Crock Добрый день!До 30 декабря 2019 года я была ИП на УСН и платила налоги и страховые взносы со своег... Как ИП на УСН стать самозанятым

saigak Не так все просто..где то было, что для молчунов надо будет вести и бумажный и электронный вариан... Электронные трудовые книжки. Понятная инструкция, что вам делать в 2020-м

Вислоухая Типа у бухгалтерии и время и желание. Ну-ну.И первые четыре довода по принципу "кто везет, на том... Кто будет заполнять новую СЗВ-ТД — тыжбухгалтер или кадровик?

Виталий Давыдов Вы считаете что если речь шла о мужчине то с него по максимуму можно снять?... Хотите уменьшить сумму алиментов? Становитесь самозанятым!

Павел Лебедев Прочитав этот текст хочется только процитировать классика: "Всё это было б так смешно, когда бы ... У ЦБ далеко идущие планы по обелению бизнеса