Налогообложение магазина автозапчастей

Короче дешевле будет закрыть ИП и торговать неофициально. И ничего не платить Государству...
А как по совместителям? У меня из 6 чел 5 внешних совместителей и один штатник. Не моя забота, та...
Что я об этом думаю? Надо в каждом учреждении на входе поставить по Максиму, чтоб лучше и правил...
По просьбам ИП надо вообще 90% исходя из объемов прошлого года сумму налогов начислять. Это чтоб ...
Дело тут http://kad.arbitr.ru/Card/9061d748-af40-451b-9bfd-5099a57a4e46
Если мы начнем рассматривать ситуацию без учета НДС, то выясним, что малина после понижения ставк...
Обычное дело. Беспринципность это кредо нашего государства и госорганов ...
Это всё прекрасно, вот только я много лет ИП, а качество бесплатной медицины такое, что я им не п...
Из этого следует, что цель нашего Правительства и булькающего министра в их числе - укрупнение би...
Они индексируют фиксированные не на индекс инфляции, а пропорционально росту предельной базы.Вопр...
ага, особенно это актуально для ИП-пенсионеровИм обязательно надо 55 тыс. отдать государству, что...
Заметила ошибочку в календаре на 2020г.: Дата вторник, 31 мар 2020ОписаниеСрок представлени...
Ну да, качество жизни повысится...Только не уточнили чьё. ...
В свете того, что у ИП самая маленькая пенсия, могли бы и у них спросить какие взносы им платить....
И это вы клиентов тоже так консультируете ??? :(
Очень ждём реализации! Даже ЗП за январь ещё не утверждали по ФОТ...
Спасибо, что обратили внимание! Мы поправили текст статьи. Запрета на участие действительно ...
ой, я тоже поплакала, когда у меня пенсию за 5 лет отобрали... а эти хоть что-то получают, а мы н...
Ну и здесь уже цифры ф студию. Миллион только официально расстреляных (по критичным оценкам) и па...
Да что ж ты нам вечно свою Америку в пример ставишь, космополит безродный?...
Переименуем 33-37года в новый курс, назовем вполне грамотной борьбой с политическим и экономическ...
Расскажешь нам про персональную ответственность Рогозина? ...
Да, в этом проблема! Именно, игра терминологией. Поменять форму не меняя сути или наоборот поменя...
Так назвали, "новый курс", вполне грамотная политика борьбы с кризисом. Как и трудовая повинность...
Зато сейчас те, кому одну из таких путевок выдали бы на площадях орут, в ютубах как жить надо рас...
Нет, конечно, можно играть юридическими терминологиями, конвенциями и прочим. Но состояние, когда...
"обеспокоенность". Т.е. ''плохо это, и пальчиком ``Ай-яяй`` " ;)...
>путевки и льготы в лагеряДа, в дурдома и т.п. тоже. ;)
Офигеть логика. А то, что (например) при уменьшении входного НДС при том же уровне закупочных цен...
До 1979, последние паспорта вручили в 1979 году.
Статья хорошая. Годная. Особенно для тех, у кого данные правила не вошли в привычку при исполнени...
И до и после войны сельское население сокращалось, а городское росло. Неужто одни активно вымирал...
Полагаю, что претензия была по форме высказывания, а не по сути. Суть вообще иногда не проглядыва...