Учет жилищного сертификата при продаже квартиры

А вы обратили внимание, что все рухнуло на сорок дней Лужкову?Вот на ком все держалось-то!!!Матер...
Ну так всё по классику:" Люди поддерживают друг друга, выступают на собраниях, выручают, пом...
Наталья спрашивает, есть ли у Мишустина понимание? При этом, рекомендует его как хорошего админис...
Автор так и не сказал, каким образом вычеслят. В крайнем случае в договоре указывать 500 руб в ме...
Ничего, деньги быстро найдутся, как только предприниматели узнают, что налоговиков сократили ;) Н...
Не у всех есть деньги,чтобы подключить ТКС. Многие считают(говорят),что дорого. Почта ненадежна,х...
К тому, что чтобы сдать отчетность, не надо куда-то ездить и стоять в очередях....
уменьшение максимальной ежедневной процентной ставки по микрокредитам до 1 процент...
Мишустин назвал ситуацию со здравоохранением грустной, но обещал «заниматься».Опять пироги будет ...
По правилам бухучета, лизинг не «виден» в балансе компании.Скоро будет виден....
Простите, вы так и живете в 90-х годах прошлого столетия? ...
Т.е. вы считаете, что компания до 15 марта не выплатила зарплату и не перечислила НДФЛ? Ну знаете...
"И смех, и Греф", а я то думала, откуда ниточка из какой иголочки. ...
Так у него и работы больше
Глупость) Премии - это то,за счет чего выживают ифнс по небольшим городам и селам (вроде моей). Н...
Надо возвращать мужика. а то экономика развалится...
"По данным аналитиков Финансового университета при Правительстве РФ, проанали...
Всю реформу налоговой за период работы мишустина можно назвать одним словом= государственный рэке...
и даже что удержан не факт, т.к. удерживается в момент выплаты после признания, а когда зп будет ...
исчислен и удержан - да, а вот что перечислен не факт
Здравствуйте.При УСН 6% при расчете доходов будет учитываться вся выручка? без учета расходов....
И зачем вы это написали? Сейчас прочитают и продлят срок до 5 лет....
В информации ПФР указано, что при подаче сведений о работнике впервые (будь то прием, перевод, ув...
Какая ещё битва? Фигура на престоле в 2014 не сменится.А подтанцовка кого всерьёз интересует? ...
Это ставленник Кудрина. Америка рулит.
Потому что справка в статье сдается после того, как налог исчислен, удержан и перечислен...
Чувствую, дождемся мы «очень суверенного» Рунета, почище китайского с таким-то цифровизатором....
Там нормальные предложения. Обязаловки не будет. Но да - это будут самостоятельные накопления. Пл...
Вот он и будет такой же разменной фигурой. На время застолбить место для кого-то более нужного....