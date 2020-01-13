Расходы на 2,6 млрд., непредставление документов в обзоре налоговых споров за ноябрь 2019

Рассматривается практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за ноябрь 2019
Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:
- начисление процентов при возврате налогов (Определение от 1 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-10633)
- НДС при предоставлении скидок и премий (Определение от 14 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-14421)
Отказные определения судей:
- ответственность за непредставление документов (Определение от 25 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-21776)
- признаки дробления бизнеса (Определение от 8 ноября 2019 г. № 308-ЭС19-20426)
- учет расходов (Определение от 5 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-19992)