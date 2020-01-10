Переходный период по УСН

И правильно пусть закрываются! Ведь рубят деньги с азартных идиотов и ещё и возмущаются...
Ну вообще-то многим совершенно не нужно, чтобы деньги шли в ПФР. По разным причинам. Кроме того, ...
Бред собачий. Только если сам пользователь это разрешит...
ИМХО самозанятым быть выгодно только при минидоходах. Когда налог с дохода соизмерим с размером в...
А он в президенты не собирается баллотироваться? Я б проголосовала...
Не могли подробнее за 2017 год описать на что ссылаться в письме. 2017 и 2018 год надо вернуть. И...
Странно как у вас. Пфр обычно закаждый несданный месяц штрафует...
Ничего, что взносы в ПФР у некоторых ИП просто превышают сам налог УСН? ;) Я уже не говорю о том,...
Спасибо большущее! Хотел ещё уточнить несколько моментов. А нужно оплатить за 8 дней или за 9, пр...
не виже разницы между 6% самозанятого и 6% ИП. ИП платит пенсионный, но потом вычитает из налога....
Нужно. И не забудьте написать уведомление об отказе от УСН....
В малом бизнесе не платили бы минималку,если бы взносы с ФОТ уменьшили и переложили их на З\П раб...
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я ИП, перешёл на НПД 9 января 2020 (до этого был на УСН). Н...
Т.е.не часть зарплаты,а налоговый вычет в размере МРОТ для всех?На счет того,что с 15 прибавят до...
Вот Вы работодатель и 3 сотрудника. Малый бизнес.Платите ЗП по 15т, НДФЛ с 45т ФОТ - 6т.р. в мес...
Курск, "Счетмаш". Был там несколько раз в командировках и удивлялся....
Так у вас тоже самое наклонение. Мало ли что строили в Академгородке. Это не значит, что приехавш...
"Украсим Ваш дом недорого и быстро"(самозанятые)Да, много у этого "государства" холуёв.Основная ф...
Давно пора.Во всех западных странах и США (на которые так любят ориентироваться наши "Экономиксис...
А на третьего ребенка будет пособие из бюджета? Маткапитал -то раз платится......
Сослагательное наклонение не может быть аргументом в споре. Мы не можем знать, что было бы с данн...
Расходы на бензин тоже не малый такой плюс!
Да конечно, вот прям в Новосибирске их ждали и сразу бы квартиру дали ;) ...
Если вы про накопительную часть, то она наследуется. Наследников можно определить путем подачи со...
Никто не утверждал обратного. )
В Ленинграде, что бы встать на очередь надо было иметь менее 5.5 метров на члена семьи. Для вступ...
Это был их личный выбор. Если дело бы только в квартире и проектном институте, ехали бы в Новосиб...
И сейчас дают. Ветеранам недавно раздавали, у многих в эти квартиры дети-внуки заселились. Многод...
А то я уже собрался бежать легковушку на жену переписывать. А то стоит, понимаете ли, около дома)...
С пенсиями такая же фигня. Фирма платит взносы в ПФ. Если я умру, то эти взносы потом остаются го...
Может в очереди и надо было стоять, но им давали. А моему поколению квартира бесплатно не светит....
мне кажется вы сильно бредите. Работая инженером в проектном институте ни о какой очереди на жиль...
".....в соответствии с абз. 7 п. 4 ст. 167 НК РФ"?????мало того, что п.4...
Это, например, каких же возможностей сейчас побольше (если речь о бесплатном жилье)?...
Вот именно это и ложь! Это не так, категорически. Вы посмотрите статистику, сколько кв. м на душу...
О, конкретные цифры! Тогда пишите уж, что за завод именно. Я Вам приведу пример нашего Канатного ...