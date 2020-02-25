Практика Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 4 квартал 2019

короче :)))))))))))))))))))))))) счас проржусьобъединяемся нас двое и вас двое и пишем футуристич...
Даже сосед косо смотрит...))) Как и я на него...)))Этнос такой!)))...
Аномальки? Ну да, только никто/ никогда не знает, куда они ведут. Лучше протыкать пространство WA...
Зачем насиловать марсианок? Это хрупкие создания из-за низкой гравитации на Марсе. Они не выдержа...
а кто нас, в принципе, в нашей стране уважает то?
у вас может и стоят, а в простой деревеньке не то, что устройств связи, инета нет ...
умом не понять, аршином не измерить....)))остается вопрос - уже просто ржать или все же дальше ве...
Без 2 миллионов изнасилованных марсианок и строительства межпланетканала силами заключенных такой...
Твою маман! Россия, Россия... (с) граф Шувалов х/ф "Сыщик Питербургской полиции"https://www.youtu...
Напишите Митяю про тюрьму для политических на радиоактивном астероиде, про рабские ошейники с авт...
―А фамилия Ваша как?―Я артист бoльших и малых академических театрoв! А фамилия мoя, фамилия моя с...
в другом своем фантастическом произведении я написала, что мы научимся рассчитывать "кротовые нор...
Удостоверение - документ подтверждающий статус его обладателя, а справка - всего лишь бумажка для...
Ичары что-то хотят систематизировать, чтобы представить свою деятельность в качестве научной дисц...
Подумала: о, здорово! Наверное будут рассылки делать типа: в нашем регионе, по такому-то виду дея...
авторы переживают, что особо впечатлительная часть контингента не переживет такие загогулины сюже...
Бухгалтерия закрыта! Все ушли в Second Life! )))Меня скоро тоже заберут))https://genapilot.ru/wp-...
А 4-й - маленький))А 2-й без обводкиА 3-й вообще не квадрат)))Заканчивайте уже)) Ответ - выше!))...
Просто с возрастом умирают больше.
Ну, вот видите... )) Все разные, однако! Всегда можно найти то что нужно и не очень то важно как...
Они не способны на монотонное серийное (массовое) производство чего бы-то ни было.....В данном сл...
Но с точки зрения логики здесь будет лишним вторая фигура - красный квадрат без чёрной окантовки,...
На такие задачки есть "однозначный" ответ.))Я бы сказал, вообще не глядя - 3-я фигура.Почему имен...
А у нашего государства какие-нибудь земли еще есть или только все частное? Если есть, то накажет ...
Естественно, но всё дело в массовости этой тупизны с амбициями в разных поколениях....
Да нет здесь однозначного ответа. Всё зависит от поставленного приоритета.1) лишний любой не квад...
Ну вот, сразу все встало на свои места. Теперь понятно для чего все это делалось. Проходили уже. ...
Вы знаете, у нас таких полно и из других поколений, например те которым и по 50 и 60 лет сейчас. ...
так написано, что площадь не позволяет применять ПСН, соответственно, с 50+ кв. м ЕНВД ого-го как...
так это же гениальная эволюция сознания, когда всю работу будут роботы делать, чем люди заниматьс...
Ответ у этой задачки с точки зрения логики - это первый квадратВот с точки зрения статистики перв...
Мне интересен вывод из этих выкладок. Что хотел сказать нам автор? Меня например смутило в его ра...
Мне кажется, что публикации на Клерке маразматической ахинеи "российского предпринимателя Сергея ...
Ну лично я сделал озвученный мной вывод, наблюдая лично таких "работников", а так же наблюдая сво...