Налогообложение беженцев

Мы не применяем ограничения без наличия на то веских оснований. Подобные заградительные комиссии ...
Мурманская область. Численность населения, тыс чел.01.01.1990: 1.19101.01.1995: 1.06701.01.2000: ...
А нельзя как-то обойтись без того, чтобы доводить налогоплательщика до грубостей? Например, не на...
все ваши комментарии на месте. Надо просто не забывать, в какой именно ветке вы их оставляете )...
На какие выборы?Специально для недопущения Навального до выборов пересидент принял закон* - один ...
Нет!)) Свобода, это когда тебя обменивают на целое подворье и за тобой прилетает лично твой премь...
Всё это словоблудие не даёт ответа на вопрос: какого чёрта при закрытии счетов по 115-ФЗ взимаетс...
Ответочка прилетела.Не за взгляды, а за ролики на ютубе....
Солнцеликий - это Навальный? Не волнуйтесь, он к власти не придет, а если даже приблизится, мы е...
Вот я лично за то, чтобы дети чиновников учились в России в обычных школах. А сами чиновники с се...
"В результате ЕСПЧ установил, что Навального и Офицерова судили за деяния, которые невозможно отл...
Почему то мои комментарии предыдущие исчезли??? Это и есть свобода???...
Ждем судебных разбирательств по поводу отказов в выдаче маткапитала по причине "фиктивных" родов,...
Зато эти никогда без мзды не уходят. Поделитесь, пожалуйста, недавно потерпевшие, какие документы...
Сегодня 14 летняя дочь пришла закрыть вклад в Сбербанке (город Серпухов, улица Новая, 23) и снять...
онечно утопия. Утопия все, чего вы не можете почувствовать и понять своим скудным умишком.А вот и...
В два месяца еще сама беременная могла не знать, что она беременна. Не говоря уже о родственниках...
Он (вообще это она, насколько я поняла) искал на сайте ФНС, действительно. Вбил ФИО и ткнул в пер...
Стоило сказать слово про великого Солнцеликого - и тебя сразу записывают в кремлеботы,коррупционе...
Да их и раньше писали здесь же на Клерке. Просто сейчас уже все так или иначе осведомлены и готов...
Это хорошо, что сейчас проверки научились без ограничений проводить. Все уже понимают, что без ни...
Индивидуальные предприниматели на ОСН, наверное?))
А кто работать-то тогда будет?))
А что у граждан должно болеть? НДС, налог на прибыль, декларации, отчеты?)))Ну да, некомфортно и ...
вот я вам и говорю берите мужиков и никакие фсс вам не нужны. Зачем же дам берете?? вопрос сарказ...
он в сервисе искал. Там выдается несколько по ФИО (если ФИО одинаковые), он тыкнул на первого и о...
не понятно одно... в руках паспорт.. он искал на сайте ФНС свои данные ИНН и ОГРН... он в заявлен...
Знаете, напоминает стенания гомогеев, которых страшно притесняют, не давая устраивать парады. Ник...
Женщина на работе да, это проблема. Это утверждал и буду утверждать. Просто потому что умею счита...
Беременность-это личное дело женщины! И она (беременность) не исключает принятие или не принятие ...
откуда взяли 70% ??? Если это так-как вообще номера продают?...
Беременная женщина была родная дочь ИП, как следует из решения суда. Так что вряд ли ИП не знала ...
А Бабловед всё об одном и том же)) Не, для меня женщина, это нечто большее... ...
в мире вообще нет ничего надежного