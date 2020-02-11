Налоговые итоги за январь 2020

Наибольший интерес в январе 2020 года привлекли законопроекты, которые поступили в Государственную Думу в самом конце декабря 2019. А центральным событием января стало президентское послание Федеральному Собранию.

1. Налоговые законопроекты в январе

Правительством в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были подготовлены поправки в главу об упрощенной системе обложения. Законопроектом № 875580-7предлагается сохранять право на применение УСН даже при несоблюдении условий по доходам (превышение до 200 млн.) и численности работников (превышение до 130 человек). При этом будут применяться повышенные ставки: 8% (для объекта «доходы») и 20% (для объекта «доходы минус расходы»). Другими поправками предусмотрена возможность не сдавать декларацию по УСН (Законопроект № 875583-7). Для реализации такой возможности необходимо соблюдение ряда условий: применение объекта «доходы»; согласие на расчет налога по УСН налоговыми органами; применение ККТ.

Еще одна декабрьская инициатива, подготовленная Президентом РФ, связана с привлечением к ответственности по налоговым преступлениям (Законопроект № 886255-7). Предлагается упростить расчет крупного размера недоимки и отказаться от расчета с использованием трех финансовых лет.

Непосредственно в январе в Госдуму поступило предложение об освобождении налогоплательщиков Дальнего Востока от налогов. Так, предлагается отказаться взимать с организаций и физических лиц восемь федеральных налогов и сборов: НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, водный налог, госпошлина, сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Очевидно, что такого рода инициатива не выгодна самим регионам Дальнего Востока. С учетом порядка распределения налогов местные бюджеты потеряют значительные доходы. На законопроект уже поступило отрицательное заключение Правительства РФ.

Обзор налоговых новостей за январь 2020

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Центральным событием января стало президентское послание Федеральному Собранию. Что касается налоговых проблем, то им было уделено не так много внимания, особенно если сравнивать с посланиями 2018 и 2019 годов. Применительно к налогам общий пафос заключался в том, что необходимо обеспечить стабильность налоговых условий для бизнеса. В качестве конкретного предложения было озвучено установление неизменности в течение 20 лет налоговых условий для крупных проектов. Кроме того, было обещано поощрять регионы, предоставляющие инвестиционный налоговый вычет, через компенсацию половины потерь доходов от такого предоставления.

В Послании также была высказана мысль о том, что производители и импортеры товаров должны нести расходы по утилизации своей продукции. Это, скорее всего, приведет к расширению сферы применения утилизационного сбора.

Дайджест налоговых новостей за январь 2020

3. Акты исполнительных органов

Правительство РФ в самом конце 2019 внесло изменения в перечень товаров, реализация которых облагается НДС по ставке 10% (Постановление от 31.12.2019 № 1952). К льготным товарам были отнесены фрукты и ягоды. Важно заметить, что указанные изменения в подзаконном регулировании применяются с 01.10.2019.

ФНС России присоединилась к Программе соответствия налоговому законодательству. Программа направлена на согласование налоговых последствий с международными корпорациями.

Практика Конституционного Суда РФ за 1 полугодие 2019

4. Вычет НДС по рекламе

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Сладкая жизнь Н.Н. (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 13.12.2019 № 301-ЭС19-14748). В указанном деле Суд определил условия, при которых вычет по НДС должен применяться, даже если стоимость единицы рекламной продукции менее 100 рублей.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2019