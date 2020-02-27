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Юзвак Максим

Обложение НДС утилизационного сбора

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Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при реализации автомобилей, по которым уплачивается утилизационный сбор (Письмо Минфина от 15 января 2020 г. № 03-07-11/1281)