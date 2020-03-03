Важный обзор: практика ВС РФ по налоговым спорам за 2019 год

Вообще считаю, что у нас слишком много разных служб: соцзащита, фсс, пфр... Создать единую службу...
а что делать с такими собачниками
п.7 ст.88 всем в помощь при ответе на такие требования.
Мне очень нравится, когда вы пишите про вменяемых адекватных людей. ...
Ответственность несет. Его, если что, оштрафуют в пользу государства. На этом ответственность зак...
Это Вы извините, я не процитировал то, на что написал ответ. Моя ошибка!...
"Путинка" на первенца до 3-х лет. 50 руб - забудьте, отменили с 2020 года....
В Индии обезьяньи мозги в моде.... очень, говорят, вкусное и нежное блюдо..... кошкам должно понр...
90-е уже давно... Некоторое время назад (в этом году, насколько я помню) ещё один хостинг-провайд...
Ну предположим именно это качество и позволило Сапиенсам подняться так высоко по эволюционной лес...
При ликвидации зажравшихся нахлебников ПФР нужно помнить и о бедных чиновниках, они тоже ведь люд...
Свалили с Мастерхоста лет 7 назад; там и тогда, прямо скажем, не всё было хорошо, но ушли в основ...
Правильное решение - отберут игрушку и всё.
Кто "шарит" - элементарно.
Мнение Госдумы по поводу налога на собак - https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5de85a9a79476c9727cd4...
разве чипирование и кастрирование делает собаку безопасной и не агрессивной?...
И еще сайты Роскосмоса и ряда его предприятий недоступны вторые сутки...
ой.... мне особенно про автолюбителей понравилось....
вы это планируете бездомным собакам запретить? они законов не читают.......
Ответственность за сохранность трудовой книжки несет работодатель, когда она ему доверена. вы с э...
а чудесные экселевские таблички? а рукописные журналы в ..... (вырезано цензурой :)) банке........
Сергей, если бы Вы вместо воплей о всеобщем заговоре за 1С, читали комментарии.... То увидели бы...
Да пребудет с тобой Сила, Джедай!
Да ладно, медведицу, вон, в Петропавловске просто гоняли полицейскими автомобилями, пока не выгна...
Понятно теперь, извините за мою глупость ))
Надо не по размеру классифицировать, а по служебному назначению. Породы выведены людьми. Для выпо...
Жить вне города, ниже написал))
По поводу космических кошек (споллотов) что-то я не уверен по поводу шокеров....)))Вот тут, правд...
У моего деда в Ленинграде перед войной (в 30-е годы) ирландский сеттер за газетами в киоск ходил....
Не могу назвать четких критериев, пока. Надо поразмышлять и поизучать. Может быть подумаю, конечн...
Это классика. Это я еще в детстве прочитал. Сейчас уже совсем другие авторы....
Спаниелям не обязательно)))