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Юзвак Максим

Вычет НДФЛ при оплате покупки жилья через третье лицо

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Рассматривается проблема применения имущественного вычета по НДФЛ при приобретении квартиры, которая оплачена третьим лицом (Письмо Минфина от 10 февраля 2020 г. № 03-04-05/8644).