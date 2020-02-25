Налоги при уступке прав требований

В провинции белую з/п 25 тыс. можно найти или на заводе, или в школе/больнице. Частные компании и...
Только вопрос, как они будут считать выгоду от полученных льгот. Опять условная реконструкция при...
Почему "имплант"? Правильно по-русски все-таки имплантант. От немецкого слова, а не от английског...
Как только обычного кадровика не обзывали ((( скоро аппендиксом назовут ...
замечательно для малых предприятий, особенно стыкуется с письмами госкорпораций о снижении цен на...
Банковская система в России - узаконенный рэкетизм бизнеса. Полный беспредел прикрытый законом. ...
Данные о предыдущих местах работы в ПФР есть. Трудовая книжка в некоторых случая не поможет....
Из упомянутого в статье только малая доля является капиталом....
А про козленка-то где заповедь, про козленка?-Не вари козленка в молоке матери его.....(ц)...
ЕНВД он не получит, да. А вот в части НДФЛ ничего не изменится. Потому что НДФЛ идет в местные бю...
и комсомольский билет с отметками об уплате взносов тоже...не спешите...
Вы обратите внимание на главную мысль - с 2021 г. посёлок не получит НИ КОПЕЙКИ в виде налогов....
какие "белые нитки"))) пошленько....
Такой же как и у вас, читать надо внимательнее. Капитализация ежемесячная, и ставка 6%...
Известка и точно будет пустыня
Нет новой формы, есть новый электронный формат
Да уж, радуга - это пропаганда.Временный вариант - накрыть брезентом, пока не сдует или сдуют. А ...
А что новые формы счет-фактур? Посмотрела у поставщиков, у всех редакция 2017г. № 981...
У меня четыре ИП вокруг ООО - два оказывают транспортные услуги и два сдают имущество в аренду. П...
ЕНВД - самая выгодна для малого бизнеса система.. и никакой Налоговый калькулятор широко рекламир...
Что за калькулятор у вас? при ставке 5% годовых из ежемесячной суммы 2200 рублей с капитализацией...
Ну, первую античастицу - позитрон открыли еще в 1932 году, даже зафиксировали не сразу аннигилиру...
залить бетоном, раскрасить бетон в цвета радуги....нет, радугу отставить! обнести колючей проволо...
Антиматерия, что тут неясного)))Кстати, какую-то краткоживущую античастицу физики уже получили (н...
У кого то еще остались, иллюзии... кто нибудь хочет чего либо посчитать?...
А, прошу прощения там фигурирует темная энергия а не темная материя. Ну, дело это особо не меняет...
Нет. Во-первых это нарушение пожарной безопасности. Во-вторых на пепелище сорняки еще лучше расту...
Ну, тут же еще больше заморочек. ))Надо распознать что такое черная материя, потом научиться что ...
Можно ли все на своем участке облить бензином и сжечь?
Не поверите)))У меня ничего не написано, кроме instant issue)))
Нда... Вы корпоративную карту-то в глаза видели? ))
Если управляемый, тогда так:)))https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BF-%D0%B4%D0%B...
На ней написано, что это бизнес карта.
Дружок, подари его соседу