Обложение НДС утилизационного сбора

laralara @alexlip вы сдали промежуточный баланс, не понимаю где ставить код 94?... Как составить ликвидационный баланс

sdef48 ну то, что у вас на ней не написано, или может у вас просто плохое зрение, ещё не говорит о том, ... Квест без правил: как ИП перевести деньги себе на карту, чтобы её не заблокировали

Кошки Рyлят - Что читаешь?- ЭТК.- А чего вверх ногами?- Да какая разница...ФБК Навального выпустила в свет ЭТ... Еще больше образцов и ответов про СЗВ-ТД

Shure Вот и меня всегда убивает..ну почему не ответить чётко и по существу!!?..и всегда остаются недомо... Как учитывать расходы по первичке, поступающей в виде сканов на электронку

Natali Kr И хранить в личных делах уволенных? можно и так..... Хотя журнал как то надежнее...... 15 коротких ответов ПФР про электронные трудовые книжки

alisa28r Так почему с такими темпами роста нам пенсионный возраст повысили??? Хватит врать!" ... Победные отчеты нового главы ФНС звучат как угроза современному бизнесу

Игумнов Групп запеченные блины в фольге - экзотичненько) Так что про рыбу... Где самые дорогие блины