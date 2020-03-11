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Юзвак Максим

К чему придерутся налоговики, если путевки работников оплачены за счет ФСС

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Рассмотрим последствия по налогу на прибыль при оплате путевок за счет взносов в фонд социального страхования (Письмо Минфина от 14 февраля 2020 г. № 03-03-06/3/10336)