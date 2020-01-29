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Юзвак Максим

Налоговая деятельность Госдумы, Верховного Суда, ФНС в 2019. Перспективы 2020

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Итоги деятельности Госдумы в налоговой сфере за 2019. Перспективы на 2020

Налоговая деятельность Верховного Суда РФ в 2019. Планы на 2020

Итоги деятельности ФНС России за 2019. Планы на 2020