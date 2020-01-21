Обзор практики Верховного Суда по налогам

Самые интересные налоговые дела за ноябрь 2019.

Общие вопросы

Определение от 12 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-15396 (с. Павлова Н.В., Союз Святого Иоанна Воина) –

Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из того, что положения действующего законодательства и особенности информационного взаимодействия между кредитными учреждениями, органами федерального казначейства и налоговыми органами не предусматривают возможность отражения денежных средств, уплаченных налогоплательщиком в счет уплаты налогов, сборов, пеней, штрафов в карточке расчета с бюджетом (КРСБ) в день представления платежного поручения в банк. Платежные поручения общества отражены в карточках расчетов с бюджетом по срокам уплаты, соответствующим датам произведенных платежей, без начисления пени.

Таким образом, законодательство содержит императивные требования отсутствия задолженности на дату обращения в лицензирующий орган. Судами установлено, что в день обращения в лицензирующий орган за заявителем задолженность числилась. При таких обстоятельствах заявитель не доказал факт незаконного характера действий налогового органа. В связи с этим, суды обоснованно отказали в удовлетворении требований по настоящему делу. При этом требования заявителя к лицензирующему органу о признании его действий незаконными в ином деле удовлетворены.

Определение от 11 ноября 2019 г. № 302-ЭС19-20737 (с. Антонова М.К., Поиск-1) –

Судебные инстанции исходили из наличия в действиях налогоплательщика признаков недобросовестности при перечислении налогового платежа через АО Банк "Таатта" накануне отзыва у него лицензии. Общество платежным поручением от 04.07.2018 произвело уплату НДФЛ в качестве налогового агента, однако в указанное время отсутствовала обязанность производить перечисление в бюджет налога с дохода работников, который фактически не был получен.

Определение от 7 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-20408 (с. Антонова М.К., Движение-Актив 10) –

При этом суды, учитывая обстоятельства, по которым обществом допущена переплата налога, указали, что моментом, когда налогоплательщик узнал о факте излишней уплаты налога, не может считаться дата принятия судом решения по делу № А28-16408/2017, заявитель производил уплату налога, осознавая ошибочность и необоснованность такой уплаты. Доказательств, свидетельствующих о наличии объективных препятствий для реализации права на возврат излишне уплаченного налога в установленный срок, обществом не представлено.

Определение от 1 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-10633 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Першутов А.Г., Монолит) –

Из содержания положений статьи 78 НК РФ следует, что проценты на сумму переплаты, внесенной в бюджет в связи с ошибочными действиями налогоплательщика (излишне уплаченный налог), начисляются не за весь период нахождения переплаты в казне, а лишь за то время, когда налоговый орган допускал незаконное удержание денежных средств в казне - по истечении установленного Налоговым кодексом срока не исполнил обязанность по возврату излишне уплаченных сумм.

Налоговый контроль

Определение от 25 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-21776 (с. Завьялова Т.В., Сибирь) –

Налогоплательщик указывает, что оригиналы названных документов ранее были представлены в налоговый орган, однако инспекция возвратила их в связи с приостановлением проверки согласно пункту 9 статьи 89 НК РФ. Таким образом, Налогоплательщик полагает, что у него отсутствует обязанность по повторному предоставлению данных документов.

Отказывая в удовлетворении требований Налогоплательщика по указанному эпизоду, суд учел, что Налогоплательщик располагал запрашиваемыми документами и мог их представить налогового органу в установленный срок.

Определение от 25 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-20791 (с. Павлова Н.В., Уралкалий) –

Суды пришли к выводу, в соответствии с которым метод сопоставимой рентабельности применен Налогоплательщиком с нарушением пункта 1 статьи 105.12 НК РФ, так как при применении метода рентабельности продаж для сравнения с рыночным интервалом рентабельности в анализируемой сделке должна определяться фактическая рентабельность по анализируемой сделке; ни одна из компаний представленной Налогоплательщиком выборки не соответствовала критериям, установленным пунктом 5 статьи 105.8 НК РФ; рассчитанный на основе данных финансовой отчетности 12 компаний интервал рентабельности продаж не может использоваться для сопоставления с рентабельностью продаж URALKALI TRADING SA. Суды также указали на то, что применение данного метода не было обусловлено объективными экономическими причинами, а имело цель получения налоговой экономии при налогообложении в Российской Федерации. В рассматриваемом случае подлежит применению метод сопоставимых рыночных цен, как метод, который с учетом фактических обстоятельств и условий контролируемой сделки, а также условий пункта 3 статьи 105.7 НК РФ позволяет наиболее обоснованно сделать вывод о соответствии или несоответствии цены, примененной в сделке, рыночным ценам.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2019. Итоги 2019. Перспективы 2020

НДС

Определение от 28 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-22785 (с. Завьялова Т.В., Внешстройимпорт)

Суды исходили из условий договоров подряда, учетной политики Налогоплательщика для целей бухгалтерского и налогового учета, и пришли к выводу о том, что первичным учетным документом, который подтверждает выполнение строительно-монтажных работ за отчетный период, является Акт приемки выполненных работ, составленный по форме КС-2, на дату подписания которого и определяется момент определения налоговой базы.

Определение от 14 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-14421 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Пронина М.В., КРКА ФАРМА) +

Федеральная налоговая служба в связи с возникающими в правоприменительной практике вопросами исчисления сумм НДС при выплате поставщиком премии за приобретение определенного объема товаров и выполнение других согласованных сторонами условий договора издала письмо от 09.06.2015 N ГД-4-3/9996@, в котором довела до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков позицию о порядке применения положений главы 21 НК РФ в отношении премий (вознаграждений), выплачиваемых продавцом товаров их покупателю за достижение определенного договором объема закупок товаров. В целях снижения количества налоговых и судебных споров Федеральная налоговая служба в названном письме обратила внимание на то, что при получении покупателем от продавцов премий (бонусов) за приобретение определенного объема товаров в период до 01.07.2013, когда по условиям договора стоимость отгруженных товаров на сумму выплачиваемой (предоставляемой) премии (бонуса) не изменяется, либо при отсутствии таких условий в договоре, обязанность по корректировке налоговых вычетов у покупателя не возникает и право на корректировку налоговой базы по НДС и суммы налога у продавца отсутствует.

Определение от 13 ноября 2019 г. № 307-ЭС19-21077 (с. Антонова М.К., Территориальная генерирующая компания N 2) –

Судебные инстанции исходили из того, что при проведении операции по освежению материальных ценностей государственного резерва организация передает в государственный резерв материальные ценности, а взамен получает аналогичные или однотипные материальные ценности из данного резерва, следовательно, данная операция соответствует понятию "реализация товара" и является для организации объектом обложения налогом на добавленную стоимость. В связи с чем, в силу пункта 1 статьи 146 НК РФ в данном случае организация при передаче материальных ценностей в резерв обязана начислить и уплатить в бюджет НДС как поставщик, а не как налоговый агент. Каких-либо исключений, освобождающих от обложения налогом на добавленную стоимость операций с материальными ценностями государственного резерва, налоговым законодательством не предусмотрено.

Определение от 6 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-20009 (с. Антонова М.К., Дмитриевский химический завод – Производство) –

Признавая решение инспекции законным в части эпизода по реализации изобутилового спирта, суды исходили из того, что Налогоплательщик в отсутствие договорных отношений с контрагентом осуществил комплекс мер (работ), связанных с реализацией изобутилового спирта (налив, затаривание в емкости покупателя, оформление и подписание счетов-фактур, взвешивание, оформление пропусков через проходную, контроль за въездом и выездом транспортных средств), что свидетельствует о необходимости уплаты НДС с указанной операции.

Определение от 1 ноября 2019 г. № 308-ЭС19-19953 (с. Антонова М.К., РКС Групп) –

Судебные инстанции исходили из того, что общество правомерно исчислило НДС с сумм полученных авансов, последующее расторжение договора подряда в связи с его ненадлежащим исполнением подрядчиком не является основанием для корректировки налоговой базы за тот период, когда с суммы полученного аванса исчислен НДС. При этом условия и основания для предъявления НДС к вычету, предусмотренные абзацем 2 пункта 5 статьи 171 и пунктом 4 статьи 172 НК РФ, налогоплательщиком не соблюдены.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2019

Налог на прибыль

Определение от 18 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-20362 (с. Павлова Н.В., Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ермаков Геннадий Федорович) –

Отказывая в удовлетворении требований Налогоплательщика, суды руководствовались положениями 153, 154, 161, 174.1, 346.2, 346.3 НК РФ, и исходили из того, что в спорной правовой ситуации налогоплательщиком необоснованно применена ставка по налогу на прибыль в размере 0 процентов в отношении деятельности, не связанной с реализацией произведенной им сельскохозяйственной продукции. Суды согласились с выводами инспекции о совершении Налогоплательщиком сделки по реализации сельскохозяйственной продукции, не произведенной им самим, а приобретенной у иного хозяйствующего субъекта, вместе с тем указанную выручку налогоплательщик отразил в целях исчисления ЕСХН как выручку от реализации собственной сельскохозяйственной продукции.

Определение от 11 ноября 2019 г. № 307-ЭС19-21269 (с. Антонова М.К., Научно - производственное объединение «Поиск») –

Судебные инстанции исходили из того, что амортизируемое имущество общества, ранее полученное предприятием в оперативное управление или хозяйственное ведение, было приобретено (создано) за счет средств целевого бюджетного финансирования, что влечет невозможность начисления амортизации по такому имуществу. Выводы судов с учетом установленных обстоятельств соответствуют правовой позиции, изложенной в пункте 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.12.2018.

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2019

Налог на имущество

Определение от 18 ноября 2019 г. № 305-ЭС19-21031 (с. Антонова М.К., ДПП-ПЛАЗА) –

Суды пришли к выводу об отсутствии у общества оснований использовать для исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении спорного объекта недвижимости иные сведения о кадастровой стоимости этого объекта, отличные от тех, которые указаны в Едином государственном реестре недвижимости.

Определение от 5 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-20126 (с. Антонова М.К., Логистик Про) –

Судебные инстанции исходили из того, что спорная льгота имеет целевое назначение (стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой недвижимости) и на такой вид имущества как "Торговый комплекс" (коммерческая недвижимость) не распространяется. При этом представленный налогоплательщиком паспорт энергоэффективности в отношении "Торговый комплекс" основанием для применения льготы не является.

ЕСХН

Определение от 27 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-22451 (с. Завьялова Т.В., КФХ Собина Н.И.) –

При этом суды пришли к выводу о том, что, поскольку объект "Картофелехранилище на 11 000 тонн" введен в эксплуатацию в 2017 году (разрешение на ввод от 20.07.2017), налогоплательщик не вправе учитывать указанные расходы при определении налоговой базы по ЕСХН в 2016 году.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Вопросы добросовестности

Определение от 27 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-22134 (с. Тютин Д.В., Бенар-Авто) –

Судебные инстанции исходили из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих о направленности согласованных действий взаимозависимых лиц на получение необоснованной налоговой выгоды путем формального проведения реорганизации и смены режима налогообложения с общего на УСН в целях уклонения от восстановления налога на добавленную стоимость. При этом фактически имущество из владения одного лица не выбывало, используется в тех же целях, теми же лицами и в рамках тех же договоров.

Определение от 27 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-21588 (с. Тютин Д.В., ХозАрсенал Плюс) –

Судебные инстанции исходили из того, что в проверяемом периоде хозяйственная деятельность Налогоплательщика, ООО "ХозАрсенал", ООО "ХозАрсенал Регион" и ИП Кляус Л.В. не носила самостоятельный характер; возобновление и прекращение деятельности того или иного лица было сопряжено с предоставлением общих помещений, в том числе складских, движимого имущества и трудовых ресурсов. Вместе с тем формальное осуществление спорными лицами предпринимательской деятельности через отдельные магазины позволило Налогоплательщику контролировать поступление выручки от реализации товара путем вывода части своих доходов под упрощенную систему налогообложения, используемую взаимозависимыми лицами.

Определение от 27 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-21842 (с. Тютин Д.В., Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова) –

Суды указали, что действия налогоплательщика по заключению договора о присоединении ООО "Транзит" не были обусловлены разумными экономическими или иными причинами (деловыми целями), единственной целью реорганизации общества в форме присоединения к нему ООО "Транзит" являлось получение необоснованной налоговой выгоды посредством уменьшения налоговых обязательств налогоплательщика по налогу на прибыль за счет убытков присоединенной организации.

Определение от 25 ноября 2019 г. № 310-ЭС19-19666 (с. Павлова Н.В., Кедр) –

Приобретенное у контрагента имущество в производственной деятельности заявителя не использовалось, а сразу после приобретения передано по договору аренды обратно контрагенту. В период приобретения и сдачи в аренду транспортных средств у Налогоплательщика отсутствовал какой-либо доход. Следовательно, сделка купли-продажи транспортных средств не была обусловлена деловой целью.

Определение от 20 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-21504 (с. Завьялова Т.В., Челябинский завод электрооборудования) –

По сделкам с контрагентами установлено, что указанные организации являются действующими, однако из анализа совокупности установленных по делу обстоятельств суды пришли к выводу о фиктивном характере оформления сделок, а потому налоговая выгода по указанным контрагентам не может быть признана обоснованной, поскольку получена Налогоплательщиком вне связи с реальной экономической деятельностью.

Определение от 18 ноября 2019 г. № 306-ЭС19-21237 (с. Антонова М.К., Спецавтотранс) –

Судебные инстанции согласились с выводами налогового органа о том, что заключение Налогоплательщиком договоров на приобретение автомобилей и последующего договора аренды транспортных средств не имеют разумной деловой цели для Налогоплательщика, поскольку заявитель (арендодатель) и контрагент (арендатор) являются взаимозависимыми лицами, приобретенные транспортные средства и техника используются на территории Республики Казахстан, что исключает для взаимозависимого лица возможность применения налоговых вычетов в случае покупки транспортных средств напрямую. Кроме того, судами отмечено, что Налогоплательщик создан незадолго до совершения указанных сделок, арендуемый товар закупался на заемные средства, полученные по цепочке взаимозависимых лиц.

Определение от 11 ноября 2019 г. № 301-ЭС19-20452 (с. Антонова М.К., ИП Мордасов Александр Юрьевич) –

Суды исходили из доказанности инспекцией обстоятельств отсутствия самостоятельной деятельности обществ, их подконтрольности Налогоплательщику, приобретения хозяйствующими субъектами товара у одних и тех же поставщиков, наличия единого программного обеспечения, управленческого персонала и контролирующего лица, отсутствия у подконтрольных лиц имущественной самостоятельности. Кроме того, судебные инстанции отметили, что хозяйственная деятельность внутри группы обеспечивалась заемными средствами путем перераспределения получаемых средств между ними, в том числе с участием кредитных средств, при этом в качестве обеспечения обязательств перед банками по кредитным договорам выступало в основном имущество, находящееся в собственности Налогоплательщика.

Определение от 11 ноября 2019 г. № 306-ЭС19-20880 (с. Антонова М.К., Жигулевский алюминий) –

Ссылка Налогоплательщика на неприменение судами статьи 54.1 НК РФ признается несостоятельной, поскольку при рассмотрении спора суды исходили не только из претензий к контрагентам, а приняли во внимание установленные факты, опровергающие реальность совершения Налогоплательщиком сделок по приобретению товара у контрагентов. Само по себе отсутствие в судебных актах ссылки на данную норму права не является основанием для их отмены.

Определение от 8 ноября 2019 г. № 308-ЭС19-20426 (с. Антонова М.К., Гурман KFC ЮФО) –

Судебные инстанции исходили из того, что вышеназванные организации учреждены одним лицом, находятся под общим руководством и входят в группу компаний "Гурман KFC", представляющую собой единую организованную коммерческую структуру, работники которой будучи оформленными в различных организациях данной группы компаний, фактически находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, исполняют свои должностные обязанности, используют общие материально-технические ресурсы в целях достижения консолидированного эффекта от осуществления деятельности всей группы юридических лиц, связанной с оказанием услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, действующие под торговым брендом KFC на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Определение от 5 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-19992 (с. Антонова М.К., ИП ********* Марат Мунавирович) –

Судами отмечено, что в нарушение гражданского законодательства и указаний Банка России расчеты за поставленный товар на сумму 2,6 миллиарда рублей осуществлены Налогоплательщиком в наличной форме.

Определение от 1 ноября 2019 г. № 309-ЭС19-19369 (с. Тютин Д.В., «Арсенал») –

Должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагентов по сделкам, предполагающих выяснение вопроса о наличии у контрагентов необходимых производственных и материальных ресурсов, управленческого и технического персонала, разрешения саморегулируемой организации для выполнения спорных работ, Налогоплательщиком не было проявлено. По данным основаниям суды сделали вывод о направленности действий Налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды посредством создания формального документооборота.

Практика Верховного суда за 3 квартал 2019