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Юзвак Максим

Налогообложение маникюра и педикюра

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Рассматривается вопрос о применении патентной системы к маникюрным и педикюрным услугам (Письмо Минфина от 27 декабря 2019 г. № 03-11-11/102762)