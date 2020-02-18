Учет по УСН расходов на электронные торги

А кто им должен давать работу на таких условиях?
А вы знакомы со всеми священниками в православии? У меня есть личный пример моей подруги, которая...
в православии или буддизме, обычные священники, все в неком филосовском раздумии и в рассуждени...
Тема интересная, но уж ооочень длинно и нудно написано. Мне пришла в голову такая мысль - почему ...
Спасибо, дорогой. Что было после, уже документальных следов не имеет. ...
Методичку ты свою на Савушкина электронно получаешь и подаешь потом лопатой на вентилятор ... Вот...
Зачем мне туда ходить. Я электронно все подаю и получаю. Да и доказывание чего либо у нас законод...
Увы, фанатичные священники встречаются в любой церкви. Даже в РПЦ, ...
Боже) я так давно не смеялась)))
Молодец! Чур чур может суды начинают понимать, что если так и будут поддерживать только налоговую...
и почему это не удивляет:)
Иванов, а ты на прием к руководству 46й ходил? Пытался там что-нибудь доказать? Что ты не Петров,...
Миша, молодец:) самопиар просто класс!!!! Но приводить решения суда 2012 года, это даже не айс. Т...
Основное отличие секты от традиционной церкви, в том что в секте вас заставляют и подавляют, прос...
Про теорию и практику - роскошно.
Не вызовут.Кто знает, какие у него там погоны под рясой?(не воевал и в армии не служил)...
В Казахстане и от железных касс планируют отказаться (проблема утилизации). И изначально есть де...
Мишустину нельзя! Это не его "материал".
Вы меня действительно напугали. (
Я не согласна с определениями математики и логики в данном случае. Но основную мысль Вы уловили в...
Я в этом тексте вижу только рассуждения автора на тему в которой он (она)совершенно не разбираетс...
"механизм выявления «технических» организаций и пресечения их деятельности. Сведения на...
Что за чушь вы пишете опять? Кстати, я так понимаю, про существование носовых платков вы не знает...
Кажется мне, что некоторые из нас сильно удивятся, когда налоговая пришлет уведомление о необходи...
я против эл. труд. книжек. и мне не нравится, что окончательное решение о том, будет она в обычно...
в банке не могут просто по первому требованию вернуть якобы украденные деньги. нужно провести тща...
Ведущий аудитор? А русский язык в школе не изучала? А видно, ибо только невежды ставят букофку "г...
да уж, неприятная ситуация произошла, владельцам пришлось поволноваться конечно. благо, всё закон...
При взгляде не на каждую конструкцию, или формулу снисходит на человека ученого умиротворяющая бл...
Тотальный контроль за народом, нет что бы заниматься поднятием экономики и выводом из тени путем ...
))))Вы об этих прибабахах? --Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображ...
А вдруг это не тот "не человек", в которого верят христиане?)))...
А протоиерея, как Водонаеву, вызовут в полицию?
Дата, время, номер плавки, номер ручья МНЛЗ, номер рабочей смены, номер штанги, номер отрезка из ...
А вы не задумывались что такие персональные сведения как ИНН, СНИЛС, адрес проживания , реквизит...
Интересно, а чисто гипотетически, возможна такая ситуация, что ведение трудовых книжек (не суть, ...