распоряжаться своим имуществом так, как они считают нужным. И сам фак...
Всё просто. Не нравится - не читай. Не хватает мозга понять - не читай....
Да мне все равно, что хотите Вы, я не хочу этого в моем подъезде и, поверьте, найду сотню способо...