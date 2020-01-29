Налогообложение маникюра и педикюра

НДС берут с пенсии, а теперь ещё и НДФЛ брать будут?.
Индексация пенсий работающим пенсионерам есть и сейчас, но она не выплачивается. В личном кабинет...
Еще смешнее, когда вообще 1 машинка. Еще непонятнее, когда междугородние перевозки, когда каждый ...
у них там вообще с мозгами совсем плохо. загнули бизнес как бараний рог, и хотят, чтобы он выжил....
ха. моё руководство еще считает, что я должна заниматься кадрами, выполнять функции сисадмина. а ...
Я бы еще про путевые листы и мед.осмотр добавил. Искренне не понимаю как на фирме с 2-3 машинами ...
Я не святая, я законы знаю. И обоснования поправок, вносимых в законы читаю. И мнения юристов и д...
шикарный ответ! при чем тут фригидность?
А ещё недавно Альфа была первая в рейтинге криптовалютчиков. Было всё ровно и удобно. В этой стра...
ну можно и так оправдывать фригидность.
для меня лично на первом месте материальный критерий, но проституткой себя не считаю. И я более т...
Не будем делить..Решение (с оптимистичным финалом):https://www.youtube.com/watch?v=xXLvAhckgBI...
Логический ряд - вещь неоднозначная.Трезвые водители совершают намного больше аварий, чем пьяные....
Потому, что и глазом не успеете моргнуть, как женщины станут носить паранджу. Женщины будут в охр...
В п. 2.1.3 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД говорится о "знакоместах" поля "ИНН", а сама форма ник...
Да, да просто так выкинули слова, порядок навели. Надежда, Вы святая, ей богу. )...
Раньше Клерк был интересным сайтом, куда можно было зайти и узнать важную информацию от бухгалтер...
Богатых Буржуев очень мало.Зато с миллионов нищих взять по 10 руб. = огромная сумма получится???С...
А меня больше всего впечатлила фраза "это вид пенсионной схемы". Такое ощущение, что Пенсион...
Спасибо, Антон! Наконец то хоть один вопрос, достойный профессионального форума!...
То есть вариант - два человека договорились о совместном противостоянии жизненным трудностям (дав...
От того, что несколько слов вырезали из ст.116, ничего не изменилось. Побои жены или другого родс...
а вы считаете, что оскорбительно может высказываться только мужчина? Женщина не может высказать ...
А хочется же ни копейки не потратить, правда? Получить удовольствие нахаляву. А думать о проблема...
Правда, при этом обсуждается вопрос об НДФЛ с пенсионных начислений. Ждите!...
В реальности (2019 год):Микропредприятие1: 16,5%Микропредприятие2: 12,9%ИП (4 работника): 7%...
Женаты все на жёнах. У них совсем другой юридический статус, есть права и немного обязанностей. А...
так а если это в браке происходит? что и происходит, то все женаты на проститутках?Что-то несет в...
На западе такой эксперимент уже давно проходит. Там оба пола друг друга массово исключают - одноп...
Да, хрен с ними с проститутками!Как наследство делить-то будем!??? ...
и прочие слабО. Он уже знает цену всем этим постановочным показным эмоциям....
ржака)Если женщине подарили что-то материальное - она проститутка, если ничего не подарили - шлюх...