Бесплатная юридическая помощь и языки Дагестана

А у государства ничего не слипнется? У меня вот потребности вырастить даже 2-х детей не удовлетво...
Так что там? "Товарищ Соловьев" за прогрессивный налог, или против?))))...
https://televizorus.com/rossija_1
На России 1 Соловьев прогрессивного налога и налога на роскошь https://televizorus.com/rossi...
Глаза у Медведева, как у меня))) Более убедительные! За что его не люблю! Когда пытаюсь что-то об...
И часики тикают, а в сутках всего-то 24)) Впрочем, готов на какое-то время отвлечь от Вас их вним...
Да им пофигу. Зарплата-то идет.
Ща, давайте нагнетать! Включаем коллективно режим "ПАНИКА"))) Мишустин идет...ааааааааНе того бои...
попробуйте лучше КОНТУР ЭЛЬБУ в ней все первичка отчетность и облачность...
Это да)) Но, каждого обыскивать затратно. КПИ обыскивальщиков будет стремиться к нулю))...
В каждом человеке можно найти что-то хорошее, если его тщательно обыскать...
Я поддерживаю облачную сеть, первое ты не привязан к рабочему месту . можешь сдавать отчетность х...
Растащат бюджет моментом. Один начнет сибирские реки поворачивать, другой - лунную ракету строить...
Расчетами ведает Центробанк, а не правительство.И Гражданский кодекс, если что, переписывает не п...
Ага. Особенно техническое образование полезно во власти )) ...
Это те кажется, что некуда.
"Меритократия" - власть Совета специалистов. Вы это имели в виду?))) Так ведь это утопия.... Без ...
Ну, я на 7%, торгую мозгом (своим, а не сотрудников)....меня дальше уже некуда)))...
Забыл, какие были очереди на регистрацию нянек с репетиторами? ...
А я ожидаю - дальнейшего удушения.
Ну, мои дети, это мои дети. Я участвую в дискуссии уже в качестве деда)).И вот, что я скажу. Мои ...
Детей превратили в товар... Кто больше господа?
Хозяйственников. Людей с техническим и экономическим образованием....
Я думаю,что уходя, пусть заберёт свою 54 ст НК. Эта статья не борется с фирмами однодневками, а з...
А...про спорт свеженькое, если фитнес это спорт. Там же в стоматологии: выходят из кабинета врач ...
В чем тут я вижу фишку! Это удобно всем. Отдельным маленьким и не только стоматологиям не надо тр...
Писать о бизнесе в целом г-ну предпринимателю Васильеву вольнО. Почему вот только он рассматривае...
Вот Мишустин и сделает запрет на расчеты наличными, чтобы можно было расходы отследить и налоги д...
ОСНо это с контуром бухгалтерией Для ИП и ООО на упрощенке то это безусловно контур эльба по мне ...
Лолблин, по мнению автора государство не должно строить школы-больницы-спортцентры - потому что ...
Не понимаю, зачем нужна какая-то новая платформа. Платформы "Мой налог" для самозанятых не хватае...
Вообще-то зп в частном бизнесе рынком регулируется))
Нет в природе более социальных отношений, чем между россиянином и россиянином!))))...
На помощь другим странам денег хватает, должникам иноземным долги прощаем, бюджетные деньги разво...