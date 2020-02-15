Учет по УСН продажи валюты

Анатолий Иванович А себя 20 летнего и 40 летнего на фото давно сравнивали. А ведь в сорок фото менять ещё рано, и ... 100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта

rsva2012 "Это где-то под 100 миллионов человек пройдёт через процедуру. " "И денег всего 100 рублей в... 100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта

deltax Вот правильно. Кого перестали узнавать - тот сам поменяет. Зачем всех-то понуждать.... 100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта

Михаил Сав-Кин Так паспорт наверное получал когда ещё не был депутатом.... 100 млн пенсионеров попросят поменять паспорта

SBIS_MO В этом году: всего при увольнении д.б.3 записи (прием старым годам, увольнение, заявление на бум... Семь примеров заполнения СЗВ-ТД от Пенсионного фонда

SBIS_MO Отменяющего не надо. Надо еще 1 сзв-тд подать с информацией о приеме. Потому как сзв-тд по увольн... Семь примеров заполнения СЗВ-ТД от Пенсионного фонда

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Halanghulo Это и есть последнее кадровое мероприятие. Ничего вам второй раз заполнять не надо.... Семь примеров заполнения СЗВ-ТД от Пенсионного фонда

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