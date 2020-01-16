Учет жилищного сертификата при продаже квартиры

Кошки Рyлят А вы обратили внимание, что все рухнуло на сорок дней Лужкову?Вот на ком все держалось-то!!!Матер... Срочно в номер! Правительство ушло в отставку

Mihalich Ну так всё по классику:" Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, пом... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

Кошки Рyлят Наталья спрашивает, есть ли у Мишустина понимание? При этом, рекомендует его как хорошего админис... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

Над.К К тому, что чтобы сдать отчетность, не надо куда-то ездить и стоять в очередях.... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

НатальяС уменьшение максимальной ежедневной процентной ставки по микрокредитам до 1 процент... Взыскивать долги в 2020 будут по- новому

НатальяС Мишустин назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал «заниматься».Опять пироги будет ... Мишустин и НДФЛ

Над.К Т.е. вы считаете, что компания до 15 марта не выплатила зарплату и не перечислила НДФЛ? Ну знаете... 2-НДФЛ: все правила и образец заполнения

FA Так у него и работы больше Кто станет главой ФНС после Мишустина

Press F Глупость) Премии - это то,за счет чего выживают ифнс по небольшим городам и селам (вроде моей). Н... Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

l3702951 и даже что удержан не факт, т.к. удерживается в момент выплаты после признания, а когда зп будет ... 2-НДФЛ: все правила и образец заполнения

l3702951 исчислен и удержан - да, а вот что перечислен не факт 2-НДФЛ: все правила и образец заполнения

Старый ворчун Какая ещё битва? Фигура на престоле в 2014 не сменится.А подтанцовка кого всерьёз интересует? ... Срочно в номер! Правительство ушло в отставку