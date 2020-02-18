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Юзвак Максим

Учет по УСН расходов на электронные торги

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Рассматривается вопрос учета по упрощенной системы налогообложения расходов на участие в аукционах и электронных торгах (Письмо Минфина от 24 января 2020 г. № 03-11-06/2/4241)