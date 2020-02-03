Налоговые преступления, НДС по рекламе в обзоре налоговых новостей за январь 2020

Налоговые новости за январь 2020
Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за январь 2020
0:25 – План
01:10 – Переходный период по УСН (Законопроект № 875580-7)
03:50 – Отмена налоговой декларации по УСН (Законопроект № 875583-7)
05:20 – Налоговые преступления (Законопроект № 871811-7)
07:25 – Освобождение Дальнего Востока от налогов (Законопроект № 886255-7)
10:06 – Послание Президенты РФ Федеральному Собранию
14:55 – Льготная ставка по НДС в отношении фруктов и ягод (Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 № 1952)
16:42 – Программа соответствия налоговому законодательству
17:55 – Обзор практики высших судов за 4 квартал от ФНС России
18:28 – Вычеты по НДС в отношении рекламы (Определение Верховного Суда от 13.12.2019 № 301-ЭС19-14748)