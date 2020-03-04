Вычет НДФЛ при оплате покупки жилья через третье лицо

VikaV2193 Прошу Вас поподробнее теперь описать критерии добросовестности. На мой взгляд Вы вообще не доброс... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Юкио5540 Т.е. если пристрелить ваших собачек, то с вас 5к моральных хватит? Ок, значит, ва больше и не пол... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW цена породистого щенка - 1 тыс. долларов. Какое нафиг страхование? Какие нафиг льготы? Нет 1 тыс ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 На предприятии все болты с правой резьбой. На кой черт они будут себе брать левые гайки? Все прив... Не ТОТ Учет

Юкио5540 поведут обязательно - собачку без справки от ветеринара никто не купит. Особенно, если владение с... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW Добросовестных владельцев, обеспечивающих своей собаке нормальное питание, витамины и выгул, нало... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Юкио5540 3 . Признание собаки источником повышенной опасности - с соответствующими поправками в УК РФ. Обя... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Виктор Иванович1 Почему нет описание про 1с Фреш , и 1 Бит хотелось бы узнать для чего эти компании, и какая разн... Сравнение облачных сервисов. Что выбрать бухгалтеру?

Над.К Причем тут стадность и совковость? Приходит бухгалтер в фирму, там 1С стоит, ему что, менять учет... Не ТОТ Учет

ДмитрийW без налога нет отслеживания. Стерилизовать или нет - выбор хозяина собаки.Клеймление - устарело п... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Сергей Орешков Я не говорю что в ней работает меньшинство, но большинство работает не из-за прекрасности програм... Не ТОТ Учет

Юкио5540 Налог можно и не устанавливать. А вот обязать прививать, клеймить и чипировать - необходимо. И ст... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Юкио5540 Человеки пусть сначала за собой говна убирать научатся. ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Юкио5540 И очень нехилых денег. Чтоб маленькая цобачка приняла участие в обычной местной выставке, надо от... Города продвигают введение налога для владельцев собак

kotobormot узбакойтесь уже ,все давно проголосовано и без вас, сходите лучше в парк с детьми в этот внезапны... Что в обновленной Конституции будет сказано про пенсии

РюмкаБезысходности Ну, вы же спорите, ничего не зная о том, где я бываю и что вижу. Так что смешны тут только вы, со... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

НатальяС 1С - хорошая программа. Особенно в сравнении с тем, чем, например, врачи в поликлиниках пользуютс... Не все бухгалтеры ругают 1С. Некоторые хвалят

Над.К Это красивая теория, особенно про уголовку. Таких теорий на сайте Роструда море и бОльшая часть н... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

Vittar Haibi Налог и разрешительная система - это правильное решение, потому что ФЗ "Об ответственном содержан... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Над.К Ну если честно, вы слишком хорошо думаете о нашем бизнесе и ситуации в провинции ;)... Как в бумажную трудовую правильно внести запись о переходе на электронный вариант

sveetna А чем другие производители не достойны 0%? Почему не пойти привычным путем и запретить (как у нас... Для каких товаров обнулят ставку НДС

titova-tlt не будет резюме бухгалтеров... Они станут налоговыми консультантами или теми же операторами по вв... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

ДмитрийW если за находку собаки ты можешь получить 10 т.р. то или ты поведёшь собаку, или служба отлова де... Города продвигают введение налога для владельцев собак

titova-tlt ЭДО не исключает того, что за материалами надо кому-то ехать и ставить живую подпись и привезти н... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

borispad Вообще, голосование по поправкам "за все сразу", это даже не бред - это сознательное шулерство.Т... Что в обновленной Конституции будет сказано про пенсии

ДмитрийW на теме осаго слишком много мошенников кормится. Да и страховать вы хоть на миллиард свой ноготь ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Sharlynn Животное приводится к ветеринару - сразу проверять чип. Если его нет - звонок в полицию и штраф.В... Города продвигают введение налога для владельцев собак

paul13 Меня как-то один директор спрашивал, может ли "в такой крутой 1С" учёт вести НЕ специалист? Я от... Не все бухгалтеры ругают 1С. Некоторые хвалят

Юкио5540 Вот для таких хозяев, как вы, должен быть предусмотрен полис по типу ОСАГО. Примерно с такой же с... Города продвигают введение налога для владельцев собак