Последствия ошибки налогового консультанта

Опять кто-то кормушку себе лоббирует
Сказка ложь, но в ней намека нет. Вот поэтому новый министр связи требует открыть для...
Любое действие со стороны налоговой считается незаконной по которым бизнес пользуется льготой. Ко...
Но он же не чиновник. Почему он должен рассказывать? Насколько я знаю, он никогда не состоят на г...
Если вы передаете товары НКО на осуществление уставной деятельности (а благотворительные фонды ка...
О том, что если ты передаешь безвозмездно товар на благотворительность, это не облагается НДС и п...
А что мешает ему рассказать о своей недвижимости и откуда он берет деньги на всю эту роскошь?))) ...
Так все-таки, какое отношение дочь Навального имеет к российским коррупционерам? Коррупционеры пе...
Вы наверное молодой еще человек, полны надежд, а я женщина пожилая, без иллюзий. И то, что Мишуст...
А самое страшное в этом во всем, что люди караулят у магазина, когда продукты будут выбрасывать н...
Такая зарплата у гос службы установилась еще при правлении г-на Медведева. У нового премьера есть...
Это я про "вернет схему выплаты зарплаты в конверте" . Она и так никуда не делась, так что и возв...
Бесплатная передача товара действительно облагается НДС, но при этом появляется право ...
нет у торговли такого права, только в пределах норм естественной убыли, а это копейки, несоизмери...
Посмотрела ваши комментарии - вы оказывается в налоговой работаете! "Премии - это то,за счет чего...
при утилизации товара закупочную стоимость товара можно списать в расходы по налогу на прибыль, а...
а когда это ИФНС или ПФР соотносили ИНН с паспортом? Тем более, что паспорт меняется, а ИНН остае...
Вы хотите сказать, что они посмотрели на то, что он написал в заявлении, и совсем не соотнесли ег...
Верно, стипендия не предполагает налоговых отчислений и страховых взносов. Оформление ученическог...
Какая ещё тайна? Это шутка?======================Новый министр связи Максут Шадаев предложил откр...
То есть тайна вкладов нивелируется!?!?
Псевдо-патриот у которого дочь учится за границей и светится во всех аэропортах каждый год - мони...
Что-то я не верю, что такой подход может решить проблему ...
Высота положения прямо пропорциональна объему надзорного дела....
Им не нужно ничего изучать, у них задача бегать по этажам договариваться....за 400 т.р. + льготы....
Я где-то написала, что все сейчас работают " в белую"?
Это везунчики! Бог их любит . .....Или наборот ?
СЗВ-М не заменяет СЗВ-ТД, она вообще о другом. В СЗВ-ТД отражаются только движения по трудовым до...
Вот из поправок к Конституции это вообще никак не следует, поскольку идет отсылка на федеральный ...
Думал МТС это только связь и интернет. Но онлайн касса у них тоже отличная. В техподдержке все по...
у меня сотрудника в ПФР спутали по СНИЛС с полным однофамильцем и рожденным в один день ...
да не поставят у нас на высокие должности порядочных и честных людей... как порядочному то можно ...