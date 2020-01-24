ККТ при продаже доли, уходе за детьми, выдаче трудовой книжки

Знаете, вот что точно не надо использовать, так это доводы якобы специалистов. Ну которые делают ...
Чего вы нам тут мозги компостируете теоретической ерундой? Ничего общего с реальностью вот это вс...
Проще страну поменять,чем бизнес в стране...
В общем это два этапа одного дела: "В совокупности оба этих инструмента — подготовител...
Если вы не в состоянии что то понять - спросите у специалистов. А ваше, дилетантское, мнение, инт...
Посмотрел видео. Господин Егоров производит очень приятное впечатление и выглядит очень адекватны...
Полный сумбур. Повнимательней с образцами. "Уведомление" а в внизу "с приказом ознакомлен". И при...
23 февраля(?) они его примут, а 12 апреля вы, как вам и обещали, пойдете за него голосовать списк...
Вот точно так же я проводил хронометраж работы своих парикмахеров, в прошлом году. Просто МАРАЗМ....
Вы точно в этом уверены?))
Всё достаточно понятно, но бюрократично. Всё и все переходят на электронные документы. Из нового ...
Расслабьтесь. Сведения подаются на принятых, уволенных и переведенных. Код по классификатору запо...
Что то я сомневаюсь, что это российский чиновник, у нас явно прибабахнутых в чиновниках не держа...
Что этому "отличнику по математической логике" можно доказать, если он не в состоянии понять что ...
Сначало нужно подать по форме через оператора заявление в ПФР о том, что нужно электронно обменив...
Мой ответ однозначный: не рассуждать, а бойкотировать.https://blogs.klerk.ru/users/1911762/post17...
Это "аналитик", а не бухгалтер.
Вы не имеете ни малейшего представления о налоговых проверках, которые сейчас проходят. Налоговик...
по мне, примитивное звучание
Чистые доказательства налоговиков - сферический конь в вакууме.Если бы они при проверках действит...
А главное, за чей счет такой банкет?)))Кстати, не часто на клерке можно увидеть, как выглядит обр...
Вы бы хоть внимательно прочитали о чем речь... А то в статье про Фому, а вы про Ерему...
Если не брать Python/SQL, то инструменты как-то... дороже, чем счёты или арифмометр... и даже Exc...
Офигеть. Вы это серьезно? А данные по улице как будете замерять? А поездку в метро, автобусе? А е...
Ну, после того, как Вы по УК РФ "попытались осудить" итальянского супервайзера, мне, при виде Вас...
Всего-то в договоре на оказание развлекательных услуг гоблинам надо было прописать компенсацию пр...
В живую женщину (зачеркнуто) базу? Скриптом тыкать? Да за такое......!!!!!...
придуриваться и паясничать это с помётом договаривайтесь. ...
49-летняя Наталия СтенинаЖилой комплекс Knightsbridge Private Park на улице Ефремова - элитное жи...
Льготная выдача мыла....а веревки?
вы, если сомневаетесь - спросите у специалистов, в своём профсоюзе, или в отраслевом. Ну или ждит...
Так как курьер это не стационарное рабочее место, то тут надо провести хронометраж времени и опре...
Старость и немощность - не вопрос привычки. Кто привык всю жизнь работать и обеспечивать себя все...
Режиссер кино, а классику не знает!Он что же хочет, чтобы как в "Старики-разбойники"?...
Никого не хочет. Человек играет свою игру. И имеет возможность отказаться от игры в чужую....
Если пригожинские набежали сюда ср@ть в каменты, значит Волков дело говорит ...Есть такая примета...