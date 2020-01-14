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Юзвак Максим

Налогообложение магазина автозапчастей

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Рассматривается вопрос о налогообложении торговли автозапчастями и моторным маслом (Письмо Минфина от 11 декабря 2019 г. № 03-11-11/96810)