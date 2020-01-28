Налоговое освобождение Дальнего Востока

Жесть какая. Геи, лесбиянки, теперь еще многоженство. Куда мы вообще катимся, это же все по сути ...
Значит индексацию щараблтнвх плат делать надо продуктов ая корзина подорожала а пенсия как же, пи...
А этот вопрос уже каждый специалист решает для себя сам - или использовать программирование для р...
+10000 баллов для создания нервного тика у бизнесменов (у некоторых) ))...
Отлично всё написано. У меня только один (по сути риторический) вопрос: если бухгалтер успешно ос...
На всех языках кодить невозможно, их существует не меньше сотни. Но при необходимости могу засест...
О, опять Открытие с мошенниками попался
Так а зачем в Белгородской области повышать то? Рядом Украина, народ активно переезжает, вроде де...
Зато потом нам зарплаты повысят, в 5 - 7 раз!
Белгородская область отличилась. Там самый маленький ПМП, да еще и не меняется третий год. 8016. ...
Простите, вы делаете вывод про чушь только потому, что за 3 и 4 квартал 2019 года был установлен ...
В Липецкой области ПМП указан в таблице 8620. Такой ПМП был в 2018, такой был в 2019 и такой утве...
Не статья, а чушь. Почему ? Отвечаю- в Липецкой области был МПМП в 2019 г. 8620 руб., но депутат...
"Т.к. новому директору сложно в УЦ получить ЭЦП без записи в ЕРГЮЛ, надо уговаривать". Вот так и ...
Такими темпами, скоро все перейдут на наличку и попробуй отследи такие движения. ИФНС совсем сове...
Можно сразу сдаваться в обслуживающий банк и в налоговую...
обслуживать газо и нефтепроовды много народу совсем не нужно, мешаются только со своими ничтожным...
А авансы в налоговую базу попадают?
где то я про кластеры уже слышала... а ну да есть же в самарской области такая замутка лет уж 15 ...
Хочется вступить в Единую Россию. Там зарплаты высокие выше 100 000 руб....
По хим составу можно определить = сколько чёрной икры съедено?...
или тут: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=36470441106674010827804979&a...
См. оригинал официального документа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012020012400...
Ну а как? Бесплатно же не научат, это понятно...
Если пройтись по ссылкам в статье, то ясно, что это просто реклама очередных платных курсов. Мож...
Пока в Краснодарском крае судья без образования правит (её не посадили после ТВ показа?), НИЧЕГО ...
Видимо, недостаточно белая) По крайней мере, про "обеление экономики" - это прямая цитата....
Сдаст в xml формате по ТКС с электронной квитанцией о приемке.Денег нет, но цифровизация - вы там...
Это результат вашей деятельности по легитимизации деятельности власти.Это все и есть последствия ...
Должен сдать годовой баланс. Не привыкать )
любая мошенническая схема, связанная с банками, имеет посредников среди работников банка, как пра...
что-то намудрили. Трудовые книжки были только по основному месту работы. Теперь и по совместитель...
Не думаю, что это критично. Ну, загорелся светофор красным и что? Это робот, он так запрограммиро...