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Юзвак Максим

Страховые взносы при оплате путевок

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Рассматриваются налоговые последствия по страховым взносам при оплате путевок работодателем (Письмо Минфина от 18 декабря 2019 г. № 03-15-05/99174, от 19 декабря 2019 г. № 03-15-06/99518)