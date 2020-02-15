Учет по УСН продажи валюты

Думаю, что могли бы и ответить, раз обещали.
А себя 20 летнего и 40 летнего на фото давно сравнивали. А ведь в сорок фото менять ещё рано, и ...
В биполярном мире США-Китай вероятность ядерной войны - минимальна.Психология 3-го мира, а особен...
"Это где-то под 100 миллионов человек пройдёт через процедуру. " "И денег всего 100 рублей в...
Вы абсолютно правы..........будут заниматься любимыми делами...(ц) Это главное!И мы будем тоже, п...
Индексация копится. Пусть лучше работающим пенсионерам не по три балла начисляют, a все заработа...
Вот правильно. Кого перестали узнавать - тот сам поменяет. Зачем всех-то понуждать....
Так паспорт наверное получал когда ещё не был депутатом....
Много какие нарушения можно трактовать как ущемление прав акционеров, а это - штраф 700 т.р. ...
А моя до 63 только. Бухгалтером работала. Ночные отчеты многочисленные добили. Но никогда не жало...
и очень креативен в этом подборе!
Так, теперь говорят, что вероятность ядерной войны сильно недооценивают. Вот, я не пойму угрожают...
Моя мама работала в цеху нержавеющей микропроволоки, это не литейный цех, но то же сгорали как св...
В этом году: всего при увольнении д.б.3 записи (прием старым годам, увольнение, заявление на бум...
Отменяющего не надо. Надо еще 1 сзв-тд подать с информацией о приеме. Потому как сзв-тд по увольн...
Конституцию не читала, но переписываю. ©ЕИ
Могу поспорить на деньги, что вы не заметили, что где-то с полгода тому назад из методички пригож...
Так жалко....68((( Мало, так мало для Наших Мам....(((Моя тоже очень любит свой сад (на даче). Им...
Наваерное, нужно подать отменяющее мероприятие и две записи о мероприятии....
А мой однокурсник умер в 40 - первый из. А потом за ним и другие пошли.Так что поднимем пенсионны...
Обязательный аудит, оплата регистратору - что там ещё дорогого?...
Ваша Матушка умничка! А моя приставилась в 68 лет из-за того что всю жизнь работала в металлургии...
Это и есть последнее кадровое мероприятие. Ничего вам второй раз заполнять не надо....
Слышали, но я настолько привык всё ндсное покупать через юрлицо на осн, что как-то сразу и не под...
Шестой для наведения порядка в российском антидопинге явно не лишний. Как бы не маловато было!...
Согласен. «Берут кредит» только те кто «в теме», при администрации. А начинающему он и не доступе...
Да что с него, Комета..., с этого пенсионного возраста? У меня вот Матушке 83, так до сих пор раб...
Вести бизнес АО - дорогое удовольствие. Не только по части обязательного аудита. Так что хорошень...
Ну, Солнце.... Речь шла не о безобразии по форме в виде научной фантастики, а о безобразии по сут...
Не вижу в развитии технологий ничего безобразного. Безобразно настоящее. Но, видимо, это неизбежн...
Ой, я прям так и вижу собрание участников с участием одного участника))) Тихо сам с собою, назыв...
На телевидении вообще много лжи
фотки Клерк сам подбирает
не корректный калькулятор. скажем, я живу на крайнем севере, а тут усредненка. далеко не всем под...
Фотки у вас на этот раз зачетные. Зверушка на фотографии в метро знаете откуда?)))Вот отсюда - ht...
А я себе паспорт в 65 поменял. Просто так, без всякого закону. И денег всего 100 рублей взяли....