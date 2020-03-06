Спасибо за пояснение. А так можно же написать "применять спецрежимы", например. Или применять ЕНВ...
на прошлой неделе приходили 2 сотрудника ФНС, засветив корочки, попросили предоставить договор ар...
наверное считают, что москвичам на карты неудобно будет))...
Так и сейчас расчет делает работодатель. В этом плане ничего не меняется. Если что-то непонятно, ...
Я ИП, дополнительно наёмный работник. Я как работник получаю зп. Эту зп я трачу на погашение ипот...
Проблема только в том, что когда мы считали пособия - любой человек мог прийти к родном работодат...
Какие кассы? я работаю в пилотном регионе - переводы все только на карту Мир. Зачем на кассы то т...
@Olaf, а что за три заявления? у меня один раз сделанное заявление о выборе провайдера, прилагаем...
Если спрашивать у работодателей, то ответ будет: отменить платежи в ФСС полностью))...
а я вижу только один минус, и только для работников: для возврата НДФЛ надо брать справку в ФСС.....
а ну и бюджет на штрафах заодно пополнить , святое дело то ...
"Так, штрафы за несдачу бухотчестности в ГИРБО, в т.ч. и аудиторского заключе...
Зачем тащить в ФСС? Мы отправляем электронно через программу ФСС......
хмм... а под эту категорию попасть то не сложно более менее крупный оптовик и привет - 50 ...
Как и не мешает чтить Жукова и прочих выдающихся военных, которые перешли в красную армию из русс...
Очередная бредятина от чиновников!!!
Ну конечно, сосед машину поцарапал, и судебный приказ? Фантазеры....
У нас тоже прямые, и плюс только один - ФСС сразу контролирует все косяки. Ну и для работников пр...
Чем трудоемкость меньше-то? Первые три дня все равно за счет предприятия, и в любом случае больни...
Вот зачем Путин еще один убыточный регион на российский бюджет повесил, с какой целью, спрашивает...
Денег нет. Но вы держитесь!
Нам приходило письмо о предоставлении списка арендаторов с размером занимаемой ими площади. Это б...
так и будете носить, для вас что поменяется-то?
У нас прямые выплаты, нам нравится.
Какая разница расплатились или не расплатились? Бомж тоже может вернуть кредит. От этого выдача т...
И ряд других регионов ... Алтайский край...
Пилотный проект и пряник и кнут...
Да, уплаты авансов по налогу в декларации не показываютсяПользуйтесь, пожалуйста, нашим калькуля...
Аккуратненько так всё будет, когда ИФНС поработает бухами. Снятия в подотчёт - это вообще песня б...
Добрый день. Подошел к декларации, возник частный вопрос, помогите, пожалуйста. Ситуация следующа...
МКБ у вас плохо работает клиентская служба не отвечает, отключается под музыку надолго и смс расс...
Так значит Черное Море не украинцы выкопали? И не Африка - родина слонов?Интересная конфа (на сам...