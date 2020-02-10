Что нужно знать про УСН и договор товарищества

В хлебе и так есть сахар, правда столько, сколько надо дрожжам. И соль в хлебе вообще-то не из-за...
У животных нет тёщ и счетов за коммуналку.
написала письмо с этим вопросом по номеру
Денежные документы достаточно редки. У большинства организаций их нет...
Ещё вариант - наука относит человека к животным. В этом плане у слонов интересное общественное ус...
Ой, вот только не надо сказок про АИС. Он как раз заточен неправильно ))...
ПФР не ведет учет ИП как работодателей. Поэтому понятно желание сделать рег.номера по одному шабл...
читаю на сайте ПФР:О порядке указания индивидуальными предпринимателями – работодателями регистра...
Ну не знаю... не знаю... Вы что, со смартфона здесь статейки клепаете? У вас даже бука нет? )))))...
Кто это будет контролировать? Кто проверять?
Почему нет варианта "категорически нет, это вредит моему здоровью"Глюкоза полезна для могза? Дава...
Интересно было бы взглянуть как налоговая 173 УК РФ натягивать будет...
Это не я это т9 тварь... не знаю как грохнуть
Насчет цифр з/пл не знаю, а вот то, что законодательство десятилетиями не менялось - это факт. С...
А если просто не заверять у нотариуса?... Дальше что? Каковы последствия?...
Чтобы с вас лишнего не списывали советую изучить порядок заполнения платежных поручений!!! АисНал...
в программе сдачи отчетности при формировании заявления номер изменить нельзя, в 1С изменить можн...
Вообще-то многие отделения ПФР еще в 2017 году писали ИПшникам, что надо указывать свои номера. В...
попробовала - номер изменить нельзя
на вопрос, почему заявление не прошло контроль, ответили какую-то чушь:"Уважаемый страхователь, о...
Непонятно почему инструмент Партнеры в 11-й версии сделали более главным чем Контрагенты. Партнер...
Что вспомнилось:Сутулый- субсидиарка. Поймать сутулого - возможность субсидиарной ответственности...
Да, сдал уже давно, еще 9 января. Чуть на налог не развели. Продал ниже кадастровой....
Просто критиковать конечно легко, но вот найти выход из ситуации... все равно же никуда от 1с не ...
Касса (сч.50) - это не только деньги и ККМ, но и денежные документы.........
А почему прибалтике платят? Забирать будут, что ли к себе? Почему нет батькина колхоза? ...
Я, как опекун тёщи (1928 гр), подумал, еще не разобравшись, что хотя бы полтешочек получить. Как ...
Я с ноября семинары посещала, устала отслеживать :)
Зря проснулась, опанька. Спи дальше.
В русскому мужику хватит и одной жены, но потянуть может только половину (0,5)...
"И хоть кол на голове чеши." Почему "чеши" - теши. От слова "тесать"...