Налоговая деятельность Госдумы, Верховного Суда, ФНС в 2019. Перспективы 2020

Слов нет. Что у людей в голове, когда они такие советы раздают? После чего налоговая имеет органи...
Ничего, что по ссылке речь идет про проект? Который никто не принимал и даже не вносил в Госдуму?...
Ну, вообще-то Клерк цитирует совершенно официальную "Парламентскую Газету", которая, в свою очере...
Добрый день! У вас в тексте статьи неточность. Написано:"В 2020 году эту форму надо сдавать до 15...
Меня нет в ФБ, поэтому понятие не имею что там кто пишет. Мы сейчас на клерке, а не в ФБ...
Вы не обязаны отвечать на просьбы. В НК нет никаких просьб, есть требования...
До чего Мишустин страну довел
клерк - фейк-ньюс?https://www.klerk.ru/buh/news/475878/
Чтобы не платить с прибыли отраслей всяким сечиным-силуановым, а доходы класть в казну, надо эти ...
Уровень жизни тех россиян, с налогов которых наполняется бюджет и уровень жизни "путиных/силуанов...
Абсолютно согласен с автором и с некоторыми комментаторами. Добавлю ещё. Разве можно сравнивать п...
Ничего в этом хорошего нет. Это ограничение доступа к правосудию....
Российские пенсионеры должны в ней быть и получать нормальные пенсии, на которые вполне должно хв...
Обязательно должен быть запрос в форме Требования? Если руководитель сходил на беседу в отдел пре...
От перемены мест слагаемых сумма не изменится.
Ну то есть сейчас все пенсионеры честно работают "в белую"? ...
Вообще не понятен ход мысли, особенно для ип, щас в нормальных банках определённую сумму со счета...
А какие пенсионеры должны в ней быть? И должны ли в ней вообще быть пенсионеры?...
Михаил Ж., перелогиньтесь.
Автор инициативы как-то пропустил мимо массу примеров полиандрии в современном мире и именно в ме...
Немного юмора про перестановки в правительстве и почему их не надо менять на новых:- Значит, приз...
А пенсионеров в этой вашей схемке вообще нет?!
Пенсионер прекращает работу, уведомляет об этом ФНС, ему индексируют пенсию, после чего он опять...
Ага, а ещё он мотивировал отказ от прогрессивной шкалы НДФЛ тем, что в России не с кого брать пов...
Вот я тоже думаю. С наследством понятно более-менее. Между всеми мужьями/женами, детьми поровну.А...
А кому адресованы предложения? То есть адресат их будет рассматривать?...
Если работающим пенсионерам будут выплачивать индексированную пенсию, то, скорее всего, придётся ...
Да ладно? Уж сколько раз об этом писали. А в ФБ в группе так почти каждую неделю бухгалтеры расск...
Быть у воды и не напиться надо быть блаженным..
Не знаю вор или нет , но приёмы выбивания налогов и бизнеса явно воровские...
Все поменяется в одночасье, к гадалке не ходи. Это будет индульгенция и большая глупость....
Ну я не помню на клерке подобных историй.
А теперь скажите тоже самое операторам связи которые блокируют и забирают номера, которые не испо...
ибо не фиг, что бы другим было неповадно... а что - я вот лично в дни волнений центр Москвы обход...
кто и кому дал взятку, какие документальные свидетельства преступления есть?...
я своему руководству говорю, что я не юрист и не берусь давать экспертные оценки ни договорам ни ...