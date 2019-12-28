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Юзвак Максим

Совмещение налога на самозанятых и УСН

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Рассматривается возможность одновременного применения налога на профессиональный доход и упрощенной системы налогообложения (Письмо Минфина от 28 ноября 2019 г. № 03-11-11/92697)