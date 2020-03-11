К чему придерутся налоговики, если путевки работников оплачены за счет ФСС

А если сотрудник не отработал вторую половину месяца и пропал? НДФЛ так и повиснет?...
Да ну, что Вы! Это просто оптимистичный прогноз на ближайшее будущее для великой страны....
Нытье какое-то.И раньше переезжали и дальше будут переезжать. Но не сколько переезжать. сколько о...
слов нет, одни бурные аплодисменты
Блез Паскаль. МыслиОпасное дело — убедить человека, что он во всем подобен животному, н...
Наталья, а почему вы переписали концовку?
≥ Он ничего полезного государству не даёт: налоги не платит, рабочие места не ...
Настораживает : МОСКВА, 10 марта 2020 года — РИА Новости. Ученые из МГУ совместно с коллегами из ...
сходила по ссылке, ничего интересного. И совсем не новости: кто-то позвонил. И без этого хватает ...
осталось бессмертие для него навсегда закрепить в конституции...
Что за беспорядки в рядах клерков? Не хорошо! Командир сказал "люмень", значит "люмень". Учить чт...
Как маленькие, ей-богу! Заменят нам президента, после что? Передадут ресурсы во власть народа? ...
Ситуация в сауне: - Продлевать будете?- Нет, мы лучше обнулим....
Осталось только передачу титула по наследству узаконить...
"Один народ, одна держава, один вождь" - это я о новой конституции, не подумайте, что о фашистско...
Чего уж там. Давайте смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами "Führer" - это называ...
Так и может - ибо большинство населения не в состоянии осмыслить простые причинно-следственные св...
Не выдавят, просто будет экспорт дешевле.игорьиваныч выиграл. Проиграли мы. В очередной раз....
Ща вам тут расскажут про то, что все несогласные могут пойти на выход...
император... как так то??? двадцать первый век , интернет, всяческие гаджеты, техническая революц...
Где ты видишь склоку? Есть незаконное требование налоговиков...
Это про текст от ДмитрийW 10.03.2020, 20:06 ?
коллеги, ну не хочуууууу я жить в тоталитаризме, ну как так то ??? что в какой момент пошло не та...
Я очень надеюсь, что эти штрафы пойдут оспаривать и в итоге отобьют....
наверное опять ни разу не в курсе как оно на самом деле происходит....
да выдавят они Россию с нефтенного рынка. мат поставлен - как бы не ходил Сечин- он уже проигр...
Склоки выносите в новости. Весна, понимать надо
Хоронная новость - мне нравится это прилагательное
Теоретически вы все равно не имеете право тратить рабоче время на не-рабочие функции. В данном сл...
Ни машины, ни компьютеры, ни одежду, ни обувь, согласна. Но бензин, электроэнергию, газ - это точ...
"Теперь П., как честный человек, обязан жениться на Т."
То есть будет счастье? Органы сами запросят сведения о доходах в налоговой и ПФР? может они заодн...
хороший вопрос. Дальше надо будет найти источник дохода у тех "избранных". ...
Ну у меня вопрос банальный и глупый - по банковским нормативам сколько такие справки делаются?...
проголосовала вторым пунктом, но контекст не поддерживаю. ...