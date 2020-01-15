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Юзвак Максим

Налогообложение поощрительных выплат работнику

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам при выплате работнику поощрительной премии (Письмо Минфина от 16 декабря 2019 г. № 03-04-06/98343)