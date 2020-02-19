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Юзвак Максим

Штрафы и льготы за проезд по платным автодорогам

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Рассматриваются законопроекты, направленные на установление штрафа и льгот за проезд по платным автодорогам (Законопроекты № 875702-7, 877982-7) 