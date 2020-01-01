Да и в пень эту пенсию. Мы всё равно не доживём. С новым годом...
Закон перепишут и будет другая дата поступления. Делов-то. Можно подумать, у нас в стране проблем...
«Рассчитывать доход «упрощенца» инспекторы будут на основании переданных им сведений относительно...
У нас нет ни одного налога, который можно полностью считать автоматически кассовым методом.Даже н...
@ANDREY DEMIDOV, Вы в какой программе? мой огнелис может только красной чертой слово подчеркнуть,...
Я написал Минфин с маленькой буквы. А программа исправила на большую. вот вам ещё один пример. Ин...
Нет и речи быть не может. Это прямой путь к рабству и неуважению. Доверять можно только надёжным ...
Ключевое слово "отдОхнет". Красиво звучит, чтобы это не означало ......
А я не писала, что такого не существует в принципе. Я вообще-то писала о том, что запрещать отели...
Да если бы те деньги шли только бюджетникам, жалко разве! Так они идут на домики в Италии известн...
Как крыс не загоняют в угол?
Бред сивой кабылы в ясную лунную ночь.Вохра спорит о вкусе устриц с теми кто их ел и доказывает т...
Было дело тоже подняли один раз. Позвонил спросил, Какого?Да вот так. С чего это вдругОй, извини...
У нас все принимают. Лет 5 не сдаю как.
Перестаньте передергивать, только ради того, чтобы поспорить. Вы прекрасно понимаете, что я имею ...
Наука противНеконтролируемое стрессорное воздействие НСВ https://postnauka.ru/faq/26597 "И спуст...
Опять Вы мух от котлет не отделяете..... Чего завелись то? В каждой стране есть свои принципы фик...
Ура! Справедливость есть. ну хоть иногда....
Банки не открывают счета? - Ха-ха 3 раза.Дело даже не в том, что банки из-за наличия у них финанс...
Если вы думаете, что я цитирую автора, так нет. Это я цитирую по памяти Михаила Жванецкого лет 30...
А со сбербанковской МИР фиг переведёшь! только нал если снимать и класть куда надо....
Это отлично вписывается в другую инициативу правительства: предустановка российского по на устрой...
Под андроидом можно - это стороннее приложение
Если вообще будет возможность удалять.
А как это декларация за 4-1 квартал? Так за 4 или за 1? И почему последняя? ...
скажите пожалуйста в последней декларации по ЕНВД за 4-1 квартал какой код ставится 24 или 56? Сп...
Вот, мы дошли до сути и корня проблемы.
И здесь запощу! Клерки, С наступающим!https://cs10.pikabu.ru/post_img/2019/12/24/0/15771366241365...
Поздравляю коллектив Клерка и всех бухгалтеров с новым годом! Удачи и счастья всем!...
Каждый борется с вечерней скукой в меру своего воспитания и достатка. (Семейный туризм и женщины-...
О плохом пишут всегда, не волнуйтесь. Было бы ваше желание найти информацию...
Так уважайте чужие права. И государство должно их уважать. А оно подставило тысячи владельцев мин...
Многое зависит от людей, есть те, кто соблюдают приличия, а есть те, кому на все "начхать", мне т...