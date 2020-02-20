Отмена комиссии за коммуналку, обучение матерей, борьба с пропагандой наркотиков в правовом обзоре за январь 2020

Правовые новости за январь 2020

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Штраф за платные дороги – Законопроект № 875702-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог - влечет наложение административного штрафа от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей. В Пояснительной записке указывается, что указывается, что законопроект разработан в целях формирования в обществе культуры оплаты проезда по платным автомобильным дорогам, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими пользователями. Кроме того, поправки направлены для внедрения системы «свободный поток», которая исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает.

Борьба с пропагандой наркотиков – Законопроект № 876368-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому пропаганда наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" влечет наложение административного штрафа от 5 тыс. до 1,5 млн. рублей. В Пояснительной записке указывается, что анализ статистических данных по делам о пропаганде наркотиков, материалов по таким делам, обращений граждан и организаций в отношении рекламы наркотиков, мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей за последние годы показывают рост количества противоправных деяний данной категории с использованием сети Интернет.

Обзор налоговых новостей за январь 2020

Льготы по платным дорогам – Законопроект № 877982-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому от платы за проезд по платным дорогам освобождаются транспортные средства, управляемые инвалидами, и транспортные средства, перевозящие инвалидов и (или) детей-инвалидов, если на указанных транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих транспортных средствах внесена в федеральный реестр инвалидов. В Пояснительной записке указывается, что предоставление права льготного проезда по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для инвалидов, а также направлено на повышение уровня их социальной защиты, что и является обязанностью государства, в том числе в рамках исполнения Конвенции ООН о правах инвалидов.

Ипотека для семей с детьми – Законопроект № 880655-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на упрощение процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, направивших средства материнского капитала на погашение ипотечного кредита. В Пояснительной записке указывается, что предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала, снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту, защищают интересы заемщика и соблюдают интересы ребенка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2019

Изменение Конституции – Законопроект № 885214-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, направленный на внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. В частности предлагается установить, что в Российской Федерации гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексация пенсий.

Образование для матерей – Законопроект № 889119-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения женщин указанной категории в органы службы занятости. В Пояснительной записке указывается, что основополагающая цель законопроекта - дать возможность женщинами, находящимися в декретном отпуске, получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) и независимо от места их регистрации.

Практика Верховного суда за 4 квартал 2019

Борьба с Коронавирусом в России

Государственные органы России опубликовали документы, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Так Роспотребнадзор опубликовал перечень профилактических мер для недопущения заражения вирусом: планирование путешествий (исключение рынков, массовых мероприятий), защита дыхания, Бутилированная вода, термическая обработка продуктов, гигиена, информирование о пребывании в КНР. Главным врачом РФ подготовлен план организационных мер направленных на профилактику, диагностику и лечение коронавируса.

Отмена комиссий за квартплату – Законопроект № 891841-7

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому не допускается включение в состав платы за жилое помещение и коммунальные услуги комиссионного вознаграждения кредитных организации, операторов национальной платежной системы, платежных агентов. В Пояснительной записке указывается, что запрет на взимание комиссионного вознаграждения при внесении платы за жилье и коммунальные услуги благоприятно отразится на социальном положении граждан, в особенности с низкими доходами.

Дайджест налоговых новостей за январь 2020

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