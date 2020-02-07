Порядок уплаты страховых взносов адвокатами

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MaxC Я читал, что не всегда суды на их стороне. Причем, либо здесь же читал, либо на Аудит-ИТ.Здесь же... Что и почему подрядчик ПФР разъяснил «Клерку»

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VikaV2193 ФНС теперь думает, что это дробление и объединяют и доначисляют совершенно незаконно. Главное, чт... Что и почему подрядчик ПФР разъяснил «Клерку»

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MaxC А разве закон запрещает под разные виды задач создавать разные (узкопрофильные) фирмы и для каждо... Что и почему подрядчик ПФР разъяснил «Клерку»

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