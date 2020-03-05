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ДмитрийW вы правы, цена может быть хоть нулевая. Но, для контроля дальнейшей жизни собаки нужен налог (в т... Города продвигают введение налога для владельцев собак

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Анжелика Ник 500 руб за аккаунт в месяц и отправляйте 50 документов в квартал, свыше 7 руб за документ итого ... ФНС хочет сделать ЭДО обязательным для всех!

Александр Бер Почему бы не захотеть платить налоги, ежели они разумно сопоставимы и ежели все видят, что они ид... «Вы сами отдадите нам деньги»: ФНС изменила цели и политику

NV_D а разве не всех еще на пилотный проект перевели? Отменяются декретные пособия у работодателя

Александр Бер Астайкиной 37 лет ... Работала вместе с губернатором Кожемяко в Амурской обл. , теперь вот ... сн... Налоговая на семинарах припугивает бизнесменов, что все про них знает

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Brus Для тупых тогда ответьте по существу вопроса, а не о компенсации ущерба. (В этом моем посте есть ... Города продвигают введение налога для владельцев собак

VikaV2193 Да, есть граждане и есть какие то люди. ) Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Dmitriy A Не надо перевирать слова Президента! Он под "гражданами" понимает олигархов и нефтяников ... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

ДмитрийW ... и второй фактор это чтобы после уплаты налогов можно было на оставшиеся прожить и что то купи... «Вы сами отдадите нам деньги»: ФНС изменила цели и политику

Наше дело правое Не унывайте, правда жизни в том,что институт - государство обязан работать для всех граждан, а не... Города продвигают введение налога для владельцев собак

Наше дело правое на сегодняшний день до сих пор не установлено, что явилось источником короновируса. С сайта ВОЗ :... Города продвигают введение налога для владельцев собак

ДмитрийW УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма3. Заведомо ложное сообщение о гото... Кто готов заслать в инспекцию зараженного коронавирусом?