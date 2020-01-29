Налоговая деятельность Госдумы, Верховного Суда, ФНС в 2019. Перспективы 2020

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mityai А какие пенсионеры должны в ней быть? И должны ли в ней вообще быть пенсионеры?... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

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Бабловед Немного юмора про перестановки в правительстве и почему их не надо менять на новых:- Значит, приз... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

Бабловед Ага, а ещё он мотивировал отказ от прогрессивной шкалы НДФЛ тем, что в России не с кого брать пов... Он вам не Мишаня. Большое расследование Навального о владениях Мишустина

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Над.К Да ладно? Уж сколько раз об этом писали. А в ФБ в группе так почти каждую неделю бухгалтеры расск... Проверка на вшивость. Как подставляют налоговики, если неохота долго копать

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