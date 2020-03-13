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Юзвак Максим

Патент и налог на самозанятых при аренде

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Рассматривается возможность применения налога на профессиональный доход и патентной системы при аренде машин и недвижимости (Письма Минфина от 17 февраля 2020 г. № 03-11-11/10799, № 03-11-11/10781)