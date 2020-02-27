Обложение НДС утилизационного сбора

Сам вырой яму, сам в неё лечь и сам себя закопай.
Не тратить 75 мил и с налогами будет всё в порядке...
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Внимание:Вы ищете РЕАЛЬНУЮ ФИНАНСОВУЮ КРЕДИТНУЮ КОМПАНИЮ, чтобы предоставить вам кредит на сумму ...
С первого дня "рыночной России" (как и др. "свободных" республик рухнувшего СССР) налоговая систе...
@alexlip вы сдали промежуточный баланс, не понимаю где ставить код 94?...
а вообще, конечно, ип-шников жаль, стараются люди копят, горбатятся годами, а потом хоп, и ваши д...
А почему вы именно к корпоративной карте так привязались? Вы не желаете попугать народ тем, что и...
Если видели, то откуда дикие мысли о том, что могут обложить налогом ваши же собственные деньги, ...
а вот это вы ещё раз банкам , скажите! Формально,по закону, как бы,да. А по факту? а по факту, ...
и главное, что самое интересное, будет, как в том еврейском анекдоте, всё правильно. и по закону!...
да нет, конечно.Откуда ? Только вы у нас её,одна, и видели.Мы вообще, тут, люди темные, на перифе...
уважаемый, скажу, с точки зрения бухгалтера, не хотелось бы вас разочаровывать, НО не нужно призы...
ну то, что у вас на ней не написано, или может у вас просто плохое зрение, ещё не говорит о том, ...
Ну, как-то тоже зарегистрировался что бы получать информацию профессиональную.. а тут политота.. ...
- Что читаешь?- ЭТК.- А чего вверх ногами?- Да какая разница...ФБК Навального выпустила в свет ЭТ...
Прочитал эти рыдания - тягостное впечатление.Вот совершенно мне не жалко персонажей, которые меся...
Ну так и предмет статьи...
Вот и меня всегда убивает..ну почему не ответить чётко и по существу!!?..и всегда остаются недомо...
"Договориться" по этой статье нельзя, потому что электронные разрывы и "сомнительные" контрагенты...
Хватит уже повышать пенсии!!! Давайте снижать тарифы на коммуналку и ставки по кредитам. ...
И хранить в личных делах уволенных? можно и так..... Хотя журнал как то надежнее......
Так почему с такими темпами роста нам пенсионный возраст повысили??? Хватит врать!" ...
Жизнь она такая сложная, что никогда нельзя утверждать что-то категорично. Я никогда не беру... А...
и это правда к сожалению.
Всё вы выдумываете, у нас самая лучшая налоговая программа в мире...
запеченные блины в фольге - экзотичненько) Так что про рыбу...
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не то слово 277 зеленых....