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Юзвак Максим

Расходы на 2,6 млрд., непредставление документов в обзоре налоговых споров за ноябрь 2019

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Рассматривается практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за ноябрь 2019

Акты Судебной коллегии по экономическим спорам:

- начисление процентов при возврате налогов (Определение от 1 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-10633)

- НДС при предоставлении скидок и премий (Определение от 14 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-14421)

Отказные определения судей:

- ответственность за непредставление документов (Определение от 25 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-21776)

- признаки дробления бизнеса (Определение от 8 ноября 2019 г. № 308-ЭС19-20426)

- учет расходов (Определение от 5 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-19992)