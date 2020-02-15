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Юзвак Максим

Учет по УСН продажи валюты

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Рассматривается вопрос об учете курсовых разниц по упрощенной системе налогообложения при продаже иностранной валюты (Письмо Минфина от 15 января 2020 г. № 03-11-11/1310)