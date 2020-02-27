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Юзвак Максим

ТОП 10 Налоговых споров за 2019 год

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Рассматриваются ключевые судебные решения Верховного Суда по налоговым вопросам за 2019

00:30 – Пределы снижения штрафа (дело ТПК) 

07:00 – Последствия нарушения подзаконного акта (дело Химпром) 

11:10 – расчет НДС при недобросовестности налогоплательщика (дело ИП Угрюмова) 

15:53 – вычет НДС по рекламным буклетам (дело Сладкая жизнь Н.Н.) 

21:17 – учет расходов по рекламе и значение отраслевого законодательства (дело Орион Интернейшнл Евро) 

26:20 – учет операций с векселями (дело Объединенные пивоварни Хейнекен) 

30:18 – Квалификация обслуживающих производств (дело Муромский завод радиоизмерительных приборов) 

34:25 – квалификация движимого и недвижимого имущества (дело Лесозавод 25) 

40:15 – пересмотр обязательств по налогу на имущество (дело Юмакс) 

48:05 – налоговая реконструкция (дело ИП Пяташов)