ККТ при продаже доли, уходе за детьми, выдаче трудовой книжки

Над.К Знаете, вот что точно не надо использовать, так это доводы якобы специалистов. Ну которые делают ... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Над.К Чего вы нам тут мозги компостируете теоретической ерундой? Ничего общего с реальностью вот это вс... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW В общем это два этапа одного дела: "В совокупности оба этих инструмента — подготовител... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW Если вы не в состоянии что то понять - спросите у специалистов. А ваше, дилетантское, мнение, инт... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Илья_Бирюлин Посмотрел видео. Господин Егоров производит очень приятное впечатление и выглядит очень адекватны... Чего ждать от нового главы ФНС

Кошки Рyлят 23 февраля(?) они его примут, а 12 апреля вы, как вам и обещали, пойдете за него голосовать списк... Поправки в Конституцию прошли первое чтение в Госдуме

ddd061 Вот точно так же я проводил хронометраж работы своих парикмахеров, в прошлом году. Просто МАРАЗМ.... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Belka-Strelka Всё достаточно понятно, но бюрократично. Всё и все переходят на электронные документы. Из нового ... Декларация по транспортному налогу за 2019 год: образец заполнения

VikaV2193 Что то я сомневаюсь, что это российский чиновник, у нас явно прибабахнутых в чиновниках не держа... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

VikaV2193 Что этому "отличнику по математической логике" можно доказать, если он не в состоянии понять что ... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Мадама Сначало нужно подать по форме через оператора заявление в ПФР о том, что нужно электронно обменив... Все про электронные трудовые книжки с 2020 года

Над.К Вы не имеете ни малейшего представления о налоговых проверках, которые сейчас проходят. Налоговик... Новые тенденции к проведению налоговых проверок

Кошки Рyлят Чистые доказательства налоговиков - сферический конь в вакууме.Если бы они при проверках действит... Новые тенденции к проведению налоговых проверок

MaxC А главное, за чей счет такой банкет?)))Кстати, не часто на клерке можно увидеть, как выглядит обр... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Над.К Вы бы хоть внимательно прочитали о чем речь... А то в статье про Фому, а вы про Ерему... Налоговые проверки теперь идут с приемами мыльной оперы

Над.К Офигеть. Вы это серьезно? А данные по улице как будете замерять? А поездку в метро, автобусе? А е... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

MaxC Ну, после того, как Вы по УК РФ "попытались осудить" итальянского супервайзера, мне, при виде Вас... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW вы, если сомневаетесь - спросите у специалистов, в своём профсоюзе, или в отраслевом. Ну или ждит... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW Так как курьер это не стационарное рабочее место, то тут надо провести хронометраж времени и опре... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Wern Старость и немощность - не вопрос привычки. Кто привык всю жизнь работать и обеспечивать себя все... Три основных способа передать имущество по наследству, какой из них лучше?

Кошки Рyлят Режиссер кино, а классику не знает!Он что же хочет, чтобы как в "Старики-разбойники"?... Силовики не хотят наказывать мошенников, крадущих фирмы