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Юзвак Максим

Формирование резерва по сомнительным долгам при реализации имущественных прав

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Рассматривается вопрос о формировании резерва по сомнительным долгам в отношении задолженности по лицензионному договору (Письмо Минфина от 17 февраля 2020 г. № 03-03-06/1/10859)