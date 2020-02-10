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Юзвак Максим

Что нужно знать про УСН и договор товарищества

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Рассматриваются особенности применения упрощенной системы обложения в рамках договора простого товарищества (Письмо Минфина от 22 января 2020 г. № 03-07-14/3363)

 