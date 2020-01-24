Замена смертной казни, запрет на курение в коммуналках в обзоре правовых событий

Правовые и налоговые новости за декабрь 2019 года.

Увеличение суммы возмещения по вкладу – Законопроект № 851366-7

В Государственной Думе рассматривается законопроект, в котором предлагается увеличить сумму возмещения по вкладу до 1 780 000 (в настоящее время 1 400 000). В Пояснительной записке указывается, что в целях защиты прав вкладчиков в банков настоящим федеральным законом предлагается осуществить индексацию размера возмещения по вкладам в соответствии с уровнем инфляции за прошедшие годы (2015-2018 гг). За указанные годы уровень инфляции составил 12.9% в 2015 году, 5.4-в 2016, 2.5-в 2017 и 4.3 - в 2018.

Новые защитники обвиняемых предпринимателей – Законопроект № 857605-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому По уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности по ходатайству подозреваемого или обвиняемого в качестве защитника в соответствии с определением или постановлением суда, а также по постановлению следователя или руководителя следственного органа могут быть допущены наряду с адвокатом представители торгово-промышленной палаты Российской Федерации и (или) торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации. В Пояснительной записке указывается, что в действующем процессуальном законодательстве имеются пробелы, которые свидетельствуют об отсутствии процессуальных полномочий Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации в целях эффективной реализации полномочия о защите законных интересов своих членов.

Замена смертной казни – Законопроект № 861991-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, предусматривающий замену смертной казни одиночным пожизненным лишением свободы с отбыванием наказания в тюрьме. В Пояснительной записке указывается, что это гарантирует конституционное право каждого на жизнь и позволит избежать фатальных последствий из-за возможных судебных ошибок, в случае приведения приговора смертной казни в исполнение.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2019. Итоги 2019. Перспективы 2020

Запрет на курение в коммунальных квартирах – Законопроект № 863942-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому запрещается курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. В Пояснительной записке указывается, что отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма.

Новые основания для бесплатной юридической помощи – Законопроект № 864463-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому лицам, имеющим право на бесплатную правовую помощь, в том числе будут оказывать ее в делам о восстановлении на работе, взыскании заработка, в том числе за время вынужденного прогула; об установлении фактов, имеющих юридическое значение, которые рассматриваются судом в соответствии со статьей 264 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В Пояснительной записке к законопроекту указывается, что предлагаемые изменения затрагивают наиболее часто встречающиеся в повседневной практике спорные правоотношения, решение которых требует квалифицированной юридической помощи.

Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги»

Министерство транспорта сообщает, что разработано приложение для оценки качества дорожных работ. Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги» должно стать простым инструментом для получения обратной связи от граждан и дополнительным механизмом контроля качества ремонта дорог. Благодаря авторизации через «Госуслуги», пользователи не обезличены и отзывы носят более конструктивный характер.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2019

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