Страховые взносы при оплате путевок

никогда такого не было, и вот опять...
Может что-то изменилось, но работало все у них год назад просто ужасно. Как ИП пыталась войти в л...
всё им заявленное ранее успешно саботировалось и то что последние громкие заявления могут повтор...
Не юристы в налоговую теперь придут, а силовики.. Он главный по контролю, будет видеть во всех (н...
Здравствуйте. По определению суда OOO "Цептер" должно мне вернуть деньги. Но я пропустила срок пр...
Помню, в середине 50-60 гг прошлого века , был на эстраде популярный жанр. Назывался "художествен...
В квартире, даже если она за регина на пережившего супруга, есть супружеская доля умершего..... ...
Ну да, в придачу электронный концлагерь))
Онлайн кассы себя оправдают. только если СОВСЕМ отменить наличку. Но для народа, и так взъерошенн...
Не передёргивайте, логика тут обратная ровно наоборот. Чтобы платить налоги с невообразимо запута...
Чё, первый раз были даны за 20 лет правления?
Путин что, прикажет частному бизнесу платить большу зарплату? Вы как себе это представляете? Кста...
Да причем тут детский сад? Если документы были изучены, предъявите их, чего проще. Или опять у вс...
Да, видимо специальный человек к сайту прикреплен и вероятно по долгу службы старается....
Не всегда. Если после смерти вовремя подать заявление об отказе вступать в наследство, то и долги...
Орешкина надо убирать. он слабый . Поставить титова. Он хоть считать умеет...
Так пособие до 1,5 лет она получала, пока оно было положено ей. А вы так написали, как будто она ...
Путинские выплаты положены детям, рожденным с 1.01.2018 года. Декретные пособия она получала с ме...
Я этот комментарий уже оставлял к какой-то статье на Клерке, но могу повторить: " ...В феодальном...
Так и федеральный маткапитал целевой. А в Приморском крае дают региональный капитал за рождение т...
Мутко - медведевский ставленник. Путину он нафик не сдался...
Простите, а вы первоисточники принципиально не читаете? Ну там НК, законы? ))Ваше желание написат...
Возникает вопрос, зачем мне прокладка в виде клерка, если мне все равно придется идти и читать пе...
гнать орешкина,мантурова,новака,скворцову,топилина,рогозина,трутнева,...
все это путинские понты. мутко он никуда не денет.
Правильно, нужно зарплату и пенсии достойные и нормальные платить,и не нужно было бы кучу бумажек...
А какая проблема у кнопок с маркировкой?У меня меркурий, можно спокойно залить туда базу, подключ...
Над.К, региональный капитал есть и в Санкт-Петербурге, только он целевой, то бишь направляется на...
Она ничего не выдумывает. Пишет же про региональный капитал, причем тут 418-ФЗ?Просто не понимает...
Ну в общем-то не страна и не правительство виноваты, что она родила от мерзавца.И её ведь повезло...
Зайдите в ФБ и спросите у непосредственных участников событий, что они делали. Их много и поступа...
Не надо здесь придумывать того, чего не существует. В 418-фз черным по-белому написано, что для п...
Мухаха. Типичная схема обнала и типичная сказка про гениального маркетолога. Статья-то о чем?...
Перетасовать колоду, достать оттуда шестерку и побить ею туза © Это основной (и единственный) при...