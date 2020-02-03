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Юзвак Максим

Налоговые преступления, НДС по рекламе в обзоре налоговых новостей за январь 2020

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Налоговые новости за январь 2020

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за январь 2020

0:25 – План

01:10 – Переходный период по УСН (Законопроект № 875580-7)

03:50 – Отмена налоговой декларации по УСН (Законопроект № 875583-7)

05:20 – Налоговые преступления (Законопроект № 871811-7)

07:25 – Освобождение Дальнего Востока от налогов (Законопроект № 886255-7)

10:06 – Послание Президенты РФ Федеральному Собранию

14:55 – Льготная ставка по НДС в отношении фруктов и ягод (Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1952)

16:42 – Программа соответствия налоговому законодательству

17:55 – Обзор практики высших судов за 4 квартал от ФНС России

18:28 – Вычеты по НДС в отношении рекламы (Определение Верховного Суда от 13.12.2019 № 301-ЭС19-14748)