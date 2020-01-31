Лекарства от коронавируса и другие меры борьбы с ним в России

У мышей точно оргазм бывает. Их спросить, конечно, нельзя но выброс дофамина, окситоцина и т.д. п...
Так и постучат ведь, куда им деваться. Но комиссию, чтобы неповадно к ним ходить было, тоже сниму...
Оргазм - биологическая функция организма, напрямую связанная с гормонами, а не с психологией. Хот...
Никогда они потребительскую корзину для народа не увеличат....
Интересно, а как в следующем году сдать отчет о приёме человека без СНИЛСа, например иностранца....
"Таким образом родители родившие ранее 01.01.2020 и не успевшие воспользоваться правом ...
чтобы кто-нибудь получил пол миллиона, кто-нибудь должен их недополучить...
Меня точно такой же вопрос интересует: офис и склад в бизнес центре, оптовая торговля. Нужно-ли п...
А мое поколение и маткапитал на детей не получало, так и на пенсию пойдет на 5 лет позже (и то не...
Пахнет выволочкой утром, кто-то заслужил в УДО,Сайт налог висит...На Москву упало небо и зеленая ...
А если у хозяина авто вообще прав нет?
Да, как раз Бабловед и писал про какой то сайт знакомств, наверное про этот ))...
Что Вы знаете про окситоцин )))Настолько мощный выброс окситоцина бывает сразу после рождения реб...
Ну остается только одна проблема ФСС, а остальные все отпадают. Нет беременностей, сопливых детей...
Как это "ничем"? Никогда не видали такие пары, где дамы приглашают кавалеров, завоевывают их и по...
Что-то я сомневаюсь, что этих сотрудников ФСС женщины рожали...
Ну, вот и понятненько (благодаря Минфину) чье же это государство... А что по этому поводу думают ...
А те кто родил сейчас не получат 50 рублей :)) Чем они хуже тех, кто родил в прошлом году???...
Нет у нас никакой плоской шкалы.С зарплаты инженера 500 тысяч в год ставка 43%С доходов жены замм...
Каких только отговорок не придумают. А на деле все просто. Богатые сидят во всех ветвях власти и ...
Так вот жеж - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B...
Вариант - делать больше НДС на входе, который можно поставить к вычету. Это не должен быть бумажн...
Так все наши гиганты экономики с компаниями 2014 г завязаны или они уже давно "закрыли" отношения...
Что это сразу в шоке?Петя Листерман на этом миллионы сделал))...
Кстати, вспомнила, что зоопсихология - это не биологическое образование, а психологическое. Так ч...
Ему все же нравится такой расклад. Не равнодушен он. Но потребляет только секс исключительно....
Не ради денег бегают))Бегают за серотонином и окситоцином. Гипотоламус требует конвертировать изб...
А почему он должен быть разным?
Бегать за равнодушным мужиком ради денег - это как? Припереть его грудями к постели, и когда он р...
горемыки. А те, кто вообще маткапитал никогда не получал, под удар не попадут? Давайте тогда дойд...
Причем на семинарах я прямо видел по настроению лекторов, что им активно не нравится, что происхо...
они еще и недовольны, мля !