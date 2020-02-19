Штрафы и льготы за проезд по платным автодорогам

Я выиграл суд с НПФ Будущее: https://www.bnkomi.ru/data/news/104258/Ни на кого нельзя положиться....
https://www.bnkomi.ru/data/news/104258/
Речь шла о топ менеджерах Сбербанка
Вы серьезно не понимаете, чем ответственность главного бухгалтера/финдиректора отличается от отве...
При этом цены в магазинах точно не понизятся, так что за государство переживать не стоит....
Сколько раз уже говорили, что ВНАЧАЛЕ сдается отчетность с опозданием, а потом уже за нее штрафую...
Это и есть полный не профессионализм в управлении. Это и есть полное не знание инструментария, не...
Вы про какие именно данные? О том, что Вася племянник Маши откуда бы у налоговой взялись данные? ...
Потому что именно они приняли гениальное стратегическое решение о неразглашении информации мирово...
А вам так и придётся сделать, если в вашем городе действительно у всех арендаторов выручки упали....
За это топ-менеджеры Сбербанка миллионы получают?
То есть раньше этих данных не было?
ой да ладно, физиономию и пальчики перекроит и хрен мы в нем распознаем дедка который сейшельский...
Золотые слова! Куда же смотрит ФАС? )
вы действительно не видите разницу между госбанком СССР и банком как кредитным учреждением? И то,...
А в Краснодарском крае когда можно будет получить гектарчик? Если что - я запишусь на кусочек. Но...
тАк я не понял? Сергей про свою работу написал?
а ничего что сбер кучу не нужных услуг тем же заемщикам впаривает??? отличное стратегическое реше...
У каждого свой бизнес. Если сотрудники получают премии за результат почему это плохо? В магазинах...
Очередное издевательство над народом.
я не говорю что именно сбер плохой а остальные банки все хорошие, но вам в голову не приходило от...
спасибо Ельцину-что согласился НДС внедрить! теперь от этого "наследия" не избавимся......
Почитайте историю внедрения НДС! НДС придумали в Европе (думаю не без помощи америкосов) - во вр...
да уж наболевшая тема... особенно про качество услуг ...
полностью согласна, где платят побольше, там и дерут три шкуры, никаких денег не напасешься здоро...
Присоединяюсь к просьбе - примеры приведите пожалуйста!...
а в это время мы смотрим на видео, как в Европе Сбер раздает кредиты под 2%... Нажился он хорошо ...
Уже нарешали.)) Те, кто собирал "Протоны" и паял сопла контрафактным припоем, получали 15-30 т.р....
а в банке проверку сделать не судьба на предмет 120 млн? начать с проверки корр счета , раз уж за...
А вы, видно, бизнес с банальным воровством попутали.
Пример то приведите, пожалуйста. Что представить то?
Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей, то он считает свою историю с 1841 года, а когд...