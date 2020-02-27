ТОП 10 Налоговых споров за 2019 год

Рассматриваются ключевые судебные решения Верховного Суда по налоговым вопросам за 2019
00:30 – Пределы снижения штрафа (дело ТПК)
07:00 – Последствия нарушения подзаконного акта (дело Химпром)
11:10 – расчет НДС при недобросовестности налогоплательщика (дело ИП Угрюмова)
15:53 – вычет НДС по рекламным буклетам (дело Сладкая жизнь Н.Н.)
21:17 – учет расходов по рекламе и значение отраслевого законодательства (дело Орион Интернейшнл Евро)
26:20 – учет операций с векселями (дело Объединенные пивоварни Хейнекен)
30:18 – Квалификация обслуживающих производств (дело Муромский завод радиоизмерительных приборов)
34:25 – квалификация движимого и недвижимого имущества (дело Лесозавод 25)
40:15 – пересмотр обязательств по налогу на имущество (дело Юмакс)
48:05 – налоговая реконструкция (дело ИП Пяташов)