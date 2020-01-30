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Юзвак Максим

Последствия ошибки налогового консультанта

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Рассматривается понятие налогового комплаенса и последствия ошибочного налогового заключения (Письмо ФНС от 17 января 2020 г. № ЕД-4-2/523@)