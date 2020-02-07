Порядок уплаты страховых взносов адвокатами

А есть чем Европу покорять-то? Комиссией за закрытие счета? 115-м ФЗ?А, может, капиталом размера ...
Да и вообще...когда в следующий раз какая-нибудь серен ВВС Цахал, пилотирующая птичку по имени Фа...
Агась, 15 лет бухгалтером работаю и ни разу дивиденды не оформлял :) Для этого есть более простые...
Нет у нас никаких очередей. Ну не хочет хозяин заводить себе электронную подпись. Его право....
Не факт, что обналичка (фигурант статьи ничего обналичить не успел)! Здесь, ИМХО, другое - освоен...
Суд упирает на п. 1 ст. 93.1 НК РФ ("... в данном случае требование налоговым органом выставлено ...
У кого такие вопросы будут?
Да всё о том же, только мелкие промоутеры лохотрон с пластиковыми окнами пиарят, а обнальщики пыт...
Если пенсионеры будут покупать корочки сами, то они сразу в 10 раз подорожают....
а я не нашла, как это сделать в Астрале(((из 1С нет возможности выгрузки этого заявления в файл д...
Я что-то теперь не завидую химкинскому(ой)))) Хоть это и оффтоп. Да простят меня Клерки, но не мо...
Это смотря какой судья ))
Да Вы что, это для Раши вообще большой прогресс - суд решает, а не чрезвычайная тройка.Только про...
О как интересно. В законе одно - на семинарах другое. Потом куча еще разъяснений будет....
Да, есть суды и не их стороне. Но сам факт того, что всех под одну гребенку, а там уж как судья р...
Ну, так в законе же написано - ст. 1 27-фз:...В целях настоящего Федерального закона в части форм...
Я читал, что не всегда суды на их стороне. Причем, либо здесь же читал, либо на Аудит-ИТ.Здесь же...
И первым вопросом к компании будет: "почему ставка ипотеки у данной компании в Европе ниже процен...
В трудовой книжке делается запись о переводе ее в электронный вид, книжка отдается работнику на р...
ФНС теперь думает, что это дробление и объединяют и доначисляют совершенно незаконно. Главное, чт...
Сегодня на семинаре в ПФР сказали, что в этом случае надо сдавать СЗВ - ТД с отметкой о переводе...
Ну так придумают что-нибудь жеж, чтобы обобрать.
Теперь это семейный бизнес будет
А разве закон запрещает под разные виды задач создавать разные (узкопрофильные) фирмы и для каждо...
А если сотрудники написали заявления о ведении трудовых в электронном виде, бумажные им можно раз...
Господи, хоть не рассказывайте, а то еще 100 отчетов придумают......
Создание оснований для штрафов. В ПФР все именно по такому принципу организовано. Ни одна структу...
И для каждой группы программистов надо создавать свою организацию? Почему именно этим организаци...
Видимо, принцип должной осмотрительности для бюджетных учреждений не предусмотрен - это же свои, ...
Ну что, все довольно прозрачно, не изобретено никаких оригинальных схем, нечего бояться. ...
Ждем следующего дела: «ИП Павлова против Минфина»
Если разбивать совокупный доход этих граждан не посредством субподрядов (с фрилансом в этом нет н...
А если Гендиректор является единственным учредителем и трудовой договор с ним не заключен и зарпл...
Ну по телеку еще и не то могут рассказать. В каких-то странах возможно и так. ...
А в то, что программировать сложные системы лучше с фрилансом тоже не верится?Вот смотрите, в ато...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82...