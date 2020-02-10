Самые важные дела Верховного Суда по налогам конца 2019 года

Если напротив номера дела стоит знак минуса, то оно в пользу налоговиков.

Общие вопросы

Определение от 31 декабря 2019 № 309-ЭС19-24523 (с. Антонова М.К., Азия Моторс) –

Судебные инстанции исходили из того, что налогоплательщик должен был быть осведомлен о наличии у банка финансовых трудностей с перечислением денежных средств клиентом с использованием корреспондентского счета, поскольку указанная информация была опубликована в открытых источниках, действия общества при перечислении налога являлись недобросовестными, направленными на осуществлении фиктивных платежей в бюджет в целях получения необоснованной налоговой выгоды.

Определение от 30 декабря 2019 г. № 307-ЭС19-24657 (с. Завьялова Т.В., Снабтех) –

Исходя из доказанности факта изъятия следственными органами документа, на основании которого управление казначейства должно было осуществить действия по перечислению из бюджета на расчетный счет общества денежных средств, отсутствия реальной возможности осуществления таких действий, а также непредставления доказательств незаконности действий следственного органа, связанных с производством выемки, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований. Также суды отметили, что в случае осуществления возврата следственными органами ранее изъятой в рамках предварительного расследования уголовного дела заявки на возврат обществу НДС, процедура организации исполнения ее требований подлежит возобновлению.

Определение от 26 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-20045 (с. Пронина М.В., Камелот-А) –

Налоговый орган предоставил в лицензирующий орган информацию о состоянии расчетов с бюджетом, которой обладал на дату обращения за такими сведениями, спорные платежи на момент предоставления информации на единый счет бюджета не были зачислены и какими-либо иными сведениями об оплате обществом задолженности инспекция не располагала. Кроме того суды отметили, что государственная пошлина является государственным сбором, который оплачивается при обращении в государственный орган за совершением юридически значимых действий независимо от результата рассмотрения заявления общества. Такого основания, как возврат государственной пошлины в случае отказа в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено.

Определение от 25 декабря 2019 г. № 303-ЭС19-23941 (с. Антонова М.К., Партия) –

Судебные инстанции исходили из того, что в двухмесячный срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 46 НК РФ, на взыскание недоимки, пеней и штрафов во внесудебном порядке не включается срок, в течение которого действует принятие обеспечительной меры в виде приостановления действия оспариваемого акта. При этом факт подачи обществом апелляционной жалобы на решение является объективным препятствием для возобновления инспекцией процедуры принудительного взыскания налоговой задолженности за счет денежных средств налогоплательщика. При таких обстоятельствах суды указали на отсутствие у инспекции возможности принять решение о взыскании налога за счет денежных средств заявителя, находящихся на счетах в банке, до разрешения вопроса о принятии к производству апелляционного суда либо о возврате жалобы общества. Иной подход при исчислении срока, установленного пунктом 3 статьи 46 НК РФ, применительно к фактическим обстоятельствам данного дела исключает возможность реализации инспекцией полномочий по бесспорному взысканию задолженности по налоговым обязательствам налогоплательщика.

Определение от 3 декабря 2019 г. № 309-ЭС19-21703 (с. Павлова Н.В., Челиндбанк) –

Учитывая, что принятие судом обеспечительных мер в виде приостановления действия решения налогового органа о начислении недоимки не влияет на действие решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, установив факт совершения банком нарушения требований налогового законодательства, суды пришли к выводу о законности решения инспекции и наличия оснований для привлечения банка к ответственности.

Обзор налоговых новостей за январь 2020

НДС

Определение от 30 декабря 2019 г. № 307-ЭС19-24486 (с. Антонова М.К., Завод фасонных изделий) –

Вопреки доводам Налогоплательщика, предусмотренный пунктом 1.1 статьи 172 НК РФ порядок применения вычетов по приобретенным товарам (работам, услугам) не отменяет и не изменяет действующую статью 173 НК РФ о возможности предъявления вычета и возмещения НДС в пределах трехлетнего срока со дня окончания соответствующего налогового периода. Указанная общая норма распространяет свое действие на все виды вычетов, если только специальные требования, ограничивающие ее применение, не установлены в иных положениях главы 21 НК РФ. При этом пункт 1.1 статьи 172 НК РФ такой ограничивающей нормой не является. Учитывая, что применительно к пункту 2 статьи 173 НК РФ налоговый период IV квартал 2013 года закончился 31.12.2013, трехлетний срок для предъявления налоговых вычетов за указанный период истек 31.12.2016, судебные инстанции правильно указали, что налогоплательщик для реализации права на применение налоговых вычетов на основании счетов-фактур должен заявить эти вычеты путем включения в налоговую декларацию за любой налоговый период после IV квартала 2013 года, при этом такая декларация должна быть представлена не позднее 31.12.2016.

Определение от 25 декабря 2019 г. № 303-ЭС19-23706 (с. Антонова М.К., Рыбоводстрой) –

Суд исходил из того, что муниципальные контракты заключены по результатам аукциона, проведенного в рамках Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", и их финансирование осуществляется за счет бюджетных средств (местного и областного бюджетов). Предметом контрактов является строительство квартир в жилых домах в соответствии с рабочей документацией, техническим заданием и в срок, установленный календарным планом производства работ. При этом заказчик обеспечивает контроль выполнения и приемку результатов работ, а подрядчик обязуется осуществить строительно-монтажные работы по объекту собственными силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению, определена в установленном порядке в соответствии с результатами торгов, на основании протоколов аукциона и сметы стоимости работ по контрактам, составленной застройщиком, утвержденной заказчиком и являющейся неотъемлемой частью контракта. Оплата по контрактам предусматривает авансирование и фактическую оплату по мере выполнения этапов работ, после выставления счетов-фактур и подписания актов приемки выполненных работ, что не соотносится с правовой природой инвестиционной деятельности и является подтверждением отсутствия со стороны муниципальных заказчиков вложения денежных средств (инвестиций) в объекты строительства и соответствует условиям заключения договора подряда. Также контракты предусматривают предоставление обеспечения их исполнения в виде банковской гарантии. Кроме того, в справках о стоимости выполненных работ, актах их приемки и выставленных в адрес заказчиков счетах-фактурах суммы НДС исчислены от стоимости работ и выделены к оплате.

Суды поддержали вывод о правомерной квалификации денежных средств в качестве оплаты (частичной оплаты) работ (услуг) и необходимости их включения в налоговую базу по НДС.

Определение от 16 декабря 2019 г. № 310-ЭС19-22930 (с. Павлова Н.В., Интек-Пром) –

Признавая выводы налогового органа обоснованными, суды исходили из ряда обстоятельств, установленных инспекцией, которые в совокупности указывают на отсутствие у Налогоплательщика права на применение налогового вычета по НДС с сумм, уплаченных Захарову Ф.Н., которого Налогоплательщик привлек в качестве субподрядчика, поскольку он не являлся индивидуальным предпринимателем в спорный период, и соответственно не являлся в силу НК РФ плательщиком указанного налога.

Определение от 13 декабря 2019 г. № 301-ЭС19-14748 (с. Завьялова Т.В., Павлова Н.В., Пронина М.В., Сладкая жизнь Н.Н.) +

Глава 21 НК РФ не содержит положений, препятствующих принятию к вычету сумм "входящего" налога по рекламным материалам, но устанавливает особенности исчисления налога при передаче этих материалов розничным покупателям с учетом того, имеют ли передаваемые материалы потребительскую ценность, могут ли они быть отнесены к товарам незначительной стоимости (менее 100 рублей).

Определение от 13 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-22999 (с. Антонова М.К., СПА-М) +

Суды пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для отказа Налогоплательщику в применении налоговых вычетов в размере 3/4 доли по счетам-фактурам, выставленным подрядчиками. Судебные инстанции исходили из наличия у Налогоплательщика как инвестора, осуществляющего инвестирование в капитальное строительство объекта, предусмотренного налоговым законодательством права на принятие к вычету НДС, предъявленного подрядчиками (проектировщиками, поставщиками) в отношении всех затрат, понесенных в ходе строительства объекта (до его полного завершения). Такое право не зависит от ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию и последующего распределения площадей в построенном объекте между участниками договора. Вместе с тем суды указали, что на момент проверки весь объект реконструкции в эксплуатацию не введен и распределение долей между сторонами договора не производилось, в связи с чем соотношение долей по условиям договора не являлось окончательным и может быть изменено после ввода объекта в эксплуатацию.

Определение от 10 декабря 2019 г. № 307-ЭС19-22286 (с. Павлова Н.В., Ремонтно-строительные услуги) –

Суды исходили из условий заключенных соглашений и фактического получения обществом авансов по договорам в натуральной форме, в связи с чем у Налогоплательщика имелась обязанность отразить полученные авансы, исчислить и уплатить в бюджет суммы НДС.

Определение от 4 декабря 2019 г. № 306-ЭС19-23493 (с. Завьялова Т.В., Аутолив) –

Суды сделали вывод о том, что Налогоплательщик не подтвердил причину выбытия товарно-материальных ценностей за 2013 - 2015 годы. В рассматриваемом случае при списании выявленной недостачи Налогоплательщик только зафиксировал факт выбытия имущества в документах, составленных по итогам инвентаризации, но действительную причину выбытия имущества, в том числе и то, что имущество выбыло без передачи его третьим лицам, не обосновал. При указанных обстоятельствах налоговый орган обоснованно расценил имеющее место выбытие имущества как безвозмездную реализацию имущества в целях налогообложения и включил стоимость этого имущества в налоговую базу по НДС. Отклоняя доводы Налогоплательщика о необходимости определить отсутствие или наличие недостачи за проверяемый период расчетным путем, сопоставив количество компонентов и произведенной продукции за проверяемый период, суды учли особенности осуществляемого Налогоплательщиком вида деятельности и специфики ведения им бухгалтерского учета. Обязанность по обоснованию причин выбытия имущества в результате событий, не зависящих от воли налогоплательщика, возложена на последнего.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2019

Налог на прибыль

Определение от 19 декабря 2019 г. № 307-ЭС19-24451 (с. Павлова Н.В., Котласский электромеханический завод) –

Суды признали неправомерным отнесение Налогоплательщиком к косвенным расходам затрат на приобретение и производство топлива, газа, электроэнергии, теплоэнергии, отопления, освещения для хозяйственных нужд, потребляемых производственными цехами предприятия, участвующими в процессе изготовления баллонов, а также затрат на приобретение и производство топлива, газа, электроэнергии, теплоэнергии, отопления, освещения на приведение в движение механизмов, задействованных в производственном цикле, поскольку спорные расходы прямо и непосредственно формируют стоимость продукции, выпускаемой обществом.

Определение от 19 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-23329 (с. Антонова М.К., ТД «РИФ») –

Судебные инстанции согласились с выводами ФНС России о том, что путем применения трансфертных цен в сделках по реализации сельскохозяйственной продукции и создания налогоплательщиком коммерческих и финансовых условий в проверяемых сделках, отличных от тех, которые имели место в сопоставимых сделках, осуществленных между лицами, не являющимися взаимозависимыми, прибыль общества была выведена в низконалоговую юрисдикцию продукции в адрес взаимозависимой организации, что повлекло занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Определение от 12 декабря 2019 г. № 303-ЭС19-22337 (с. Антонова М.К., Амурский уголь) –

Суды пришли к выводу о наличии у инспекции правовых оснований для доначисления налога на прибыль и налога на имущество, соответствующих пеней и штрафов по основанию переквалификации работ по капитальному ремонту железнодорожных путей и замене стрелочных переводов на работы по реконструкции. Судебные инстанции исходили из того, что фактически Налогоплательщиком произведено строительство нового железнодорожного полотна на месте устаревших, изношенных и непригодных для эксплуатации объектов основных средств, при этом произведенные работы были направлены и привели к увеличению срока полезного использования объекта основных средств. При таких обстоятельствах спорные работы отвечают признакам технического перевооружения, предусмотренного пунктом 2 статьи 257 НК РФ, расходы по которому не подлежат учету при определении налоговой базы на основании пункта 5 статьи 270 НК РФ.

Дайджест налоговых новостей за январь 2020

Налог на имущество

Определение от 23 декабря 2019 г. № 309-ЭС19-23677 (с. Антонова М.К., Логистик Про) –

Судебные инстанции исходили из того, что спорная льгота имеет целевое назначение (стимулирование использования современного энергоэффективного оборудования, повышение энергетической эффективности жилой недвижимости) и не предназначена для объектов коммерческой недвижимости. Вместе с тем принадлежащий Налогоплательщику объект недвижимости, несмотря на наличие энергетического паспорта, указывающего на высокий класс его энергоэффективности, не попадает под категорию многоквартирных домов. Выводы судов с учетом установленных обстоятельств по делу соответствуют правовой позиции Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 03.08.2018 N 309-КГ18-5076 по делу N А60-7484/2017.

Определение от 17 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-23377 (с. Антонова М.К., Авест) –

Определение от 13 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-21174 (с. Антонова М.К., ДПП-ПЛАЗА) –

Для целей налогообложения стоимости имущества применению подлежат сведения о кадастровой стоимости, отраженные в ЕГРН, при условии их внесения без технической ошибки. При этом оценка законности и обоснованности включения или не включения суммы налога на добавленную стоимость в указанную в ЕГРН кадастровую стоимость объекта недвижимости для целей налогообложения по налогу на имущество осуществляется за рамками оспаривания решения налогового органа.

Определение от 16 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-21146 (с. Павлова Н.В., Парк Авеню) –

Определение от 6 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-21961 (с. Павлова Н.В., Траст Конг) –

Определение от 3 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-21154 (с. Тютин Д.В., Институт стекла) –

В рассматриваемом случае налоговая база по налогу на имущество в отношении спорного объекта недвижимости должна определяться в соответствии с кадастровой стоимостью, установленной решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Москве и внесенной в Единый государственный реестр недвижимости. Учитывая установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, оснований для использования при исчислении налоговой базы по налогу на имущество сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости, отличных от указанных в Едином государственном реестре недвижимости, у заявителя не имелось.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

Страховые взносы

Определение от 9 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-13936 (с. Завьялова Т.В., Пронина М.В., Тютин Д.В., ИП Дятчин Игорь Николаевич) +

Законодательство о налогах предусматривает раздельный учет налогозначимых фактов плательщиками, применяющими как ЕНВД, так и общую систему налогообложения. Часть 8 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ устанавливала различные способы определения дохода для целей исчисления страховых взносов плательщиками, применяющими ЕНВД и общую систему налогообложения. Соответственно, индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, применяющие как ЕНВД, так и общую систему налогообложения по различным видам своей предпринимательской деятельности, имеют право на исчисление страховых взносов со своего дохода по той части деятельности, по которой применяется общая система налогообложения, с учетом правовых позиций, изложенных в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 N 27-П.

УСН

Определение от 9 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-22147 (с. Павлова Н.В., МаксМенедж) –

Суды исходили из того, что Налогоплательщик в нарушение статьи 346.14 НК РФ исчислил в декларации за 2017 год и уплатило налог и авансовые платежи по объекту "доходы, уменьшенные на расходы", хотя, направляя уведомление от 13.07.2017 о переходе на упрощенную систему налогообложения с момента создания по форме 26.2-1, указал в качестве объекта налогообложения "доходы". Уведомления об изменении объекта налогообложения общество не направляло. Произвольное изменение объекта налогообложения привело к неверному определению размера налога, подлежащего уплате за 2017 год.

Определение от 4 декабря 2019 г. № 304-ЭС19-4238 (с. Павлова Н.В., ИП Фиалко Роман Геннадьевич) ±

Частично удовлетворяя требования, установив, что инспекцией при определении налоговой базы по УСН необоснованно были исключены из первоначальной стоимости нежилого помещения по ул. Мира, 52 проценты, уплаченные предпринимателем по кредиту на приобретение такого объекта, из прямых расходов проценты банку за выдачу заработной платы, из прямых затрат проценты по кредиту и проценты по договору поручительства, суды пришли к выводу, что указанные нарушения повлекли необоснованное начисление налога по УСН.

ЕНВД

Определение от 30 декабря 2019 г. № 310-ЭС19-25085 (с. Антонова М.К., ИП Галайдин Сергей Петрович) –

Основанием для начисления налога, пеней и штрафов послужил вывод о неправомерном применении Налогоплательщиком ЕНВД. Судебные инстанции исходили из того, что договоры, заключенные между Налогоплательщиком и покупателями товара, не соответствуют порядку и способу осуществления розничной торговли и содержат все существенные условия договоров поставки. Вместе с тем договоры заключались вне объекта стационарной торговой сети и не в момент передачи товара, что также не отвечает признакам розничной торговли. С учетом специфики товара (шины к автомобилям, в том числе грузовым), данный товар приобретался покупателями для дальнейшего использования в их предпринимательской деятельности, что исключает их личное или семейное пользование.

Определение от 17 декабря 2019 г. N 307-ЭС19-22855 (с. Антонова М.К., Ритейл) –

Суды пришли к выводу о доказанности неправомерного применения Налогоплательщиком при исчислении ЕНВД в качестве физического показателя "площадь торгового зала" вместо показателя "площадь торгового места".

Судебные инстанции исходили из того, что факт обособления арендуемого Налогоплательщиком помещения от остальных помещений 2 этажа здания общественного центра не является основанием для признания его магазином в целях налогообложения. Помещение расположено в пределах общественного центра (торгового комплекса), не может рассматриваться как специально оборудованное стационарное здание (его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже. Также судами учтено, что представленные заявителем копии плана 2 этажа здания и экспликации площади не соответствуют данным, указанным в техническом паспорте помещения.

Практика Верховного суда за 4 квартал 2019

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Вопросы добросовестности

Определение от 30 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-24059 (с. Антонова М.К., МУГ) –

Судебные инстанции исходили из доказанности налоговым органом совокупности обстоятельств, свидетельствующих об умышленном формальном разделении Налогоплательщиком единого производственного процесса и доходов с целью получения необоснованной налоговой выгоды, заключающейся в сохранении права на применение УСН и ЕНВД. При этом установлено, что организации и предприниматели осуществляли один и тот же вид деятельности - розничная торговля, в производственной деятельности использовали один торговый центр и одно оборудование, вывески, обозначения, адреса фактического местонахождения, помещения (офисы, складские и производственные базы), банки, в которых открываются и обслуживаются расчетные счета; осуществляли совместное ведение бухгалтерского учета, делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и покупателями, юридическое сопровождение; интересы участников схемы во взаимоотношениях с госорганами и иными контрагентами представляли одни и те же лица.

Определение от 27 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-23942 (с. Антонова М.К., Винзавод Юровский) –

Состав учредителей, руководителей и сотрудников обществ спорных контрагентов включает в себя одних и тех же лиц, которые имеют доступ к расчетным счетам организаций; у всех организаций совпадают контактные телефоны, либо IP адреса и телефоны, адреса электронной почты; организации либо расположены по одному адресу в городе Тихорецке на территории, принадлежащей Ступко М.Д., либо производят отгрузку продукции с указанного адреса, не имея собственного имущества, используют в своей деятельности имущество, арендованное у указанного лица.

Определение от 25 декабря 2019 г. N 301-ЭС19-23811 (с. Антонова М.К., Технореал) –

Налогоплательщик, вступая в гражданские правоотношения со спорным контрагентом, вопреки принципу разумности, добросовестности, заботливости и осмотрительности при осуществлении хозяйственной деятельности не убедился в добросовестности контрагента, не проверил полномочия лиц, представлявших интересы контрагента.

Определение от 23 декабря 2019 г. № 305-ЭС19-23867 (с. Антонова М.К., Компания МеталлРесурс) –

Налогоплательщик не обосновал выбор организаций, созданных незадолго до заключения договоров и не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, в качестве деловых партнеров по многомиллионным сделкам. Доказательств ведения переговорного процесса и процесса выбора спорных контрагентов не представлено.

Определение от 19 декабря 2019 г. № 301-ЭС19-23107 (с. Павлова Н.В., Ликор) –

Суды исходили из того, что инспекцией доказаны обстоятельства создания Налогоплательщиком схемы, направленной на корректировку выручки для получения и сохранения права на применение упрощенной системы налогообложения с целью уменьшения налоговых платежей и получения необоснованной налоговой выгоды в виде неуплаты налогов по общей системе налогообложения. Формулируя указанный вывод, суды учли отсутствие доказательств реальной потребности в создании дополнительной взаимозависимой организации, осуществляющей один вид деятельности, находящейся на одной территории с Налогоплательщиком, не имеющей собственных обособленных материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оказания услуг связи, и представляющей собой единый комплекс с обществом.