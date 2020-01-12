@ляди, возьмите у этих и уймитесь, пока не попали в холодильник. http://utro-news.ru/tamozhnja-po...
Объясните мне глупой,если нет признаков банкротства,зачем директору подавать на банкротство?...
Планирую уволить одного работника и не совсем понятен один момент, а именно: ч. 2.5 ст. 11 27-ФЗ"...
подскажите пожалуйста 10 отличий СЗВМ-СТАЖ от СЗВМ-ДТ
а СЗВМ-СТАЖ тогда это что разве не одно и тоже СЗВМ-ДТ
Делайте, как Вам удобно. Можете с р/с платить.
Добрый день!До 30 декабря 2019 года я была ИП на УСН и платила налоги и страховые взносы со своег...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собираю документы на «путинское» пособие. Взяла справку с ра...
Нет,депутатам можно все,и мажорам всё можно,мы же не народ,который их всех кормит,а так...,нищебр...
Правительство думает о Вас, как ещё загнать в стресс. Это научный подход к управлению. Неконтроли...
В Москве меньше 7 кв. метров
Вы публикуете в своем блоге всякую чушь, чем вводите людей в заблуждение.Поддерживать вас = тираж...
Не так все просто..где то было, что для молчунов надо будет вести и бумажный и электронный вариан...
И ещё - тыжбухгалтер существует, а тыжкадровик?
Казахи как всегда молодцы!
Типа у бухгалтерии и время и желание. Ну-ну.И первые четыре довода по принципу "кто везет, на том...
позорище, опять стариков обделили !!!
Формально, не в три, а во все разделы и приложения.Поскольку, изменился формат файла, соответстве...
Инфа, конечно, не проверенная, но https://pikabu.ru/story/neozhidannoe_prodolzhenie_pro_vyiigrann...
И до сих пор живут. Племянница живет в коммуналке. Ждет отдельную квартиру. Бесплатно от города. ...
Вы считаете что если речь шла о мужчине то с него по максимуму можно снять?...
Прочитав этот текст хочется только процитировать классика: "Всё это было б так смешно, когда бы ...
Миллионы в Ленинграде не получили. Упоминая про тысячи (а их количество измерялось все-таки десят...
Но у нас еще есть пару непогашенных промокодов на 55 % скидки) https://www.klerk.ru/blogs/klerk/4...
Не дай бог. Налоговикам проще будет привлекать к субсидиарке всю семью. И пойдут они солнцем пали...
Ерунда всё это. Пустая правовая возня.
А можно поподробнее как это сделать на практике?
Статья - приглашение на семинар. Можно писать что угодно (небо голубое, вода мокрая, поэтому бери...
потому что перекрестный допрос
А почему левая рука к правой руке?))
3. Плательщиками утилизационного сбора для целей настоящей статьи признаются лица, которые:осущес...
В данной "понятной" инструкции не указано, что для "молчунов" будут вестить бумажные трудовые кн...
Ну, дык, это "в прошлом"... ;)
Очень нужна понятная инструкция, что делать в 2020 году чтобы отказаться от трудовой книжки.У чел...