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Юзвак Максим

Налоговые последствия ликвидации кредитора

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Рассматриваются последствия ликвидации / исключения кредитора из реестра юридических лиц (Письмо Минфина от 7 февраля 2020 г. № 03-03-06/2/7955)