Клерк.Ру
Юзвак Максим

Порядок уплаты страховых взносов адвокатами

1

Рассматривается порядок определения периодов, в течение которых адвокаты уплачивают страховые взносы (Письмо ФНС от 23.01.2020 № БС-4-11/965@)