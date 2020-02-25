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Юзвак Максим

Налоги при уступке прав требований

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Рассматривает последствия по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль при уступке прав требований по договорам (Письма Минфина от 16 января 2020 г. № 03-07-11/1629, от 7 февраля 2020 г. № 03-03-06/2/8075)