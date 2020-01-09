Дайджест налоговых событий за то время, пока все готовились к праздникам

С пенсиями такая же фигня. Фирма платит взносы в ПФ. Если я умру, то эти взносы потом остаются го...
Может в очереди и надо было стоять, но им давали. А моему поколению квартира бесплатно не светит....
мне кажется вы сильно бредите. Работая инженером в проектном институте ни о какой очереди на жиль...
".....в соответствии с абз. 7 п. 4 ст. 167 НК РФ"?????мало того, что п.4...
Это, например, каких же возможностей сейчас побольше (если речь о бесплатном жилье)?...
Вот именно это и ложь! Это не так, категорически. Вы посмотрите статистику, сколько кв. м на душу...
О, конкретные цифры! Тогда пишите уж, что за завод именно. Я Вам приведу пример нашего Канатного ...
Приспосабливаются, куда же им (шестеркам) деться - то? Работать они не любят и не умеют (во все в...
А откуда такая категоричность о лжи? Видимо, эта сказочная ситуация (дружба с нужными людьми) в в...
Да, я поняла, что Вы пытаетесь мне объяснить, что с очередью была проблема. Мой опыт и количество...
Внезапно. Данные о вас, ваших перемещениях и тому подобном доступны заинтересованным людям вот пр...
Сами себя за задницу укусили. Ждем уголовные дела на верхушку налоговой....
или без блютуз, но передадутся
еще проще передадутся по блютуз
Через 5 лет работы на заводе у вас примут заявление на постановку в очередь. Очередь заводская, т...
Так вы же и писали, что встать в очередь и получить бесплатное жилье проблемы не было для подавля...
Если ты сейчас заключишь договор с ФСС и уплатишь им 4221-24, то получишь право на оплату больнич...
У нас на месте никто этот СОУТ кроме меня не делал и не собирается проводить в ближайшем будуще...
Если вам говорят, что данные не передаются, это не значит, что данные не передаются....
Не факт! Автор поста не светится с комментами, а то чего там нет Вы придумали на свой вкус....
Вы спорите с кем то из своей головы? Кто Вам заявлял, что квартиры раздавали все желающим без вся...
Чтобы получить оплату б/л в 2020 году, надо было взносы оплачивать в 2019 году...
Народу сильно убыло и они не приобретают жилье, а снимают за половину зарплаты. )...
Лучше к примеру 10000 рублей не облагагается остаются без уменьшения , а то что больше в з...
Да нет, я как раз все правильно поняла в тезисе автора. Который посчитал, что вот прям раздавали ...
Здравствуйте можно узнать я ИП нет работников нет договора с ФСС новчера сломала руку как мне пос...
Эээ, причем тут мои фантазии и идеальные условия?Это не я тут писала про то, как классно раздавал...
Именно так никто и не писал. В вашей голове исходный тезис перефразировался, по итогу был заменен...
А где сейчас надо работать, что бы бесплатно получить общагу, а потом квартиру?...
Давали и комнаты в коммуналках. Если дома стояли на балансе предприятий, там были свободные комна...
Я совершенно не склонна идеализировать СССР. И еще раз спрошу, мы собственно с чем сравниваем, с ...
Конечно это в пользу налогоплательщиков. Но как-то смущает пренебрежительное отношение к НК. ...
Проценты и тогда были, только меньше. В кооператив можно было вступить не всем, учитывался метраж...
Это ложь! Бесплатность была общим условием, а "по блату" или за "подношения" были особые условия ...
Спасибо большое за ответ!!