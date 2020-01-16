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Юзвак Максим

Учет жилищного сертификата при продаже квартиры

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Рассматриваются последствия по НДФЛ при продаже квартиры с использованием жилищного сертификата (Письмо Минфина от 25 декабря 2019 г. № 03-04-05/101450)