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Юзвак Максим

Как запутался Минфин в УСН и некоммерческих организациях

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Рассматриваются противоречивые позиции Минфина России по вопросу применения упрощенной системы некоммерческими организациями (Письмо Минфина от 21 января 2020 г. № 03-11-06/2922)