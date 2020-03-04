Вычет НДФЛ при оплате покупки жилья через третье лицо

Прошу Вас поподробнее теперь описать критерии добросовестности. На мой взгляд Вы вообще не доброс...
Т.е. если пристрелить ваших собачек, то с вас 5к моральных хватит? Ок, значит, ва больше и не пол...
цена породистого щенка - 1 тыс. долларов. Какое нафиг страхование? Какие нафиг льготы? Нет 1 тыс ...
На предприятии все болты с правой резьбой. На кой черт они будут себе брать левые гайки? Все прив...
поведут обязательно - собачку без справки от ветеринара никто не купит. Особенно, если владение с...
Добросовестных владельцев, обеспечивающих своей собаке нормальное питание, витамины и выгул, нало...
3 . Признание собаки источником повышенной опасности - с соответствующими поправками в УК РФ. Обя...
Почему нет описание про 1с Фреш , и 1 Бит хотелось бы узнать для чего эти компании, и какая разн...
Причем тут стадность и совковость? Приходит бухгалтер в фирму, там 1С стоит, ему что, менять учет...
без налога нет отслеживания. Стерилизовать или нет - выбор хозяина собаки.Клеймление - устарело п...
Я не говорю что в ней работает меньшинство, но большинство работает не из-за прекрасности програм...
Налог можно и не устанавливать. А вот обязать прививать, клеймить и чипировать - необходимо. И ст...
Значит, не будут выдавать СТД-Р. Невелика разница (то бишь плюс)......
значит, не будут выдавать СТД-Р. Невелика разница....
вообще смелый человек, аплодирую, у нас и за гораздо меньшее убивают, как только не боится??? вро...
Человеки пусть сначала за собой говна убирать научатся. ...
И очень нехилых денег. Чтоб маленькая цобачка приняла участие в обычной местной выставке, надо от...
узбакойтесь уже ,все давно проголосовано и без вас, сходите лучше в парк с детьми в этот внезапны...
Ну, вы же спорите, ничего не зная о том, где я бываю и что вижу. Так что смешны тут только вы, со...
1С - хорошая программа. Особенно в сравнении с тем, чем, например, врачи в поликлиниках пользуютс...
О, и тут народ в белом пальто подтянулся...
Это красивая теория, особенно про уголовку. Таких теорий на сайте Роструда море и бОльшая часть н...
Налог и разрешительная система - это правильное решение, потому что ФЗ "Об ответственном содержан...
Ну если честно, вы слишком хорошо думаете о нашем бизнесе и ситуации в провинции ;)...
А чем другие производители не достойны 0%? Почему не пойти привычным путем и запретить (как у нас...
не будет резюме бухгалтеров... Они станут налоговыми консультантами или теми же операторами по вв...
если за находку собаки ты можешь получить 10 т.р. то или ты поведёшь собаку, или служба отлова де...
ЭДО не исключает того, что за материалами надо кому-то ехать и ставить живую подпись и привезти н...
Вообще, голосование по поправкам "за все сразу", это даже не бред - это сознательное шулерство.Т...
на теме осаго слишком много мошенников кормится. Да и страховать вы хоть на миллиард свой ноготь ...
Животное приводится к ветеринару - сразу проверять чип. Если его нет - звонок в полицию и штраф.В...
Мне кажется, тут в статье много сказано, а относительно налогообложения думаю, что надо разгранич...
Меня как-то один директор спрашивал, может ли "в такой крутой 1С" учёт вести НЕ специалист? Я от...
Вот для таких хозяев, как вы, должен быть предусмотрен полис по типу ОСАГО. Примерно с такой же с...
надо сделать отлов как в США.надо сделать обязательное чипирование, и разрешения на право владени...