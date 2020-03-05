Тема не раскрыта, нельзя такой бред на клерке нести. Статья из категории Яндекс дзен и ориентиров...
я за своей собакой убираю в био пакетики . И за людьми мусор порой,которые мусорят больше собак п...
вы правы, цена может быть хоть нулевая. Но, для контроля дальнейшей жизни собаки нужен налог (в т...
Развлечения тоже необходимы. Недаром делают скидки на посещения детьми и пенсионерами музеев/кино...
Более 5 лет владею огнестрельным оружием - гладкоствольным охотничьим ружьем. Могу спокойно приоб...
Всё таки интересна "логика" зоошизиков. Намордник на собаке ущемляет права ЧЕЛОВЕКА! Это просто з...
Полная ерунда. Высокая цена, это значит повод понтануться. И для этого возьмут кредит, никакого о...
Так владельцы, которых хотят обязать платить налог на хвостиков, тоже против бродячих стай. Никто...
высокая цена на щенков нужна, чтоб человек сознавал, что покупает живое существо на много-много л...
а что делать если у нас нет в городе работы с белой зп от слова совсем?? или черная/серая , или е...
А сроки хранения счетов-фактур увеличили с 4 до 5 лет Приказом Госархива (он действует с 18 февра...
Поживем увидем. Ближе к сроку все встанет на свои места
Вы главное, 22-24 апреля на голосование придите, а после дождичка в четверг мы вам золотых гор на...
Да, я не считаю вменяемыми людей, которые уверены, что стаи бездомных псов на улице, это нормальн...
простите 500 руб за аккаунт за ГОД.. в предыдущем сообщении неточность...
500 руб за аккаунт в месяц и отправляйте 50 документов в квартал, свыше 7 руб за документ итого ...
Почему бы не захотеть платить налоги, ежели они разумно сопоставимы и ежели все видят, что они ид...
а разве не всех еще на пилотный проект перевели?
Астайкиной 37 лет ... Работала вместе с губернатором Кожемяко в Амурской обл. , теперь вот ... сн...
Эти функции будут выполнять вчерашние студенты-девочки из колледжей за полтора МРОТа. Там не надо...
Неправда Ваша. Уж извините... Электронный документооборот с использованием ЭЦП не подразумевает э...
Для тупых тогда ответьте по существу вопроса, а не о компенсации ущерба. (В этом моем посте есть ...
Да, есть граждане и есть какие то люди. )
Не надо перевирать слова Президента! Он под "гражданами" понимает олигархов и нефтяников ...
... и второй фактор это чтобы после уплаты налогов можно было на оставшиеся прожить и что то купи...
Не унывайте, правда жизни в том,что институт - государство обязан работать для всех граждан, а не...
Это от налоговой не особо зависит. Для того, что бы налогоплательщик желал самостоятельно платить...
на сегодняшний день до сих пор не установлено, что явилось источником короновируса. С сайта ВОЗ :...
УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма3. Заведомо ложное сообщение о гото...
Всё верно. С волками жить - по волчьи выть.... В России именно поэтому гражданское население нико...
я не понял, выездная проверка означает, что сотрудники налогового органа были в офисе, смотрели б...