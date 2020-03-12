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Юзвак Максим

Применение налога на самозанятых пивоварами

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Рассматривается возможность применения налога на профессиональный доход к деятельности по изготовлению и реализации пива (Письмо Минфина от 14 февраля 2020 г. № 03-11-11/10368)