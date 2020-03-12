Применение налога на самозанятых пивоварами

Наша нефть хуже по качеству и, соответственно, стоит на ~ 3 грина дешевле, чем брент.Саудовская А...
Ну и что?! Что такого, что она запечатлена на фотографиях? Она космонавт. К тому же женщина. Перв...
А надо было,чтобы в русском Севастополе было как в Одессе, горящие люди??? ...
там еще листик есть, где написано, что подотчетник в течении 3х дней не вернул деньги в кассу, сл...
24 лучшее число, тем более 2+4=6 и одновременно 24 - это 42 наоборот )))...
Работодатель даже на просьбы дайте мне поделать вот это не реагирует. Я готова взять на себя доп....
Да, лопухнулся.Предсказываю: в 21 или 22 году будет ещё одно изменение, на этот раз небольшое и б...
на днях знакомые вернулись из Лондона и выросла следующая история:Аэропорт: рейс под проверку не ...
В чем фантазийность предложения? ИМХО, самое реальное решение - сотрудник не теряет в деньгах, а ...
Прекрасно, есть такая статья!А, работает она так я Вам написала ))...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/e40e308a0b88d293673776ebf7b28cd149e57012/
Никто не будет смотреть на стопки бумаг. ))Положат 5:1, никакой разницы нет, что там отмечено, ни...
я же не сказал, что это совпадёт с результатом голосования. но те, кто считает будут видеть велич...
@Над.К только отказ банка от выплаты грозит или еще и штраф до 700тыс, как написано здесь? https...
СССР мог себе позволить себе запустить в космос хоть собаку, хоть Терешкову. Просто люди с ней по...
Боже, Дмитрий, Вы святой! )
В Турции, в отеле, рядом могли быть итальянцы....Хорошо, что я не работаю в офисе бок о бок с так...
думаю всем надо пойти обязательно, а там уж каждый выберет вариант. И при пересчёте голосов будет...
Это не входит в прейскурант согласно купленным мной в ФНС билетам. Я поржать пришел, а не ходить ...
Люди ходят на работу за деньгами. Если там нет шансов заработать повышая производительность в сме...
Можно вычесть. Но это каест.
То есть СНТ нарушило постановление ЦБ, а привлекли его по закону о применении ККМ? Пусть радуются...
А что выдачей данных спецслужбам? Ведь если данные выдаются, то это не особо защищает от "маски ш...
Мной не правят страсти. Мне, как всегда весело)))
Но сети уверенно сжирают частников. Причем, по всему миру, не только в России. В ущерб потребител...
Да не хвастайтесь своими молокозаводами - введут им маркировку молочной продукции и будете как вс...
Верующим - упоминание бога, пенсионерам - индексацию пенсий, всемнедовольным - ограничение прав д...
Белуга Трансатлантик, Белые Росы, Кремлин, Абсолют, Байкал Нерпа. Остальное не водка....
А захватывать украинские органы власти в Крыму ее кто попросил?27.02.2014...
Корона не страшна? Почитайте, что творится в Италии....
Поэтому от голосования лучше воздержаться (всё равно примут и люди на улицу не выйдут) и провести...