Как запутался Минфин в УСН и некоммерческих организациях

мне нравится идея платить капитал ребенку
Раньше не было ПФР вообще-то.
Забавляет, да. Меня выгнали из Тинькофф, Альфы, Совкомбанка, Уралсиба, Весты, Возрождения. И...
Они меняют Конституцию быстрее, чем я выкладываю новые релизы СЗВ-ТД для 1С....
Не в этом дело. Просто - глупость. Хотя, с точки зрения квантовой теории, глупости не существует....
Вы это терпите, с Вас и стригут. Зато есть Титов, главный защитник бизнеса, (олигарх...
Я в такой ситуации из за 7тр. закрыл ИП. Зачем нервотрепка с козлами. ...
"Я занимаюсь оптовой торговлей продуктами питания и бух услугами." - ))))))))) и почем...
Судебная практика показывает - возят. Для них наверное 100 тыс долларов как для вас - 100 тыс руб...
Какое-такое МФЦ? Я в прошлом году спрашивал про ИП, хотел коды добавить, так, там вытаращили глаз...
А остальным членам трудового коллектива рассказали об этом? Они-то чего в суд не бегут - прецеден...
Инкубатор надо построить для размножения. а не пособия раздавать...Опошли все ценности семью ......
Банкирам и коллекторам стало ссыкотно отвечать за свои нарушения?...
Целых два ролика! Обалдеть....
Мне понятно что год грядущий год металлической мышки ура'уважение мир разный ...
Вот поэтому - "лучшие друзья девушек это антидепрессанты (зачеркнуто) бриллианты"....
Опять на Бабловеда напали)) Это моя Жена не работает, а не его))...
И какую запись внести в бумажную трудовую книжку при выдаче на руки работнику в связи с переходом...
А больше 10-и декларировать. Так было. А теперь - если больше 100, то доказывать происхождение.Ин...
10 на человека всегда же было? В РФ по крайней мере
Предлагаю провести ещё один опроссколько на самом деле людей было опрошено?хорошо, может быть опр...
А разве нельзя делать изменением плановых начислений?
Так это вполне логично. Расстрелять-то надо соседа, который выбрасывает мусор в окно. А не меня, ...
какой он труженик? он зам. генерального директора на заводе.... С точки зрения указанных коммунис...
Подождите, а как же те жабы-мутанты в женском обличье, которые вас постоянно обижают и тянут пост...
Угнетаемый труженик отсудил у капиталиста.
Статья хорошая, но можно было сформулировать короче:"Всё, сказанное вами, будет обязательно испол...
И это с налогов бедных граждан(((( У нас в маленьком городке десять семей среднестатистических ст...
Тоже самое...Так мало того, что повторно сняли, ещё 2 недели не разблокировали счёт.. В результат...
Ви таки будете смеяться, но среди описанных Вами встречаются также недовольные "либерализмом" пре...
Мне вот что непонятно: если человек временно не трудоустроен (и не трудоустроится до 31.12.20), н...
Ви таки будете смеяться, но этот самый НОРОТ, сидящий в загибающихся селах и пгт, на гнилых лавка...
Я так понимаю, что сведения о трудовой деятельности будут в системе ПФР только начиная с 01.01.20...
Ну-ну, думаете, что всё так просто, пришёл, заплатил и живу спокойно? Вы прямо как те девочки, ко...
Партия сказала - надо! ВЦИОМ ответил - есть)
Вы головы людям морочите зачем? То женщины с вами за деньги, то жена работает и независима от Вас...