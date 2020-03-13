Обзор налоговых новостей за февраль

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НАЛОГОВЫЕ ИТОГИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2020

1. Налоговые законопроекты в феврале

Неожиданно февраль оказался богат на налоговые инициативы. При этом поступившие налоговые законопроекты различаются и по тематике, и по перспективам одобрения.

Так, центральным событием февраля стал правительственный пакет поправок, направленный на экономическое развитие арктической зоны (Законопроекты № 895545-7, 895543-7). Предлагается установить льготы по НДС, НДПИ, НДД, налогу на прибыль в отношении лиц, осуществляющих хозяйственную деятельности в Арктике. Отмечается, что положительный эффект для бюджета в результате стимулирующих мер может составить почти 2 триллиона рублей.

Заслуживают внимание отдельные февральские инициативы депутатов, направленные на совершенствование налогового регулирования. Например, высока вероятность одобрения предложения об отражении во внереализационных расходах стоимости объекта, созданного за счет бюджетных субсидий, который безвозмездно передается государственным или муниципальным образованиям (Законопроект 899437-7). В настоящий момент невозможность отражения таких внереализационных расходов приводит к возложению на налогоплательщиков повышенного налогового бремени.

Хорошие шансы на принятие имеют поправки по изменению объема понятия имущества в налоговых целях (Законопроект № 903584-7), а также предложение по распространению режима налоговой тайны на информацию, которая передается налоговыми органами при предоставлении выплат на детей.

Вместе с тем, в Государственную Думу поступили законопроекты, которые вряд ли будут поддержаны большинством депутатов. К такого рода бесперспективным инициативам можно отнести предложения:

· О перераспределении НДС в пользу регионов (Законопроект № 899412-7);

· О расширении льготных категорий граждан по земельном налогу (Законопроект № 906703-7);

· Об обложении акцизами нетабачной никотинсодержащей продукции орального потребления (Законопроект № 900607-7);

· О переносе срока отмены ЕНВД (Законопроект № 899026-7);

· О вычете по НДФЛ при приобретении автомобилей (Законопроект № 909826-7);

· О снижении ставки по НДС (Законопроект № 903200-7).

Обзор налоговых новостей за февраль 2020

2. События ФНС России

На сайте ФНС России появился очередной сервис «Выбор подходящего режима налогообложения» (https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/). Сервис позволяет на основе отдельных данных (категория налогоплательщика, вид деятельности, размер дохода, количество сотрудников) выбрать наиболее оптимальный режим обложения.

В феврале также активно обсуждались документы ФНС России, связанные с участием иностранных органов в налоговых проверках (Приказ от 25.11.2019 № ММВ-7-13/587@) и формами жалоб на акт и действия налоговых органов (Приказ от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@).

Дайджест налоговых новостей за февраль 2020

3. Обложение участков под строительство

Налогоплательщикам следует обратить внимание на дело Ника (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 04.02.2020 № 308-ЭС19-18258). В указанном деле Суд указал, что к участкам, предназначенным для строительства жилья, применяется специальная пониженная ставка по земельному налогу (0.3 %). При этом отсутствие построенных на участке объектов влечет применения к льготной ставке повышающего коэффициента, но не является основанием для отказа применения общей налоговой ставки в 1,5 %.

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