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Юзвак Максим

ККТ при продаже доли, уходе за детьми, выдаче трудовой книжки

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Рассматривается вопрос о применении ККТ при продаже доли в уставном капитале, оказании услуг ппо присмотру и уходу за детьми и больными, а также при компенсации работником расходов за трудовую книжку (Письмо Минфина от 29 ноября 2019 г. № 03-01-15/93144, от 13 декабря 2019 г. № 03-01-15/97849, № 03-01-15/97808)