Налогообложение поощрительных выплат работнику

Этим разъяснением Минфин нарушает положения статьи 73 Договора о Евразийском экономическом союзе....
Президент РФ сказал не проводить дорогие корпоративы. У населения страны не хватает денег на поку...
Ну авторов тут нет, они в Парламентской газете ) Этим, видать, депутаты обосновывают принятие поп...
Согласна, нормального определения нет. Но до нынешнего момента можно было хотя бы утверждать, что...
А еще мне нравится:9.1.Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 1 января 2020 г.У нас ...
Текст в скобках - от "Парламентской газеты" (Автор: Валерий Филоненко). В законопроекте (ни ...
Я тут вот что подумал ( точнее, мне подсказали сегодня ) - если форму СЗВ-ТД мы можем ждать до 15...
Автор, здесь все правильно написано?
Вы коммунистические сказки про колхозы тут не рассказывайте. Собственники колхоза, даже не смешно...
Юристы пролоббировали. Ну, хоть начальство на бухгалтеров не будет суды навешивать....
Их и раньше не было. Точнее, нет законодательного определения этого анахронизма. ...
Колхозники были собственники своего колхоза, поэтому они зарплату не получали, а получали прибыль...
Тогда уж Anno Domini - солидней.
Больничный для сдачи анализов не выдаётся.
Тоже интересно. Вообще не понимаю смысла уведомления теперь да и разные признаки тоже. В справках...
Написал бы "у нас в крае" - было бы интереснее.
Ничего не понятно же. Объясните )
Я слышал, что у нас в городе до 40% трудоспособного населения не платят налогов. Совсем... И н...
Ну, рублей 100 реально выиграть
Ничего, что не Клерк бланк рисовал? ;)
Запрет на представителя без диплома, которого выберет себе участник дела, является нарушением его...
про 1с следующий, уже готовим.
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить работнику через личный каб...
Выгоднее будет скинутся, чтобы они полгода-год вообще никаких писем не сочиняли....
Это будет курс "по НДС", или про то, "как сделать НДС в 1С"?
Вот вот хотелось бы решение почитать, а еще лучше все материалы дела в "Правосудии" ...
Уголовная ответственность работодателям за серые и черные зарплаты поможет вывести их из тени. ...
В связи с этим работодатели в течение 2020 года должны провести следующие мероприятия...
Никогда не пишите цифрами, всегда пишите буквами22.05.20 - двадцать второе мая две...
Я думаю, там з/п другие, 15 млн. на корпоратив для НСПК это не так много....
Скинуться деньгами, купить и подарить Минфину последнюю версию НК РФ?...
А мне от интересно, что теперь с определением основного/не основного места работы, стажа и прочег...
а что делать тем кто взял ипотеку в 28-30 лет на 15-20 лет??? по моему гораздо меньше потратишь н...