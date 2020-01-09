Дайджест налоговых событий за то время, пока все готовились к праздникам

dmitrijj-simanov С пенсиями такая же фигня. Фирма платит взносы в ПФ. Если я умру, то эти взносы потом остаются го... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

dmitrijj-simanov Может в очереди и надо было стоять, но им давали. А моему поколению квартира бесплатно не светит.... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

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Старый ворчун Через 5 лет работы на заводе у вас примут заявление на постановку в очередь. Очередь заводская, т... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

Sveta Так вы же и писали, что встать в очередь и получить бесплатное жилье проблемы не было для подавля... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

Старый ворчун Если ты сейчас заключишь договор с ФСС и уплатишь им 4221-24, то получишь право на оплату больнич... Добровольное страхование ИП в ФСС: когда это выгодно

kuznechov119m У нас на месте никто этот СОУТ кроме меня не делал и не собирается проводить в ближайшем будуще... Контроль за СОУТ ужесточили

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VikaV2193 Не факт! Автор поста не светится с комментами, а то чего там нет Вы придумали на свой вкус.... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

VikaV2193 Вы спорите с кем то из своей головы? Кто Вам заявлял, что квартиры раздавали все желающим без вся... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

Над.К Чтобы получить оплату б/л в 2020 году, надо было взносы оплачивать в 2019 году... Добровольное страхование ИП в ФСС: когда это выгодно

kuznechov119m Лучше к примеру 10000 рублей не облагагается остаются без уменьшения , а то что больше в з... Низкая зарплата без НДФЛ: быть или не быть

Над.К Да нет, я как раз все правильно поняла в тезисе автора. Который посчитал, что вот прям раздавали ... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

89143162242 Здравствуйте можно узнать я ИП нет работников нет договора с ФСС новчера сломала руку как мне пос... Добровольное страхование ИП в ФСС: когда это выгодно

VikaV2193 Именно так никто и не писал. В вашей голове исходный тезис перефразировался, по итогу был заменен... Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите