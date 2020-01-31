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Юзвак Максим

Налогообложение беженцев

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Рассматриваются налоговые последствия по НДФЛ и страховым взносам в отношении доходов беженцев (Письмо Минфина от 20 января 2020 г. № 03-04-05/2606)